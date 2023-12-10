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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Цюрих - Люцерн
Цюрих - Люцерн: обзор матча 10 декабря 2023
Цюрих
10.12.2023, воскресенье, 18:30
Швейцария. Суперлига, 17 тур
1 : 1
Завершен
Люцерн
59'
Д. Окита
82'
Т. Клидже
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Цюрих - Люцерн
Желтая карточка
Н. Катич
90'
+2
87'
Желтая карточка
М. Майер
Замена
М. Хорншух
️️️️
Ф. Дапрела
84'
Замена
И. Сантини
️️️️
Д. Барни
84'
82'
ГОЛ! 1:1!
Т. Клидже
Пас отдал
A. Abubakar
Замена
Б. Красники
️️️️
Д. Окита
77'
63'
Замена
A. Abubakar
️️️️
S. Ottiger
63'
Замена
Т. Клидже
️️️️
Т. Оку
63'
Замена
М. Майер
️️️️
С. Шадер
ГОЛ! 1:0!
Д. Окита
Пас отдал
Н. Бораниясевич
59'
46'
Замена
Л. Виллигер
️️️️
Я. Кадак
Замена
А. Маркезано
️️️️
Р. Консейсау
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Цюрих
25
Яник Брехнер
(К)
ВР
5
Фабио Дапрела
ЦЗ
25
Никола Катич
ЦЗ
2
Линдрит Камбери
ЦЗ
27
Родригу Консейсау
ПЗ
18
Даниэль Барни
ЛВ
3
Адриан Герреро
ЛВ
18
Ифаньи Мэттью
ОП
44
Шейк Конде
ЦП
28
Никола Бораниясевич
ПП
14
Джонатан Окита
ПВ
Главный тренер
Франко Фода
Люцерн
1
Паскаль Лорец
ВР
14
Лука Жакес
ЦЗ
42
Mauricio Willimann
ЦЗ
2
Severin Ottiger
ЦЗ
20
Пиус Дорн
ПЗ
69
Софьян Шадер
ЛВ
30
Ардон Яшари
(К)
ОП
16
Ники Белоко
ЦП
26
Якуб Кадак
ЦП
19
Дарио Ульрих
ПВ
10
Тедди Оку
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
Цюрих
1
Живко Костадинович
ВР
31
Мирлинд Криезиу
ЦЗ
16
Марк Хорншух
ЦЗ
11
Армстронг Око-Флекс
ЛВ
19
Антонио Маркезано
ЦП
7
Бледиан Красники
АП
27
Фабиан Рохнер
ПП
4
Silvan Wallner
ЦФ
18
Иван Сантини
ЦФ
Люцерн
47
Mile Vukelic
ЦЗ
20
Noah Rupp
ЦП
29
Levin Winkler
ЦП
7
Макс Майер
АП
90
Vaso Vasic
ЦФ
11
Asumah Abubakar
ЦФ
27
Ларс Виллигер
ЦФ
18
Тибо Клидже
ЦФ
4-1-2-3
25
Брехнер
5
Дапрела
25
Катич
2
Камбери
27
Консейсау
18
Мэттью
44
Конде
28
Бораниясевич
3
Герреро
18
Барни
14
Окита
4-1-2-2-1
1
Лорец
20
Дорн
42
2
14
Жакес
30
Яшари
16
Белоко
26
Кадак
19
Ульрих
69
Шадер
10
Оку
5
Дапрела
16
Хорншух
16
Хорншух
5
Дапрела
27
Консейсау
19
Маркезано
19
Маркезано
27
Консейсау
14
Окита
7
Красники
7
Красники
14
Окита
18
Барни
18
Сантини
18
Сантини
18
Барни
69
Шадер
7
Майер
7
Майер
69
Шадер
2
11
11
2
26
Кадак
27
Виллигер
27
Виллигер
26
Кадак
10
Оку
18
Клидже
18
Клидже
10
Оку
Остались в запасе
Цюрих
Люцерн
1
Живко Костадинович
ВР
31
Мирлинд Криезиу
ЦЗ
27
Фабиан Рохнер
ПП
11
Армстронг Око-Флекс
ЛВ
4
Silvan Wallner
ЦФ
Главный тренер
Франко Фода
47
Mile Vukelic
ЦЗ
20
Noah Rupp
ЦП
29
Levin Winkler
ЦП
90
Vaso Vasic
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
Остались в запасе
1
Живко Костадинович
ВР
31
Мирлинд Криезиу
ЦЗ
27
Фабиан Рохнер
ПП
11
Армстронг Око-Флекс
ЛВ
4
Silvan Wallner
ЦФ
Остались в запасе
47
Mile Vukelic
ЦЗ
20
Noah Rupp
ЦП
29
Levin Winkler
ЦП
90
Vaso Vasic
ЦФ
Главный тренер
Франко Фода
Главный тренер
Маркус Баббель
Статистика матча Цюрих - Люцерн
1
1
Всего ударов по воротам
14
4
Удары в створ
3
1
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
3
0
Нарушения
4
3
Количество передач
268
167
Сейвы
1
3
Точность передач %
79
68
Удары мимо ворот
7
2
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
7
2
Удары из-за пределов штрафной
7
2
Матчи команд
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Вадуц
- : -
28.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Цюрих
2 : 2
22.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Серветт
0 : 0
08.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Цюрих
0 : 0
10.10.2026
Тун
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Люцерн
- : -
29.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
0 : 2
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Люцерн
1 : 1
31.10.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Лугано
0 : 0
10.10.2026
Люцерн
Информация о матче
Главный судья:
Эстер Штаубли
Стадион:
Летцигрунд
Новости команд
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Цюрих
Люцерн
Миранчук сделал 5-е результативное действие за «Сьон»
2025.05.04 19:37
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2025.02.16 13:05
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2025.02.15 21:59
5
Менди, которого обвиняли в 10 изнасилованиях, нашел новый клуб
2025.02.12 11:11
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2024.09.29 18:15
Миранчук сделал 5-е результативное действие за «Сьон»
2025.05.04 19:37
Миранчук прокомментировал первый победный матч за «Сьон»
2025.02.16 13:05
Гол Миранчука принес «Сьону» победу над «Цюрихом»
2025.02.15 21:59
5
Менди, которого обвиняли в 10 изнасилованиях, нашел новый клуб
2025.02.12 11:11
«Цюрих» обыграл «Сьон» во втором матче Антона Миранчука в Швейцарии
2024.09.29 18:15
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2022.08.24 23:23
1
Гол Чалова принес «Базелю» крупную победу над «Люцерном»
2022.04.24 19:26
1
Семин — о поражении от «Люцерна»: «На данном этапе результат не играет никакой роли»
2018.01.18 23:32
3
Чорлука появился на поле впервые с апреля, Ари — с июля
2018.01.18 20:47
1
Товарищеские матчи. «Локомотив» разгромно уступил «Люцерну», «Шанхай СИПГ» обыграл «Спартак»
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