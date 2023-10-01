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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Люцерн - Цюрих
Люцерн - Цюрих: обзор матча 01 октября 2023
Люцерн
01.10.2023, воскресенье, 17:30
Швейцария. Суперлига, 9 тур
1 : 4
Завершен
Цюрих
90'
Л. Виллигер
15'
Н. Катич
54'
А. Маркезано
67'
А. Маркезано
86'
А. Око-Флекс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Люцерн - Цюрих
90'
+2
Желтая карточка
Д. Барни
90'
+2
Замена
И. Сантини
️️️️
Д. Барни
ГОЛ! 1:4!
Л. Виллигер
Пас отдал
С. Шадер
90'
87'
Замена
S. Wallner
️️️️
Л. Камбери
87'
Замена
С. Ходжа
️️️️
Н. Бораниясевич
86'
ГОЛ! 0:4!
А. Око-Флекс
Замена
N. Rupp
️️️️
М. Майер
84'
Желтая карточка
Д. Симани
82'
76'
Замена
Ф. Рохнер
️️️️
А. Маркезано
76'
Замена
А. Око-Флекс
️️️️
Д. Окита
Замена
С. Шадер
️️️️
A. Abubakar
71'
67'
ГОЛ! 0:3!
А. Маркезано
Пас отдал
Д. Барни
Желтая карточка
А. Яшари
62'
Замена
Т. Оку
️️️️
Н. Белоко
57'
Замена
Л. Виллигер
️️️️
Я. Кадак
57'
54'
ГОЛ! 0:2!
А. Маркезано
Желтая карточка
Я. Кадак
35'
30'
Желтая карточка
Л. Камбери
15'
ГОЛ! 0:1!
Н. Катич
Пас отдал
Д. Окита
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Люцерн
1
Паскаль Лорец
ВР
6
Денис Симани
ЦЗ
30
Исмаил Бека
ЦЗ
20
Пиус Дорн
ПЗ
30
Ардон Яшари
ОП
16
Ники Белоко
ЦП
17
Мартин Фридек
ЦП
32
Николас Хаас
ЦП
26
Якуб Кадак
ЦП
7
Макс Майер
АП
11
Asumah Abubakar
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
Цюрих
25
Яник Брехнер
ВР
2
Линдрит Камбери
ЦЗ
25
Никола Катич
ЦЗ
5
Фабио Дапрела
ЦЗ
27
Родригу Консейсау
ПЗ
18
Даниэль Барни
ЛВ
18
Ифаньи Мэттью
ОП
19
Антонио Маркезано
ЦП
44
Шейк Конде
ЦП
28
Никола Бораниясевич
ПП
14
Джонатан Окита
ПВ
Главный тренер
Франко Фода
Люцерн
2
Severin Ottiger
ЦЗ
42
Mauricio Willimann
ЦЗ
69
Софьян Шадер
ЛВ
20
Noah Rupp
ЦП
19
Дарио Ульрих
ПВ
90
Vaso Vasic
ЦФ
10
Тедди Оку
ЦФ
27
Ларс Виллигер
ЦФ
Цюрих
1
Живко Костадинович
ВР
16
Марк Хорншух
ЦЗ
31
Мирлинд Криезиу
ЦЗ
11
Армстронг Око-Флекс
ЛВ
8
Arad Bar
ЦП
27
Фабиан Рохнер
ПП
3
Селмин Ходжа
ПВ
18
Иван Сантини
ЦФ
4
Silvan Wallner
ЦФ
3-1-4-1-1
1
Лорец
6
Симани
30
Бека
20
Дорн
30
Яшари
16
Белоко
32
Хаас
26
Кадак
17
Фридек
7
Майер
11
4-1-3-2
25
Брехнер
27
Консейсау
25
Катич
5
Дапрела
2
Камбери
18
Мэттью
28
Бораниясевич
44
Конде
19
Маркезано
14
Окита
18
Барни
7
Майер
20
20
7
Майер
11
69
Шадер
69
Шадер
11
16
Белоко
10
Оку
10
Оку
16
Белоко
26
Кадак
27
Виллигер
27
Виллигер
26
Кадак
19
Маркезано
27
Рохнер
27
Рохнер
19
Маркезано
14
Окита
11
Око-Флекс
11
Око-Флекс
14
Окита
28
Бораниясевич
3
Ходжа
3
Ходжа
28
Бораниясевич
18
Барни
18
Сантини
18
Сантини
18
Барни
2
Камбери
4
4
2
Камбери
Остались в запасе
Люцерн
Цюрих
2
Severin Ottiger
ЦЗ
42
Mauricio Willimann
ЦЗ
19
Дарио Ульрих
ПВ
90
Vaso Vasic
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
1
Живко Костадинович
ВР
16
Марк Хорншух
ЦЗ
31
Мирлинд Криезиу
ЦЗ
8
Arad Bar
ЦП
Главный тренер
Франко Фода
Остались в запасе
2
Severin Ottiger
ЦЗ
42
Mauricio Willimann
ЦЗ
19
Дарио Ульрих
ПВ
90
Vaso Vasic
ЦФ
Остались в запасе
1
Живко Костадинович
ВР
16
Марк Хорншух
ЦЗ
31
Мирлинд Криезиу
ЦЗ
8
Arad Bar
ЦП
Главный тренер
Маркус Баббель
Главный тренер
Франко Фода
Статистика матча Люцерн - Цюрих
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Люцерн
- : -
29.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
0 : 2
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Люцерн
1 : 1
31.10.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Лугано
0 : 0
10.10.2026
Люцерн
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Вадуц
- : -
28.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Цюрих
2 : 2
22.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Серветт
0 : 0
08.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Цюрих
0 : 0
10.10.2026
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