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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Цюрих - Винтертур
Цюрих - Винтертур: обзор матча 03 апреля 2024
Цюрих
03.04.2024, среда, 21:30
Швейцария. Суперлига, 30 тур
0 : 0
Завершен
Винтертур
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Цюрих - Винтертур
89'
Замена
C. Chiappetta
️️️️
С. Лтайеф
Замена
Ф. Рохнер
️️️️
Д. Окита
81'
Замена
А. Око-Флекс
️️️️
А. Маркезано
80'
79'
Замена
Р. Шнайдер
️️️️
А. Дюррер
Желтая карточка
М. Криезиу
77'
Желтая карточка
Л. Камбери
71'
Замена
Д. Барни
️️️️
Б. Красники
66'
64'
Замена
Б. Фофана
️️️️
A. Baroan
63'
Замена
А. Гантенбайн
️️️️
Н. Буркарт
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Цюрих
25
Яник Брехнер
(К)
ВР
44
Амаду Данте
ЛЗ
2
Линдрит Камбери
ЦЗ
25
Никола Катич
ЦЗ
31
Мирлинд Криезиу
ЦЗ
18
Ифаньи Мэттью
ОП
44
Шейк Конде
ЦП
19
Антонио Маркезано
ЦП
7
Бледиан Красники
АП
28
Никола Бораниясевич
ПП
14
Джонатан Окита
ПВ
Главный тренер
Франко Фода
Винтертур
1
Марвин Келлер
ВР
23
Granit Lekaj
(К)
ЦЗ
18
Souleymane Diaby
ЦЗ
24
Силван Сидлер
ПЗ
22
Адриан Дюррер
ОП
16
Remo Arnold
ЦП
4
Базиль Стильхарт
ЦП
11
Маттео Ди Джусто
АП
47
Сайфаллах Лтайеф
ПВ
17
Antoine Baroan
ЦФ
99
Нишан Буркарт
ЦФ
Главный тренер
Бруно Бернер
Цюрих
1
Живко Костадинович
ВР
5
Фабио Дапрела
ЦЗ
16
Марк Хорншух
ЦЗ
3
Адриан Герреро
ЛВ
18
Даниэль Барни
ЛВ
11
Армстронг Око-Флекс
ЛВ
27
Фабиан Рохнер
ПП
4
Silvan Wallner
ЦФ
18
Иван Сантини
ЦФ
Винтертур
21
Markus Kuster
ВР
21
Loïc Lüthi
ЦЗ
17
Адриан Гантенбайн
ПЗ
15
Микаэль Гонсалвеш
ПЗ
10
Бубакар Фофана
ЛВ
16
Ранди Шнайдер
АП
25
Yannick Schmid
ЦФ
20
C. Chiappetta
ЦФ
9
Алдин Туркес
ЦФ
4-1-3-2
25
Брехнер
44
Данте
25
Катич
31
Криезиу
2
Камбери
18
Мэттью
44
Конде
19
Маркезано
28
Бораниясевич
7
Красники
14
Окита
3-1-2-2-2
1
Келлер
24
Сидлер
18
23
22
Дюррер
16
4
Стильхарт
47
Лтайеф
11
Ди Джусто
99
Буркарт
17
14
Окита
27
Рохнер
27
Рохнер
14
Окита
7
Красники
18
Барни
18
Барни
7
Красники
19
Маркезано
11
Око-Флекс
11
Око-Флекс
19
Маркезано
99
Буркарт
17
Гантенбайн
17
Гантенбайн
99
Буркарт
22
Дюррер
16
Шнайдер
16
Шнайдер
22
Дюррер
17
10
Фофана
10
Фофана
17
47
Лтайеф
20
20
47
Лтайеф
Остались в запасе
Цюрих
Винтертур
1
Живко Костадинович
ВР
5
Фабио Дапрела
ЦЗ
16
Марк Хорншух
ЦЗ
3
Адриан Герреро
ЛВ
4
Silvan Wallner
ЦФ
18
Иван Сантини
ЦФ
Главный тренер
Франко Фода
21
Markus Kuster
ВР
21
Loïc Lüthi
ЦЗ
15
Микаэль Гонсалвеш
ПЗ
25
Yannick Schmid
ЦФ
9
Алдин Туркес
ЦФ
Главный тренер
Бруно Бернер
Остались в запасе
1
Живко Костадинович
ВР
5
Фабио Дапрела
ЦЗ
16
Марк Хорншух
ЦЗ
3
Адриан Герреро
ЛВ
4
Silvan Wallner
ЦФ
18
Иван Сантини
ЦФ
Остались в запасе
21
Markus Kuster
ВР
21
Loïc Lüthi
ЦЗ
15
Микаэль Гонсалвеш
ПЗ
25
Yannick Schmid
ЦФ
9
Алдин Туркес
ЦФ
Главный тренер
Франко Фода
Главный тренер
Бруно Бернер
Статистика матча Цюрих - Винтертур
2
Всего ударов по воротам
21
15
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
6
6
Нарушения
11
3
Офсайды
2
1
Количество передач
487
372
Сейвы
3
3
Точность передач %
76
71
Удары мимо ворот
7
8
Блокированные удары
11
4
Удары из пределов штрафной
12
10
Удары из-за пределов штрафной
9
5
Матчи команд
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Вадуц
0 : 0
28.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Цюрих
2 : 2
22.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Серветт
0 : 0
08.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Цюрих
0 : 0
10.10.2026
Тун
Винтертур
Швейцария. Суперлига, 38 тур
Винтертур
0 : 3
16.05.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 37 тур
Грассхоппер
3 : 2
12.05.2026
Винтертур
Швейцария. Суперлига, 36 тур
Винтертур
2 : 1
09.05.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 35 тур
Винтертур
2 : 2
02.05.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 34 тур
Серветт
5 : 3
26.04.2026
Винтертур
Информация о матче
Главный судья:
Sven Wolfensberger, Switzerland
Стадион:
Летцигрунд
Новости команд
Все
Цюрих
Винтертур
Миранчук завершил свой сезон в Швейцарии
2025.05.23 16:24
1
Миранчук сделал 5-е результативное действие за «Сьон»
2025.05.04 19:37
«Сьон» Миранчука проиграл последней команде чемпионата Швейцарии
2025.04.03 01:10
3
Миранчук прокомментировал первый победный матч за «Сьон»
2025.02.16 13:05
Гол Миранчука принес «Сьону» победу над «Цюрихом»
2025.02.15 21:59
5
Миранчук сделал 5-е результативное действие за «Сьон»
2025.05.04 19:37
Миранчук прокомментировал первый победный матч за «Сьон»
2025.02.16 13:05
Гол Миранчука принес «Сьону» победу над «Цюрихом»
2025.02.15 21:59
5
Менди, которого обвиняли в 10 изнасилованиях, нашел новый клуб
2025.02.12 11:11
«Цюрих» обыграл «Сьон» во втором матче Антона Миранчука в Швейцарии
2024.09.29 18:15
Миранчук завершил свой сезон в Швейцарии
2025.05.23 16:24
1
«Сьон» Миранчука проиграл последней команде чемпионата Швейцарии
2025.04.03 01:10
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