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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Люцерн - Цюрих
Люцерн - Цюрих: обзор матча 18 февраля 2024
Люцерн
18.02.2024, воскресенье, 18:30
Швейцария. Суперлига, 24 тур
0 : 1
Завершен
Цюрих
90'
А. Маркезано
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Люцерн - Цюрих
90'
+1
Замена
C. Tsawa
️️️️
А. Маркезано
90'
+1
Замена
Н. Райхмут
️️️️
Д. Окита
90'
ГОЛ! 0:1!
А. Маркезано
Замена
Л. Виллигер
️️️️
Т. Клидже
75'
75'
Замена
А. Данте
️️️️
Н. Бораниясевич
Замена
М. Фридек
️️️️
L. Meyer
62'
Замена
L. Winkler
️️️️
Н. Белоко
62'
Замена
С. Шадер
️️️️
Т. Оку
62'
Желтая карточка
L. Meyer
61'
59'
Замена
А. Око-Флекс
️️️️
Ф. Рохнер
59'
Замена
Д. Барни
️️️️
C. Ligue
Желтая карточка
Н. Белоко
57'
15'
Желтая карточка
C. Ligue
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Люцерн
1
Паскаль Лорец
ВР
14
Лука Жакес
ЦЗ
4
Йеспер Лефгрен
ЦЗ
6
Денис Симани
ЦЗ
5
Leny Meyer
ЦЗ
14
Ардон Яшари
(К)
ОП
32
Николас Хаас
ЦП
16
Ники Белоко
ЦП
19
Дарио Ульрих
ПВ
18
Тибо Клидже
ЦФ
10
Тедди Оку
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
Цюрих
25
Яник Брехнер
(К)
ВР
31
Мирлинд Криезиу
ЦЗ
2
Линдрит Камбери
ЦЗ
27
Родригу Консейсау
ПЗ
18
Ифаньи Мэттью
ОП
19
Антонио Маркезано
ЦП
7
Бледиан Красники
АП
27
Фабиан Рохнер
ПП
28
Никола Бораниясевич
ПП
14
Джонатан Окита
ПВ
20
Calixte Ligue
ЦФ
Главный тренер
Франко Фода
Люцерн
42
Mauricio Willimann
ЦЗ
69
Софьян Шадер
ЛВ
17
Мартин Фридек
ЦП
20
Noah Rupp
ЦП
29
Levin Winkler
ЦП
26
Якуб Кадак
ЦП
90
Vaso Vasic
ЦФ
27
Ларс Виллигер
ЦФ
Цюрих
1
Живко Костадинович
ВР
44
Амаду Данте
ЛЗ
16
Марк Хорншух
ЦЗ
18
Даниэль Барни
ЛВ
11
Армстронг Око-Флекс
ЛВ
16
Cheveyo Tsawa
ЦП
18
Иван Сантини
ЦФ
70
Нильс Райхмут
ЦФ
4
Silvan Wallner
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Лорец
14
Жакес
6
Симани
5
4
Лефгрен
14
Яшари
32
Хаас
16
Белоко
19
Ульрих
10
Оку
18
Клидже
3-1-3-2-1
25
Брехнер
27
Консейсау
2
Камбери
31
Криезиу
18
Мэттью
28
Бораниясевич
19
Маркезано
27
Рохнер
14
Окита
7
Красники
20
5
17
Фридек
17
Фридек
5
16
Белоко
29
29
16
Белоко
10
Оку
69
Шадер
69
Шадер
10
Оку
18
Клидже
27
Виллигер
27
Виллигер
18
Клидже
28
Бораниясевич
44
Данте
44
Данте
28
Бораниясевич
19
Маркезано
16
16
19
Маркезано
20
18
Барни
18
Барни
20
27
Рохнер
11
Око-Флекс
11
Око-Флекс
27
Рохнер
14
Окита
70
Райхмут
70
Райхмут
14
Окита
Остались в запасе
Люцерн
Цюрих
42
Mauricio Willimann
ЦЗ
20
Noah Rupp
ЦП
26
Якуб Кадак
ЦП
90
Vaso Vasic
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
1
Живко Костадинович
ВР
16
Марк Хорншух
ЦЗ
18
Иван Сантини
ЦФ
4
Silvan Wallner
ЦФ
Главный тренер
Франко Фода
Остались в запасе
42
Mauricio Willimann
ЦЗ
20
Noah Rupp
ЦП
26
Якуб Кадак
ЦП
90
Vaso Vasic
ЦФ
Остались в запасе
1
Живко Костадинович
ВР
16
Марк Хорншух
ЦЗ
18
Иван Сантини
ЦФ
4
Silvan Wallner
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
Главный тренер
Франко Фода
Статистика матча Люцерн - Цюрих
2
1
Всего ударов по воротам
9
17
Удары в створ
4
6
Владение мячом %
33
67
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
3
5
Нарушения
8
21
Офсайды
2
1
Количество передач
255
527
Сейвы
5
4
Точность передач %
71
82
Удары мимо ворот
3
6
Блокированные удары
2
5
Удары из пределов штрафной
5
9
Удары из-за пределов штрафной
4
8
Матчи команд
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Люцерн
- : -
29.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
0 : 2
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Люцерн
1 : 1
31.10.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Лугано
0 : 0
10.10.2026
Люцерн
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Вадуц
0 : 0
28.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Цюрих
2 : 2
22.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Серветт
0 : 0
08.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Цюрих
0 : 0
10.10.2026
Тун
Информация о матче
Главный судья:
Lukas Fahndrich, Switzerland
Стадион:
Свисспауэр Арена
Новости команд
Все
Люцерн
Цюрих
Миранчук сделал 5-е результативное действие за «Сьон»
2025.05.04 19:37
Миранчук прокомментировал первый победный матч за «Сьон»
2025.02.16 13:05
Гол Миранчука принес «Сьону» победу над «Цюрихом»
2025.02.15 21:59
5
Менди, которого обвиняли в 10 изнасилованиях, нашел новый клуб
2025.02.12 11:11
«Цюрих» обыграл «Сьон» во втором матче Антона Миранчука в Швейцарии
2024.09.29 18:15
«Люцерн» подписал экс-игрока сборной Германии
2022.08.24 23:23
1
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2022.04.24 19:26
1
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2018.01.18 23:32
3
Чорлука появился на поле впервые с апреля, Ари — с июля
2018.01.18 20:47
1
Товарищеские матчи. «Локомотив» разгромно уступил «Люцерну», «Шанхай СИПГ» обыграл «Спартак»
2018.01.18 19:55
25
Миранчук сделал 5-е результативное действие за «Сьон»
2025.05.04 19:37
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2024.09.29 18:15
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