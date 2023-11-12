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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Лугано - Цюрих
Лугано - Цюрих: обзор матча 12 ноября 2023
Лугано
12.11.2023, воскресенье, 18:30
Швейцария. Суперлига, 14 тур
0 : 3
Завершен
Цюрих
14'
Д. Окита
33'
Л. Камбери
88'
А. Маркезано
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лугано - Цюрих
90'
+3
Замена
Б. Красники
️️️️
Р. Консейсау
90'
+3
Замена
И. Сантини
️️️️
Д. Барни
90'
+3
Замена
М. Хорншух
️️️️
И. Мэттью
88'
ГОЛ! 0:3!
А. Маркезано
Пас отдал
Д. Барни
84'
Замена
А. Маркезано
️️️️
Д. Окита
Замена
Ч. Йохан Нкама
️️️️
А. Эль-Вафи
75'
50'
Замена
S. Wallner
️️️️
Ф. Дапрела
Замена
Р. Штеффен
️️️️
Д. Эспиноса
46'
Замена
И. Алиседа
️️️️
Б. Бабич
46'
Замена
М. Бельхадж Махмуд
️️️️
Д. Саббатини
46'
Замена
Х. Маю
️️️️
У. Бизлими
46'
33'
ГОЛ! 0:2!
Л. Камбери
14'
ГОЛ! 0:1!
Д. Окита
Пас отдал
А. Герреро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лугано
34
Аллен Аригони
ЦЗ
17
Ларс Лукас Маи
ЦЗ
22
Айман Эль-Вафи
ЦЗ
21
Албиан Хайдари
ЦЗ
4
Джон Эспиноса
ПЗ
21
Янис Чиминьяни
ЛВ
14
Джонатан Саббатини
(К)
ЦП
25
Уран Бизлими
ЦП
28
Роман Мачек
ЦП
90
Steven Deana
ЦФ
27
Борис Бабич
ЦФ
Главный тренер
Маттиа Кроки-Торти
Цюрих
25
Яник Брехнер
(К)
ВР
2
Линдрит Камбери
ЦЗ
25
Никола Катич
ЦЗ
5
Фабио Дапрела
ЦЗ
27
Родригу Консейсау
ПЗ
18
Даниэль Барни
ЛВ
3
Адриан Герреро
ЛВ
18
Ифаньи Мэттью
ОП
44
Шейк Конде
ЦП
28
Никола Бораниясевич
ПП
14
Джонатан Окита
ПВ
Главный тренер
Франко Фода
Лугано
13
Serif Berbic
ВР
29
Мохамед Бельхадж Махмуд
ЦЗ
31
Игнасио Алиседа
ЛВ
22
Адриан Дюррер
ОП
24
Чинвенду Йохан Нкама
ОП
14
Хишам Маю
ЦП
11
Ренато Штеффен
ПВ
Цюрих
1
Живко Костадинович
ВР
16
Марк Хорншух
ЦЗ
31
Мирлинд Криезиу
ЦЗ
11
Армстронг Око-Флекс
ЛВ
19
Антонио Маркезано
ЦП
7
Бледиан Красники
АП
27
Фабиан Рохнер
ПП
18
Иван Сантини
ЦФ
4
Silvan Wallner
ЦФ
3-2-3-1-2
17
Маи
22
Эль-Вафи
21
Хайдари
34
Аригони
4
Эспиноса
14
Саббатини
25
Бизлими
28
Мачек
21
Чиминьяни
27
Бабич
90
4-1-2-3
25
Брехнер
27
Консейсау
25
Катич
5
Дапрела
2
Камбери
18
Мэттью
28
Бораниясевич
44
Конде
14
Окита
18
Барни
3
Герреро
14
Саббатини
29
Бельхадж Махмуд
29
Бельхадж Махмуд
14
Саббатини
22
Эль-Вафи
24
Нкама
24
Нкама
22
Эль-Вафи
25
Бизлими
14
Маю
14
Маю
25
Бизлими
27
Бабич
31
Алиседа
31
Алиседа
27
Бабич
4
Эспиноса
11
Штеффен
11
Штеффен
4
Эспиноса
18
Мэттью
16
Хорншух
16
Хорншух
18
Мэттью
14
Окита
19
Маркезано
19
Маркезано
14
Окита
27
Консейсау
7
Красники
7
Красники
27
Консейсау
18
Барни
18
Сантини
18
Сантини
18
Барни
5
Дапрела
4
4
5
Дапрела
Остались в запасе
Лугано
Цюрих
13
Serif Berbic
ВР
22
Адриан Дюррер
ОП
Главный тренер
Маттиа Кроки-Торти
1
Живко Костадинович
ВР
31
Мирлинд Криезиу
ЦЗ
27
Фабиан Рохнер
ПП
11
Армстронг Око-Флекс
ЛВ
Главный тренер
Франко Фода
Остались в запасе
13
Serif Berbic
ВР
22
Адриан Дюррер
ОП
Остались в запасе
1
Живко Костадинович
ВР
31
Мирлинд Криезиу
ЦЗ
27
Фабиан Рохнер
ПП
11
Армстронг Око-Флекс
ЛВ
Главный тренер
Маттиа Кроки-Торти
Главный тренер
Франко Фода
Статистика матча Лугано - Цюрих
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Лугано
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Люцерн
- : -
29.11.2026
Лугано
Лига конференций, 4 тур
Яблонец
2 : 0
26.11.2026
Лугано
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Лугано
2 : 1
21.11.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Санкт-Галлен
5 : 0
08.11.2026
Лугано
Лига конференций, 3 тур
Лугано
3 : 0
05.11.2026
Кауно Жальгирис
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Вадуц
- : -
28.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Цюрих
2 : 2
22.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Серветт
0 : 0
08.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Цюрих
0 : 0
10.10.2026
Тун
Информация о матче
Главный судья:
Урс Шнайдер
Стадион:
Стадио ди Корнаредо
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