Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Цюрих - Винтертур
Цюрих - Винтертур: обзор матча 07 октября 2023
Цюрих
07.10.2023, суббота, 19:00
Швейцария. Суперлига, 10 тур
3 : 2
Завершен
Винтертур
2'
Н. Бораниясевич
45'
А. Маркезано
78'
Ф. Рохнер
31'
М. Ди Джусто
90+5'
С. Лтайеф
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Цюрих - Винтертур
90'
+5
ГОЛ! 3:2!
С. Лтайеф
Пас отдал
Р. Шнайдер
Желтая карточка
Н. Катич
90'
Замена
А. Герреро
️️️️
Н. Бораниясевич
89'
Замена
А. Око-Флекс
️️️️
А. Маркезано
83'
80'
Замена
Р. Шнайдер
️️️️
М. Ди Джусто
80'
Замена
Р. Буэсс
️️️️
S. Diaby
ГОЛ! 3:1!
Ф. Рохнер
Пас отдал
А. Маркезано
78'
Замена
Ф. Рохнер
️️️️
Д. Барни
66'
46'
Замена
M. Araz
️️️️
А. Янкевиц
46'
Замена
С. Лтайеф
️️️️
Н. Буркарт
46'
Замена
А. Гантенбайн
️️️️
С. Балле
Желтая карточка
Н. Бораниясевич
45'
+1
ГОЛ! 2:1!
А. Маркезано
Пас отдал
И. Мэттью
45'
33'
Желтая карточка
С. Балле
31'
ГОЛ! 1:1!
М. Ди Джусто
Пас отдал
С. Балле
Желтая карточка
Ш. Конде
28'
ГОЛ! 1:0!
Н. Бораниясевич
Пас отдал
Р. Консейсау
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Цюрих
25
Яник Брехнер
ВР
2
Линдрит Камбери
ЦЗ
25
Никола Катич
ЦЗ
5
Фабио Дапрела
ЦЗ
27
Родригу Консейсау
ПЗ
18
Даниэль Барни
ЛВ
18
Ифаньи Мэттью
ОП
44
Шейк Конде
ЦП
19
Антонио Маркезано
ЦП
28
Никола Бораниясевич
ПП
14
Джонатан Окита
ПВ
Главный тренер
Франко Фода
Винтертур
1
Марвин Келлер
ВР
45
Александр Янкевиц
ВР
18
Souleymane Diaby
ЦЗ
24
Силван Сидлер
ПЗ
4
Базиль Стильхарт
ЦП
7
Лука Дзуффи
ЦП
11
Маттео Ди Джусто
АП
10
Самуэль Балле
ЦФ
99
Нишан Буркарт
ЦФ
9
Алдин Туркес
ЦФ
25
Yannick Schmid
ЦФ
Главный тренер
Бруно Бернер
Цюрих
1
Живко Костадинович
ВР
16
Марк Хорншух
ЦЗ
31
Мирлинд Криезиу
ЦЗ
3
Адриан Герреро
ЛВ
11
Армстронг Око-Флекс
ЛВ
8
Arad Bar
ЦП
27
Фабиан Рохнер
ПП
4
Silvan Wallner
ЦФ
18
Иван Сантини
ЦФ
Винтертур
21
Markus Kuster
ВР
17
Адриан Гантенбайн
ПЗ
8
Самир Рамизи
ЛВ
16
Remo Arnold
ЦП
16
Ранди Шнайдер
АП
47
Сайфаллах Лтайеф
ПВ
33
Тобиас Шаттин
ЦФ
8
Musa Araz
ЦФ
9
Роман Буэсс
ЦФ
4-1-3-2
25
Брехнер
2
Камбери
25
Катич
5
Дапрела
27
Консейсау
18
Мэттью
44
Конде
19
Маркезано
28
Бораниясевич
18
Барни
14
Окита
2-2-1-4
1
Келлер
24
Сидлер
18
4
Стильхарт
7
Дзуффи
11
Ди Джусто
25
9
Туркес
99
Буркарт
10
Балле
18
Барни
27
Рохнер
27
Рохнер
18
Барни
28
Бораниясевич
3
Герреро
3
Герреро
28
Бораниясевич
19
Маркезано
11
Око-Флекс
11
Око-Флекс
19
Маркезано
10
Балле
17
Гантенбайн
17
Гантенбайн
10
Балле
11
Ди Джусто
16
Шнайдер
16
Шнайдер
11
Ди Джусто
99
Буркарт
47
Лтайеф
47
Лтайеф
99
Буркарт
45
Янкевиц
8
8
45
Янкевиц
18
9
Буэсс
9
Буэсс
18
Остались в запасе
Цюрих
Винтертур
1
Живко Костадинович
ВР
16
Марк Хорншух
ЦЗ
31
Мирлинд Криезиу
ЦЗ
8
Arad Bar
ЦП
4
Silvan Wallner
ЦФ
18
Иван Сантини
ЦФ
Главный тренер
Франко Фода
21
Markus Kuster
ВР
16
Remo Arnold
ЦП
8
Самир Рамизи
ЛВ
33
Тобиас Шаттин
ЦФ
Главный тренер
Бруно Бернер
Остались в запасе
1
Живко Костадинович
ВР
16
Марк Хорншух
ЦЗ
31
Мирлинд Криезиу
ЦЗ
8
Arad Bar
ЦП
4
Silvan Wallner
ЦФ
18
Иван Сантини
ЦФ
Остались в запасе
21
Markus Kuster
ВР
16
Remo Arnold
ЦП
8
Самир Рамизи
ЛВ
33
Тобиас Шаттин
ЦФ
Главный тренер
Франко Фода
Главный тренер
Бруно Бернер
Статистика матча Цюрих - Винтертур
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Вадуц
- : -
28.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Цюрих
2 : 2
22.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Серветт
0 : 0
08.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Цюрих
0 : 0
10.10.2026
Тун
Винтертур
Швейцария. Суперлига, 38 тур
Винтертур
0 : 3
16.05.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 37 тур
Грассхоппер
3 : 2
12.05.2026
Винтертур
Швейцария. Суперлига, 36 тур
Винтертур
2 : 1
09.05.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 35 тур
Винтертур
2 : 2
02.05.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 34 тур
Серветт
5 : 3
26.04.2026
Винтертур
Новости команд
Все
Цюрих
Винтертур
Миранчук завершил свой сезон в Швейцарии
2025.05.23 16:24
1
Миранчук сделал 5-е результативное действие за «Сьон»
2025.05.04 19:37
«Сьон» Миранчука проиграл последней команде чемпионата Швейцарии
2025.04.03 01:10
3
Миранчук прокомментировал первый победный матч за «Сьон»
2025.02.16 13:05
Гол Миранчука принес «Сьону» победу над «Цюрихом»
2025.02.15 21:59
5
Миранчук сделал 5-е результативное действие за «Сьон»
2025.05.04 19:37
Миранчук прокомментировал первый победный матч за «Сьон»
2025.02.16 13:05
Гол Миранчука принес «Сьону» победу над «Цюрихом»
2025.02.15 21:59
5
Менди, которого обвиняли в 10 изнасилованиях, нашел новый клуб
2025.02.12 11:11
«Цюрих» обыграл «Сьон» во втором матче Антона Миранчука в Швейцарии
2024.09.29 18:15
Миранчук завершил свой сезон в Швейцарии
2025.05.23 16:24
1
«Сьон» Миранчука проиграл последней команде чемпионата Швейцарии
2025.04.03 01:10
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+