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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Грассхоппер - Цюрих
Грассхоппер - Цюрих: обзор матча 28 января 2024
Грассхоппер
28.01.2024, воскресенье, 18:30
Швейцария. Суперлига, 20 тур
2 : 1
Завершен
Цюрих
72'
Д. Бабунски
90+5'
П. Шурпф
20'
Б. Красники
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Грассхоппер - Цюрих
ГОЛ! 2:1!
П. Шурпф
90'
+5
Замена
Э. Растодер
️️️️
Г. Моранди
88'
Замена
Т. Ндика Матам
️️️️
Ф. Ходжа
88'
84'
Замена
И. Сантини
️️️️
Ф. Дапрела
74'
Замена
Н. Райхмут
️️️️
А. Маркезано
74'
Замена
C. Ligue
️️️️
Д. Барни
ГОЛ! 1:1!
Д. Бабунски
Пас отдал
Ф. Момо
72'
Замена
Д. Бабунски
️️️️
М. Паскочи
69'
Замена
П. Шурпф
️️️️
Ф. де Карвальо Феррейра
69'
67'
Замена
Ш. Конде
️️️️
Н. Бораниясевич
Желтая карточка
Д. Абелс
36'
Желтая карточка
Ф. Момо
36'
20'
ГОЛ! 0:1!
Б. Красники
Пас отдал
Н. Бораниясевич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Грассхоппер
71
Джастин Хаммел
ВР
19
Флориан Ходжа
ЛЗ
3
Максим Паскочи
ЦЗ
28
Joshua Laws
ЦЗ
15
Аюму Секо
ЦЗ
2
Дирк Абелс
ПЗ
77
Филипе де Карвальо Феррейра
ЛВ
6
Амир Абраши
(К)
ЦП
21
Брэдли Финк
ЦФ
11
Гиотто Моранди
ЦФ
22
Франсис Момо
ЦФ
Главный тренер
Карлос Бернеггер
Цюрих
25
Яник Брехнер
(К)
ВР
5
Фабио Дапрела
ЦЗ
2
Линдрит Камбери
ЦЗ
25
Никола Катич
ЦЗ
27
Родригу Консейсау
ПЗ
18
Даниэль Барни
ЛВ
3
Адриан Герреро
ЛВ
18
Ифаньи Мэттью
ОП
19
Антонио Маркезано
ЦП
7
Бледиан Красники
АП
28
Никола Бораниясевич
ПП
Главный тренер
Франко Фода
Грассхоппер
29
Мануэль Куттин
ВР
16
Тео Ндика Матам
ЛЗ
54
Liam Bollati
ЦЗ
57
Elvir Zukaj
ЦЗ
8
Tim Meyer
ЦЗ
23
Samuel Marques
ЦП
11
Паскаль Шурпф
ЦП
12
Дориан Бабунски
ЦФ
74
Эльмин Растодер
ЦФ
Цюрих
1
Живко Костадинович
ВР
31
Мирлинд Криезиу
ЦЗ
11
Армстронг Око-Флекс
ЛВ
38
Miguel Reichmuth
ЦП
44
Шейк Конде
ЦП
20
Calixte Ligue
ЦФ
18
Иван Сантини
ЦФ
70
Нильс Райхмут
ЦФ
4
Silvan Wallner
ЦФ
3-2-1-1-3
71
Хаммел
3
Паскочи
28
15
Секо
19
Ходжа
2
Абелс
6
Абраши
77
де Карвальо Феррейра
22
Момо
11
Моранди
21
Финк
4-1-2-3
25
Брехнер
27
Консейсау
2
Камбери
25
Катич
5
Дапрела
18
Мэттью
28
Бораниясевич
19
Маркезано
18
Барни
7
Красники
3
Герреро
19
Ходжа
16
Ндика Матам
16
Ндика Матам
19
Ходжа
77
де Карвальо Феррейра
11
Шурпф
11
Шурпф
77
де Карвальо Феррейра
3
Паскочи
12
Бабунски
12
Бабунски
3
Паскочи
11
Моранди
74
Растодер
74
Растодер
11
Моранди
28
Бораниясевич
44
Конде
44
Конде
28
Бораниясевич
18
Барни
20
20
18
Барни
5
Дапрела
18
Сантини
18
Сантини
5
Дапрела
19
Маркезано
70
Райхмут
70
Райхмут
19
Маркезано
Остались в запасе
Грассхоппер
Цюрих
29
Мануэль Куттин
ВР
54
Liam Bollati
ЦЗ
57
Elvir Zukaj
ЦЗ
8
Tim Meyer
ЦЗ
23
Samuel Marques
ЦП
Главный тренер
Карлос Бернеггер
1
Живко Костадинович
ВР
31
Мирлинд Криезиу
ЦЗ
38
Miguel Reichmuth
ЦП
11
Армстронг Око-Флекс
ЛВ
4
Silvan Wallner
ЦФ
Главный тренер
Франко Фода
Остались в запасе
29
Мануэль Куттин
ВР
54
Liam Bollati
ЦЗ
57
Elvir Zukaj
ЦЗ
8
Tim Meyer
ЦЗ
23
Samuel Marques
ЦП
Остались в запасе
1
Живко Костадинович
ВР
31
Мирлинд Криезиу
ЦЗ
38
Miguel Reichmuth
ЦП
11
Армстронг Око-Флекс
ЛВ
4
Silvan Wallner
ЦФ
Главный тренер
Карлос Бернеггер
Главный тренер
Франко Фода
Статистика матча Грассхоппер - Цюрих
2
Всего ударов по воротам
10
16
Удары в створ
4
8
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
3
5
Нарушения
15
12
Офсайды
1
2
Количество передач
340
442
Сейвы
7
2
Точность передач %
64
74
Удары мимо ворот
4
7
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
8
11
Удары из-за пределов штрафной
2
5
Матчи команд
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Грассхоппер
- : -
28.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лугано
2 : 1
21.11.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Грассхоппер
1 : 1
07.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Грассхоппер
2 : 2
31.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Вадуц
- : -
28.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Цюрих
2 : 2
22.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Серветт
0 : 0
08.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Цюрих
0 : 0
10.10.2026
Тун
Информация о матче
Главный судья:
Эстер Штаубли
Стадион:
Летцигрунд
Новости команд
Все
Грассхоппер
Цюрих
Миранчук сделал 5-е результативное действие за «Сьон»
2025.05.04 19:37
Миранчук прокомментировал первый победный матч за «Сьон»
2025.02.16 13:05
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2025.02.15 21:59
5
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2025.02.12 11:11
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1
Швеция выразила недовольство решением засчитать Румынии победу над Косово
2024.11.21 12:15
1
Суперлига. «Базель» спас ничью в матче с «Грассхоппером», Чалов вышел на замену во втором тайме
2022.05.12 23:24
Товарищеский матч. «Зенит» победил «Грассхопер» благодаря голам Джорджевича и Дриусси
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6
«Грассхопер» уволил экс-главного тренера «Спартака» Якина
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8
«Грассхоппер», который тренирует Якин, может взять в аренду у «Спартака» Давыдова
2018.01.29 15:13
9
Миранчук сделал 5-е результативное действие за «Сьон»
2025.05.04 19:37
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2025.02.16 13:05
Гол Миранчука принес «Сьону» победу над «Цюрихом»
2025.02.15 21:59
5
Менди, которого обвиняли в 10 изнасилованиях, нашел новый клуб
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«Цюрих» обыграл «Сьон» во втором матче Антона Миранчука в Швейцарии
2024.09.29 18:15
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