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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Цюрих - Грассхоппер
Цюрих - Грассхоппер: обзор матча 26 сентября 2023
Цюрих
26.09.2023, вторник, 21:30
Швейцария. Суперлига, 8 тур
2 : 1
Завершен
Грассхоппер
37'
Б. Красники
73'
А. Маркезано
90'
С. Ходжа (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Цюрих - Грассхоппер
90'
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
С. Ходжа
Замена
А. Око-Флекс
️️️️
Д. Окита
87'
Замена
С. Ходжа
️️️️
Р. Консейсау
87'
77'
Замена
J. Laws
️️️️
А. Абраши
77'
Замена
А. Мабиль
️️️️
Т. Корбяну
ГОЛ! 2:0!
А. Маркезано
Пас отдал
Ф. Рохнер
73'
72'
Замена
М. Паскочи
️️️️
Т. Ндика Матам
Замена
Ф. Рохнер
️️️️
Б. Красники
71'
Замена
А. Маркезано
️️️️
Д. Барни
71'
Замена
S. Wallner
️️️️
Ф. Дапрела
66'
Желтая карточка
Л. Камбери
60'
60'
Желтая карточка
Т. Корбяну
59'
Замена
П. Шурпф
️️️️
Ф. де Карвальо Феррейра
59'
Замена
Ф. Момо
️️️️
Г. Моранди
58'
Желтая карточка
К. Тоберс
Желтая карточка
Д. Окита
44'
ГОЛ! 1:0!
Б. Красники
37'
27'
Желтая карточка
А. Абраши
23'
Желтая карточка
Ф. де Карвальо Феррейра
Желтая карточка
Ш. Конде
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Цюрих
25
Яник Брехнер
ВР
2
Линдрит Камбери
ЦЗ
5
Фабио Дапрела
ЦЗ
25
Никола Катич
ЦЗ
27
Родригу Консейсау
ПЗ
18
Даниэль Барни
ЛВ
18
Ифаньи Мэттью
ОП
44
Шейк Конде
ЦП
7
Бледиан Красники
АП
28
Никола Бораниясевич
ПП
14
Джонатан Окита
ПВ
Главный тренер
Франко Фода
Грассхоппер
71
Джастин Хаммел
ВР
16
Тео Ндика Матам
ЛЗ
15
Аюму Секо
ЦЗ
2
Дирк Абелс
ПЗ
4
Кристерс Тоберс
ЛП
77
Филипе де Карвальо Феррейра
ЛВ
6
Амир Абраши
ЦП
7
Ций Вильям Нденг
ЦП
12
Дориан Бабунски
ЦФ
11
Гиотто Моранди
ЦФ
7
Тео Корбяну
ЦФ
Главный тренер
Карлос Бернеггер
Цюрих
1
Живко Костадинович
ВР
31
Мирлинд Криезиу
ЦЗ
16
Марк Хорншух
ЦЗ
11
Армстронг Око-Флекс
ЛВ
19
Антонио Маркезано
ЦП
27
Фабиан Рохнер
ПП
3
Селмин Ходжа
ПВ
4
Silvan Wallner
ЦФ
18
Иван Сантини
ЦФ
Грассхоппер
29
Мануэль Куттин
ВР
19
Флориан Ходжа
ЛЗ
28
Joshua Laws
ЦЗ
3
Максим Паскочи
ЦЗ
11
Паскаль Шурпф
ЦП
11
Авер Мабиль
ЦП
8
Дион Какури
АП
22
Франсис Момо
ЦФ
21
Брэдли Финк
ЦФ
4-1-2-3
25
Брехнер
2
Камбери
5
Дапрела
25
Катич
27
Консейсау
18
Мэттью
44
Конде
28
Бораниясевич
18
Барни
7
Красники
14
Окита
3-3-1-3
71
Хаммел
2
Абелс
15
Секо
16
Ндика Матам
6
Абраши
7
Нденг
4
Тоберс
77
де Карвальо Феррейра
7
Корбяну
11
Моранди
12
Бабунски
18
Барни
19
Маркезано
19
Маркезано
18
Барни
7
Красники
27
Рохнер
27
Рохнер
7
Красники
14
Окита
11
Око-Флекс
11
Око-Флекс
14
Окита
27
Консейсау
3
Ходжа
3
Ходжа
27
Консейсау
5
Дапрела
4
4
5
Дапрела
6
Абраши
28
28
6
Абраши
16
Ндика Матам
3
Паскочи
3
Паскочи
16
Ндика Матам
77
де Карвальо Феррейра
11
Шурпф
11
Шурпф
77
де Карвальо Феррейра
7
Корбяну
11
Мабиль
11
Мабиль
7
Корбяну
11
Моранди
22
Момо
22
Момо
11
Моранди
Остались в запасе
Цюрих
Грассхоппер
1
Живко Костадинович
ВР
31
Мирлинд Криезиу
ЦЗ
16
Марк Хорншух
ЦЗ
18
Иван Сантини
ЦФ
Главный тренер
Франко Фода
29
Мануэль Куттин
ВР
19
Флориан Ходжа
ЛЗ
8
Дион Какури
АП
21
Брэдли Финк
ЦФ
Главный тренер
Карлос Бернеггер
Остались в запасе
1
Живко Костадинович
ВР
31
Мирлинд Криезиу
ЦЗ
16
Марк Хорншух
ЦЗ
18
Иван Сантини
ЦФ
Остались в запасе
29
Мануэль Куттин
ВР
19
Флориан Ходжа
ЛЗ
8
Дион Какури
АП
21
Брэдли Финк
ЦФ
Главный тренер
Франко Фода
Главный тренер
Карлос Бернеггер
Статистика матча Цюрих - Грассхоппер
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
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0 : 0
08.11.2026
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01.11.2026
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24.10.2026
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Цюрих
0 : 0
10.10.2026
Тун
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Грассхоппер
- : -
28.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лугано
2 : 1
21.11.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Грассхоппер
1 : 1
07.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Грассхоппер
2 : 2
31.10.2026
Вадуц
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Базель
0 : 0
25.10.2026
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