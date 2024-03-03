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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Цюрих - Янг Бойз
Цюрих - Янг Бойз: обзор матча 03 марта 2024
Цюрих
03.03.2024, воскресенье, 18:30
Швейцария. Суперлига, 26 тур
1 : 0
Завершен
Янг Бойз
1'
И. Мэттью
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Цюрих - Янг Бойз
Замена
C. Ligue
️️️️
Р. Консейсау
90'
+2
Замена
И. Сантини
️️️️
Б. Красники
90'
+2
Замена
Д. Барни
️️️️
А. Маркезано
83'
82'
Замена
️️️️
Ш. Ниасс
82'
Замена
️️️️
М. Элиа
Замена
Ф. Рохнер
️️️️
Д. Окита
71'
64'
Замена
Д. Хаджам
️️️️
Н. Перссон
64'
Замена
С. Иттен
️️️️
Э. Колли
64'
Замена
Л. Лакомы
️️️️
С. Лаупер
63'
Желтая карточка
Э. Колли
Желтая карточка
А. Данте
56'
Желтая карточка
Ш. Конде
6'
ГОЛ! 1:0!
И. Мэттью
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Цюрих
25
Яник Брехнер
(К)
ВР
44
Амаду Данте
ЛЗ
2
Линдрит Камбери
ЦЗ
25
Никола Катич
ЦЗ
31
Мирлинд Криезиу
ЦЗ
27
Родригу Консейсау
ПЗ
18
Ифаньи Мэттью
ОП
44
Шейк Конде
ЦП
19
Антонио Маркезано
ЦП
7
Бледиан Красники
АП
14
Джонатан Окита
ПВ
Главный тренер
Франко Фода
Янг Бойз
16
Давид фон Бальмус
ВР
16
Ноа Перссон
ЛЗ
5
Мохамед Камара
ЦЗ
28
Фабиан Лустенбергер
(К)
ЦЗ
27
Левин Блум
ПЗ
19
Шейх Ниасс
ЦП
30
Сандро Лаупер
ЦП
22
Джоэль Мвука
ПВ
35
Сильвер Ганвула
ЦФ
12
Мешак Элиа
ЦФ
99
Жоэль Монтейру
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Вики
Цюрих
1
Живко Костадинович
ВР
5
Фабио Дапрела
ЦЗ
18
Даниэль Барни
ЛВ
11
Армстронг Око-Флекс
ЛВ
14
Nevio Di Giusto
ЦП
27
Фабиан Рохнер
ПП
28
Никола Бораниясевич
ПП
20
Calixte Ligue
ЦФ
18
Иван Сантини
ЦФ
Янг Бойз
1
Антони Расьоппи
ВР
3
Джауэн Хаджам
ЛЗ
12
Ауреле Аменда
ЦЗ
17
Сайди Джанко
ПЗ
19
Эбрима Колли
ЛВ
24
Лукаш Лакомы
ЦП
51
Анель Хушич
ЦФ
19
Дариан Малес
ЦФ
26
Седрик Иттен
ЦФ
3-3-2-2
25
Брехнер
2
Камбери
25
Катич
31
Криезиу
44
Данте
18
Мэттью
27
Консейсау
44
Конде
19
Маркезано
7
Красники
14
Окита
4-2-1-3
16
фон Бальмус
27
Блум
5
Камара
28
Лустенбергер
16
Перссон
19
Ниасс
30
Лаупер
22
Мвука
99
Монтейру
12
Элиа
35
Ганвула
14
Окита
27
Рохнер
27
Рохнер
14
Окита
19
Маркезано
18
Барни
18
Барни
19
Маркезано
27
Консейсау
20
20
27
Консейсау
7
Красники
18
Сантини
18
Сантини
7
Красники
16
Перссон
3
Хаджам
3
Хаджам
16
Перссон
30
Лаупер
24
Лакомы
24
Лакомы
30
Лаупер
19
Колли
19
Колли
Колли
26
Иттен
26
Иттен
Колли
Остались в запасе
Цюрих
Янг Бойз
1
Живко Костадинович
ВР
5
Фабио Дапрела
ЦЗ
14
Nevio Di Giusto
ЦП
28
Никола Бораниясевич
ПП
11
Армстронг Око-Флекс
ЛВ
Главный тренер
Франко Фода
1
Антони Расьоппи
ВР
12
Ауреле Аменда
ЦЗ
17
Сайди Джанко
ПЗ
51
Анель Хушич
ЦФ
19
Дариан Малес
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Вики
Остались в запасе
1
Живко Костадинович
ВР
5
Фабио Дапрела
ЦЗ
14
Nevio Di Giusto
ЦП
28
Никола Бораниясевич
ПП
11
Армстронг Око-Флекс
ЛВ
Остались в запасе
1
Антони Расьоппи
ВР
12
Ауреле Аменда
ЦЗ
17
Сайди Джанко
ПЗ
51
Анель Хушич
ЦФ
19
Дариан Малес
ЦФ
Главный тренер
Франко Фода
Главный тренер
Рафаэль Вики
Статистика матча Цюрих - Янг Бойз
2
1
Всего ударов по воротам
12
13
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
6
8
Нарушения
18
12
Офсайды
5
3
Количество передач
316
411
Сейвы
4
5
Точность передач %
65
67
Удары мимо ворот
5
7
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
8
8
Удары из-за пределов штрафной
4
5
Матчи команд
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Вадуц
0 : 0
28.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Цюрих
2 : 2
22.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Серветт
0 : 0
08.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Цюрих
0 : 0
10.10.2026
Тун
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Сьон
- : -
29.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Янг Бойз
3 : 2
21.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Информация о матче
Главный судья:
Lukas Fahndrich, Switzerland
Стадион:
Летцигрунд
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