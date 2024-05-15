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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Цюрих - Серветт
Цюрих - Серветт: обзор матча 15 мая 2024
Цюрих
15.05.2024, среда, 21:30
Швейцария. Суперлига, группа A, 3 тур
2 : 1
Завершен
Серветт
54'
А. Маркезано
70'
Б. Красники
13'
Д. Дулин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Цюрих - Серветт
Замена
Ф. Дапрела
️️️️
А. Око-Флекс
86'
Замена
C. Tsawa
️️️️
А. Маркезано
82'
81'
Замена
Б. Мазику
️️️️
А. Барон
81'
Замена
Т. Нисимура
️️️️
Ж. Гуйемено
81'
Замена
Б. Болла
️️️️
А. Антунес
Замена
Л. Камбери
️️️️
Р. Консейсау
78'
ГОЛ! 2:1!
Б. Красники
Пас отдал
А. Маркезано
70'
58'
Желтая карточка
Д. Кутеса
ГОЛ! 1:1!
А. Маркезано
Пас отдал
Р. Консейсау
54'
53'
Желтая карточка
Т. Маньин
Замена
И. Сантини
️️️️
Ш. Конде
46'
Желтая карточка
А. Данте
31'
13'
ГОЛ! 0:1!
Д. Дулин
Пас отдал
А. Барон
Желтая карточка
Ш. Конде
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Цюрих
25
Яник Брехнер
(К)
ВР
44
Амаду Данте
ЛЗ
25
Никола Катич
ЦЗ
31
Мирлинд Криезиу
ЦЗ
27
Родригу Консейсау
ПЗ
11
Армстронг Око-Флекс
ЛВ
18
Ифаньи Мэттью
ОП
44
Шейк Конде
ЦП
19
Антонио Маркезано
ЦП
7
Бледиан Красники
АП
70
Нильс Райхмут
ЦФ
Главный тренер
Франко Фода
Серветт
32
Жереми Фрик
(К)
ВР
19
Йоан Северен
ЛЗ
4
Стив Руй
ЦЗ
6
Антони Барон
ЦЗ
2
Тео Маньин
ПЗ
7
Дерек Кутеса
ЛВ
28
Давид Дулин
ОП
8
Тимоте Конья
ЦП
21
Жереми Гуйемено
ЦП
9
Мирослав Стеванович
ЦП
8
Алексис Антунес
АП
Главный тренер
Ален Гейгер
Цюрих
1
Живко Костадинович
ВР
16
Марк Хорншух
ЦЗ
5
Фабио Дапрела
ЦЗ
2
Линдрит Камбери
ЦЗ
18
Даниэль Барни
ЛВ
3
Адриан Герреро
ЛВ
16
Cheveyo Tsawa
ЦП
18
Иван Сантини
ЦФ
Серветт
18
Жоэль Малл
ВР
18
Брэдли Мазику
ЛЗ
6
Дилан Бронн
ЦЗ
77
Бендегуз Болла
ЦЗ
6
Кеиго Цунемото
ПЗ
77
Тьемоко Уаттара
ЛВ
20
Такума Нисимура
ЦФ
4-1-2-2-1
25
Брехнер
44
Данте
25
Катич
31
Криезиу
27
Консейсау
18
Мэттью
44
Конде
19
Маркезано
11
Око-Флекс
7
Красники
70
Райхмут
4-1-3-2
32
Фрик
2
Маньин
4
Руй
6
Барон
19
Северен
28
Дулин
8
Конья
21
Гуйемено
9
Стеванович
8
Антунес
7
Кутеса
11
Око-Флекс
5
Дапрела
5
Дапрела
11
Око-Флекс
27
Консейсау
2
Камбери
2
Камбери
27
Консейсау
19
Маркезано
16
16
19
Маркезано
44
Конде
18
Сантини
18
Сантини
44
Конде
6
Барон
18
Мазику
18
Мазику
6
Барон
8
Антунес
77
Болла
77
Болла
8
Антунес
21
Гуйемено
20
Нисимура
20
Нисимура
21
Гуйемено
Остались в запасе
Цюрих
Серветт
1
Живко Костадинович
ВР
16
Марк Хорншух
ЦЗ
18
Даниэль Барни
ЛВ
3
Адриан Герреро
ЛВ
Главный тренер
Франко Фода
18
Жоэль Малл
ВР
6
Дилан Бронн
ЦЗ
6
Кеиго Цунемото
ПЗ
77
Тьемоко Уаттара
ЛВ
Главный тренер
Ален Гейгер
Остались в запасе
1
Живко Костадинович
ВР
16
Марк Хорншух
ЦЗ
18
Даниэль Барни
ЛВ
3
Адриан Герреро
ЛВ
Остались в запасе
18
Жоэль Малл
ВР
6
Дилан Бронн
ЦЗ
6
Кеиго Цунемото
ПЗ
77
Тьемоко Уаттара
ЛВ
Главный тренер
Франко Фода
Главный тренер
Ален Гейгер
Статистика матча Цюрих - Серветт
2
2
Всего ударов по воротам
10
14
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
3
3
Нарушения
10
10
Офсайды
1
1
Количество передач
482
326
Сейвы
2
2
Точность передач %
82
66
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
1
6
Удары из пределов штрафной
6
9
Удары из-за пределов штрафной
4
5
Матчи команд
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Швейцария. Суперлига, 16 тур
Цюрих
- : -
05.12.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Вадуц
2 : 2
28.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Цюрих
2 : 2
22.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Серветт
0 : 0
08.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Серветт
Швейцария. Суперлига, 16 тур
Базель
- : -
06.12.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Серветт
0 : 0
28.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Сьон
2 : 0
21.11.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Серветт
0 : 0
08.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Санкт-Галлен
2 : 1
31.10.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Серветт
2 : 1
24.10.2026
Вадуц
Информация о матче
Главный судья:
Mirel Turkes, Switzerland
Стадион:
Летцигрунд
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