Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Цюрих - Грассхоппер
Цюрих - Грассхоппер: обзор матча 10 февраля 2024
Цюрих
10.02.2024, суббота, 20:00
Швейцария. Суперлига, 23 тур
1 : 0
Завершен
Грассхоппер
38'
А. Маркезано (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Цюрих - Грассхоппер
Желтая карточка
Д. Окита
90'
+3
Замена
S. Wallner
️️️️
Н. Бораниясевич
87'
Замена
Д. Окита
️️️️
Р. Консейсау
86'
71'
Замена
Т. Ндика Матам
️️️️
Ф. Ходжа
Замена
Ф. Рохнер
️️️️
А. Маркезано
71'
61'
Замена
Б. Финк
️️️️
Д. Бабунски
61'
Замена
О. Батиста Майер
️️️️
П. Шурпф
Замена
М. Криезиу
️️️️
Ф. Дапрела
46'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Маркезано
38'
Красная карточка
Н. Катич
26'
12'
Красная карточка
A. Abubakar
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Цюрих
25
Яник Брехнер
(К)
ВР
2
Линдрит Камбери
ЦЗ
5
Фабио Дапрела
ЦЗ
25
Никола Катич
ЦЗ
27
Родригу Консейсау
ПЗ
3
Адриан Герреро
ЛВ
18
Даниэль Барни
ЛВ
18
Ифаньи Мэттью
ОП
19
Антонио Маркезано
ЦП
7
Бледиан Красники
АП
28
Никола Бораниясевич
ПП
Главный тренер
Франко Фода
Грассхоппер
71
Джастин Хаммел
ВР
19
Флориан Ходжа
ЛЗ
28
Joshua Laws
ЦЗ
8
Tim Meyer
ЦЗ
2
Дирк Абелс
ПЗ
4
Кристерс Тоберс
ЛП
6
Амир Абраши
(К)
ЦП
11
Паскаль Шурпф
ЦП
11
Asumah Abubakar
ЦФ
12
Дориан Бабунски
ЦФ
11
Гиотто Моранди
ЦФ
Главный тренер
Карлос Бернеггер
Цюрих
1
Живко Костадинович
ВР
16
Марк Хорншух
ЦЗ
31
Мирлинд Криезиу
ЦЗ
11
Армстронг Око-Флекс
ЛВ
27
Фабиан Рохнер
ПП
14
Джонатан Окита
ПВ
4
Silvan Wallner
ЦФ
20
Calixte Ligue
ЦФ
18
Иван Сантини
ЦФ
Грассхоппер
1
Nicolas Glaus
ВР
16
Тео Ндика Матам
ЛЗ
15
Аюму Секо
ЦЗ
3
Максим Паскочи
ЦЗ
54
Liam Bollati
ЦЗ
23
Samuel Marques
ЦП
7
Оливер Батиста Майер
ЦП
70
Дижон Камери
АП
21
Брэдли Финк
ЦФ
4-1-2-3
25
Брехнер
2
Камбери
5
Дапрела
25
Катич
27
Консейсау
18
Мэттью
19
Маркезано
28
Бораниясевич
18
Барни
7
Красники
3
Герреро
4-3-3
71
Хаммел
2
Абелс
28
8
19
Ходжа
6
Абраши
11
Шурпф
4
Тоберс
11
Моранди
12
Бабунски
11
5
Дапрела
31
Криезиу
31
Криезиу
5
Дапрела
19
Маркезано
27
Рохнер
27
Рохнер
19
Маркезано
27
Консейсау
14
Окита
14
Окита
27
Консейсау
28
Бораниясевич
4
4
28
Бораниясевич
19
Ходжа
16
Ндика Матам
16
Ндика Матам
19
Ходжа
11
Шурпф
7
Батиста Майер
7
Батиста Майер
11
Шурпф
12
Бабунски
21
Финк
21
Финк
12
Бабунски
Остались в запасе
Цюрих
Грассхоппер
1
Живко Костадинович
ВР
16
Марк Хорншух
ЦЗ
11
Армстронг Око-Флекс
ЛВ
20
Calixte Ligue
ЦФ
18
Иван Сантини
ЦФ
Главный тренер
Франко Фода
1
Nicolas Glaus
ВР
15
Аюму Секо
ЦЗ
3
Максим Паскочи
ЦЗ
54
Liam Bollati
ЦЗ
23
Samuel Marques
ЦП
70
Дижон Камери
АП
Главный тренер
Карлос Бернеггер
Остались в запасе
1
Живко Костадинович
ВР
16
Марк Хорншух
ЦЗ
11
Армстронг Око-Флекс
ЛВ
20
Calixte Ligue
ЦФ
18
Иван Сантини
ЦФ
Остались в запасе
1
Nicolas Glaus
ВР
15
Аюму Секо
ЦЗ
3
Максим Паскочи
ЦЗ
54
Liam Bollati
ЦЗ
23
Samuel Marques
ЦП
70
Дижон Камери
АП
Главный тренер
Франко Фода
Главный тренер
Карлос Бернеггер
Статистика матча Цюрих - Грассхоппер
1
1
1
Всего ударов по воротам
5
8
Удары в створ
1
1
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
1
4
Нарушения
11
10
Офсайды
3
0
Количество передач
357
542
Сейвы
1
0
Точность передач %
81
86
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
4
4
Удары из-за пределов штрафной
1
4
Матчи команд
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Вадуц
- : -
28.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Цюрих
2 : 2
22.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Серветт
0 : 0
08.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Цюрих
0 : 0
10.10.2026
Тун
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Грассхоппер
- : -
28.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лугано
2 : 1
21.11.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Грассхоппер
1 : 1
07.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Грассхоппер
2 : 2
31.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Информация о матче
Главный судья:
Stefan Horisberger, Switzerland
Стадион:
Летцигрунд
Новости команд
Все
Цюрих
Грассхоппер
Миранчук сделал 5-е результативное действие за «Сьон»
2025.05.04 19:37
Миранчук прокомментировал первый победный матч за «Сьон»
2025.02.16 13:05
Гол Миранчука принес «Сьону» победу над «Цюрихом»
2025.02.15 21:59
5
Менди, которого обвиняли в 10 изнасилованиях, нашел новый клуб
2025.02.12 11:11
Швеция выразила недовольство решением засчитать Румынии победу над Косово
2024.11.21 12:15
1
Миранчук сделал 5-е результативное действие за «Сьон»
2025.05.04 19:37
Миранчук прокомментировал первый победный матч за «Сьон»
2025.02.16 13:05
Гол Миранчука принес «Сьону» победу над «Цюрихом»
2025.02.15 21:59
5
Менди, которого обвиняли в 10 изнасилованиях, нашел новый клуб
2025.02.12 11:11
«Цюрих» обыграл «Сьон» во втором матче Антона Миранчука в Швейцарии
2024.09.29 18:15
Швеция выразила недовольство решением засчитать Румынии победу над Косово
2024.11.21 12:15
1
Суперлига. «Базель» спас ничью в матче с «Грассхоппером», Чалов вышел на замену во втором тайме
2022.05.12 23:24
Товарищеский матч. «Зенит» победил «Грассхопер» благодаря голам Джорджевича и Дриусси
2018.07.11 18:49
6
«Грассхопер» уволил экс-главного тренера «Спартака» Якина
2018.04.10 15:38
8
«Грассхоппер», который тренирует Якин, может взять в аренду у «Спартака» Давыдова
2018.01.29 15:13
9
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+