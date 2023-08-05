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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Цюрих - Лугано
Цюрих - Лугано: обзор матча 05 августа 2023
Цюрих
05.08.2023, суббота, 21:30
Швейцария. Суперлига, 3 тур
3 : 0
Завершен
Лугано
68'
Д. Барни
76'
Д. Барни
80'
Д. Окита
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Цюрих - Лугано
Замена
Б. Красники
️️️️
Д. Окита
88'
Замена
М. Хорншух
️️️️
Ш. Конде
88'
Замена
И. Сантини
️️️️
Д. Барни
85'
82'
Замена
Я. Чиминьяни
️️️️
Ж. Целар
ГОЛ! 3:0!
Д. Окита
Пас отдал
А. Маркезано
80'
78'
Замена
М. Бельхадж Махмуд
️️️️
У. Бизлими
78'
Замена
Ш. Влади
️️️️
Д. Саббатини
77'
Замена
Д. Эспиноса
️️️️
А. Аригони
ГОЛ! 2:0!
Д. Барни
76'
Желтая карточка
Д. Барни
71'
ГОЛ! 1:0!
Д. Барни
68'
58'
Замена
М. Амура
️️️️
Р. Мачек
Замена
А. Маркезано
️️️️
Ф. Рохнер
56'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Цюрих
25
Яник Брехнер
ВР
5
Фабио Дапрела
ЦЗ
25
Никола Катич
ЦЗ
2
Линдрит Камбери
ЦЗ
3
Адриан Герреро
ЛВ
18
Даниэль Барни
ЛВ
18
Ифаньи Мэттью
ОП
44
Шейк Конде
ЦП
28
Никола Бораниясевич
ПП
27
Фабиан Рохнер
ПП
14
Джонатан Окита
ПВ
Главный тренер
Франко Фода
Лугано
1
Амир Сайпи
ВР
16
Милтон Валенсуэла
ЛЗ
21
Албиан Хайдари
ЦЗ
28
Крешник Хайризи
ЦЗ
34
Аллен Аригони
ЦЗ
25
Уран Бизлими
ЦП
28
Роман Мачек
ЦП
14
Джонатан Саббатини
ЦП
11
Ренато Штеффен
ПВ
9
Жан Целар
ЦФ
10
Маттиа Боттани
ЦФ
Главный тренер
Маттиа Кроки-Торти
Цюрих
1
Живко Костадинович
ВР
16
Марк Хорншух
ЦЗ
31
Мирлинд Криезиу
ЦЗ
10
Донис Авдияй
ЛВ
19
Антонио Маркезано
ЦП
7
Бледиан Красники
АП
3
Селмин Ходжа
ПВ
4
Silvan Wallner
ЦФ
18
Иван Сантини
ЦФ
Лугано
22
Айман Эль-Вафи
ЦЗ
26
Мартим Маркеш
ЦЗ
29
Мохамед Бельхадж Махмуд
ЦЗ
4
Джон Эспиноса
ПЗ
21
Янис Чиминьяни
ЛВ
90
Steven Deana
ЦФ
9
Мохамед Амура
ЦФ
27
Борис Бабич
ЦФ
19
Шельким Влади
ЦФ
3-1-3-3
25
Брехнер
5
Дапрела
25
Катич
2
Камбери
18
Мэттью
28
Бораниясевич
44
Конде
27
Рохнер
18
Барни
3
Герреро
14
Окита
4-3-1-2
1
Сайпи
21
Хайдари
28
Хайризи
34
Аригони
16
Валенсуэла
25
Бизлими
28
Мачек
14
Саббатини
11
Штеффен
10
Боттани
9
Целар
44
Конде
16
Хорншух
16
Хорншух
44
Конде
27
Рохнер
19
Маркезано
19
Маркезано
27
Рохнер
14
Окита
7
Красники
7
Красники
14
Окита
18
Барни
18
Сантини
18
Сантини
18
Барни
25
Бизлими
29
Бельхадж Махмуд
29
Бельхадж Махмуд
25
Бизлими
34
Аригони
4
Эспиноса
4
Эспиноса
34
Аригони
9
Целар
21
Чиминьяни
21
Чиминьяни
9
Целар
28
Мачек
9
Амура
9
Амура
28
Мачек
14
Саббатини
19
Влади
19
Влади
14
Саббатини
Остались в запасе
Цюрих
Лугано
1
Живко Костадинович
ВР
31
Мирлинд Криезиу
ЦЗ
10
Донис Авдияй
ЛВ
3
Селмин Ходжа
ПВ
4
Silvan Wallner
ЦФ
Главный тренер
Франко Фода
22
Айман Эль-Вафи
ЦЗ
26
Мартим Маркеш
ЦЗ
90
Steven Deana
ЦФ
27
Борис Бабич
ЦФ
Главный тренер
Маттиа Кроки-Торти
Остались в запасе
1
Живко Костадинович
ВР
31
Мирлинд Криезиу
ЦЗ
10
Донис Авдияй
ЛВ
3
Селмин Ходжа
ПВ
4
Silvan Wallner
ЦФ
Остались в запасе
22
Айман Эль-Вафи
ЦЗ
26
Мартим Маркеш
ЦЗ
90
Steven Deana
ЦФ
27
Борис Бабич
ЦФ
Главный тренер
Франко Фода
Главный тренер
Маттиа Кроки-Торти
Статистика матча Цюрих - Лугано
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Вадуц
- : -
28.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Цюрих
2 : 2
22.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Серветт
0 : 0
08.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Цюрих
0 : 0
10.10.2026
Тун
Лугано
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Люцерн
- : -
29.11.2026
Лугано
Лига конференций, 4 тур
Яблонец
2 : 0
26.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лугано
2 : 1
21.11.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Санкт-Галлен
5 : 0
08.11.2026
Лугано
Лига конференций, 3 тур
Лугано
3 : 0
05.11.2026
Кауно Жальгирис
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2 : 1
01.11.2026
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