Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Джованни Сио - статистика

Завершил карьеру
31 марта 1989 (37)
#13 | Нападающий
180 см
Кот-д'Ивуар | Франция
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сьон
27
8
1
5
1
Матчи игрока в этом турнире
Швейцария. Суперлига, 36 тур
Санкт-Галлен
4 : 0
29.05.2023
Сьон
1' - 70'
Швейцария. Суперлига, 35 тур
Сьон
1 : 2
25.05.2023
Люцерн
24' - 90'
Швейцария. Суперлига, 33 тур
Серветт
5 : 0
13.05.2023
Сьон
1' - 90'
Швейцария. Суперлига, 32 тур
Сьон
0 : 1
06.05.2023
Винтертур
1' - 90'
Швейцария. Суперлига, 31 тур
Цюрих
2 : 2
30.04.2023
Сьон
66' - 90'
78'
Швейцария. Суперлига, 30 тур
Сьон
1 : 2
27.04.2023
Базель
1' - 90'
45'
Швейцария. Суперлига, 29 тур
Лугано
2 : 0
23.04.2023
Сьон
1' - 88'
Швейцария. Суперлига, 28 тур
Грассхоппер
1 : 3
16.04.2023
Сьон
1' - 80'
46'
45'
Швейцария. Суперлига, 27 тур
Сьон
2 : 2
08.04.2023
Серветт
1' - 80'
Швейцария. Суперлига, 26 тур
Люцерн
1 : 2
02.04.2023
Сьон
1' - 90'
50'
Швейцария. Суперлига, 24 тур
Янг Бойз
4 : 0
11.03.2023
Сьон
1' - 25'
25'
Швейцария. Суперлига, 23 тур
Сьон
1 : 1
05.03.2023
Лугано
46' - 90'
66'
Швейцария. Суперлига, 22 тур
Сьон
0 : 4
25.02.2023
Санкт-Галлен
1' - 90'
Швейцария. Суперлига, 21 тур
Винтертур
1 : 1
18.02.2023
Сьон
40' - 90'
86'
Швейцария. Суперлига, 19 тур
Сьон
0 : 1
05.02.2023
Цюрих
69' - 90'
73'
Швейцария. Суперлига, 18 тур
Серветт
2 : 2
29.01.2023
Сьон
46' - 90'
50'
Швейцария. Суперлига, 17 тур
Сьон
2 : 3
22.01.2023
Лугано
1' - 61'
Швейцария. Суперлига, 16 тур
Сьон
2 : 7
12.11.2022
Санкт-Галлен
46' - 90'
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Базель
0 : 0
06.11.2022
Сьон
25' - 90'
65'
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Сьон
0 : 1
30.10.2022
Цюрих
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Янг Бойз
1 : 1
22.10.2022
Сьон
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Винтертур
1 : 0
18.10.2022
Сьон
74' - 90'
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Сьон
2 : 0
15.10.2022
Люцерн
1' - 74'
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
4 : 4
08.10.2022
Сьон
59' - 90'
85'
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Сьон
1 : 3
02.10.2022
Винтертур
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 8 тур
Санкт-Галлен
1 : 2
10.09.2022
Сьон
63' - 90'
73'
Швейцария. Суперлига, 7 тур
Сьон
2 : 1
03.09.2022
Базель
79' - 90'
89'
Швейцария. Суперлига, 6 тур
Люцерн
2 : 0
27.08.2022
Сьон
68' - 90'
90'
Швейцария. Суперлига, 4 тур
Цюрих
0 : 3
07.08.2022
Сьон
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 3 тур
Сьон
0 : 0
30.07.2022
Серветт
83' - 90'
Швейцария. Суперлига, 2 тур
Сьон
0 : 3
24.07.2022
Янг Бойз
87' - 90'
Швейцария. Суперлига, 1 тур
Лугано
2 : 3
17.07.2022
Сьон
Был в запасе
Главные новости
Первая тренерская отставка в РПЛ, скандал в «Ростове», приступ Халка и другие новости
02:00
Генич назвал двух ключевых футболистов «Спартака»: «Не дай бог, что-то с ними случится»
01:50
Слуцкий раскрыл фразу, которую чаще всего слышит от людей на улице
01:40
Генич назвал игроков, делающих результат в «Зените»
01:20
Селюк объяснил, почему взял бы Дзюбу в «Спартак»
01:10
Талалаев определил лучшего защитника в новом сезоне РПЛ
01:00
Беллингем и Ромеро обменялись оскорблениями в мадридском дерби
00:52
Титов вернулся к тренерской работе после 7-летней паузы
00:37
ВидеоМесси показал форму на прощальный матч за сборную Аргентины
00:30
Беленов объяснил, почему отклонил предложение «Спартака» в 2023 году
Вчера, 23:59
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+