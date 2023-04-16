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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Грассхоппер - Сьон
Грассхоппер - Сьон: обзор матча 16 апреля 2023
Грассхоппер
16.04.2023, воскресенье, 17:30
Швейцария. Суперлига, 28 тур
1 : 3
Завершен
Сьон
63'
Т. Рибейру
45+2'
М. Балотелли
46'
Д. Сио
81'
В. Сиприен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Грассхоппер - Сьон
87'
Желтая карточка
Я. Фортюн
87'
Замена
K. Halabaku
️️️️
К. Буа
Замена
Ш. Демхасадж
️️️️
Р. Дадашов
82'
81'
ГОЛ! 1:3!
В. Сиприен
80'
Замена
Я. Фортюн
️️️️
Д. Сио
Замена
К. Херц
️️️️
Т. Рибейру
75'
Замена
П. Пушич
️️️️
Х. Кавабе
75'
71'
Замена
M. Araz
️️️️
А. Гргич
Замена
Д. Какури
️️️️
Ц. Вильям Нденг
65'
ГОЛ! 1:2!
Т. Рибейру
Пас отдал
Х. Кавабе
63'
56'
Желтая карточка
А. Гргич
54'
Желтая карточка
Р. Циглер
46'
ГОЛ! 0:2!
Д. Сио
Пас отдал
К. Буа
Замена
Т. Хара
️️️️
Д. Шмид
46'
45'
+2
ГОЛ! 0:1!
М. Балотелли
Пас отдал
Д. Сио
Красная карточка
М. Шабани
39'
13'
Желтая карточка
В. Сиприен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Грассхоппер
99
Андре Морейра
ВР
77
Бендегуз Болла
ЦЗ
16
Томаш Рибейру
ЦЗ
20
Ноа Лосли
ЦЗ
31
Доминик Шмид
ЦП
6
Амир Абраши
ЦП
7
Ций Вильям Нденг
ЦП
6
Хайао Кавабе
ЦП
37
Меритан Шабани
АП
11
Гиотто Моранди
ЦФ
9
Ренат Дадашов
ЦФ
Главный тренер
Карлос Бернеггер
Сьон
13
Хайнц Линднер
ВР
2
Жоэль Шмид
ЦЗ
3
Рето Циглер
ЦЗ
4
Гора Диуф
ЦЗ
15
Димитри Каваре
ЦЗ
76
Итаитинга
ЛВ
33
Кевин Буа
ЦП
25
Вилан Сиприен
ЦП
8
Анто Гргич
ЦП
45
Марио Балотелли
ЦФ
13
Джованни Сио
ЦФ
Главный тренер
Паоло Трамеццани
Грассхоппер
71
Джастин Хаммел
ВР
33
Георг Марграйтер
ЦЗ
25
Наджак
ПЗ
70
Теруки Хара
ПЗ
24
Кристиан Херц
ЦП
20
Ноа Блазуччи
ЦП
8
Дион Какури
АП
70
Петар Пушич
ПП
9
Шкелким Демхасадж
ЦФ
Сьон
12
Alexandros Safarikas
ВР
18
Кевин Фикеншер
ВР
39
Натанаэль Сайнтини
ЦЗ
14
Нума Лаванчи
ПЗ
8
Балтасар
ЦП
8
Musa Araz
ЦФ
29
Kevin Halabaku
ЦФ
9
Яссин Фортюн
ЦФ
27
Abdel Rachid Zagré
ЦФ
3-4-1-2
99
Морейра
77
Болла
16
Рибейру
20
Лосли
31
Шмид
7
Нденг
6
Кавабе
6
Абраши
37
Шабани
9
Дадашов
11
Моранди
4-3-1-2
13
Линднер
3
Циглер
4
Диуф
15
Каваре
2
Шмид
33
Буа
25
Сиприен
8
Гргич
76
Итаитинга
13
Сио
45
Балотелли
31
Шмид
70
Хара
70
Хара
31
Шмид
16
Рибейру
24
Херц
24
Херц
16
Рибейру
7
Нденг
8
Какури
8
Какури
7
Нденг
6
Кавабе
70
Пушич
70
Пушич
6
Кавабе
9
Дадашов
9
Демхасадж
9
Демхасадж
9
Дадашов
8
Гргич
8
8
8
Гргич
33
Буа
29
29
33
Буа
13
Сио
9
Фортюн
9
Фортюн
13
Сио
Остались в запасе
Грассхоппер
Сьон
71
Джастин Хаммел
ВР
33
Георг Марграйтер
ЦЗ
25
Наджак
ПЗ
20
Ноа Блазуччи
ЦП
Главный тренер
Карлос Бернеггер
12
Alexandros Safarikas
ВР
18
Кевин Фикеншер
ВР
39
Натанаэль Сайнтини
ЦЗ
14
Нума Лаванчи
ПЗ
8
Балтасар
ЦП
27
Abdel Rachid Zagré
ЦФ
Главный тренер
Паоло Трамеццани
Остались в запасе
71
Джастин Хаммел
ВР
33
Георг Марграйтер
ЦЗ
25
Наджак
ПЗ
20
Ноа Блазуччи
ЦП
Остались в запасе
12
Alexandros Safarikas
ВР
18
Кевин Фикеншер
ВР
39
Натанаэль Сайнтини
ЦЗ
14
Нума Лаванчи
ПЗ
8
Балтасар
ЦП
27
Abdel Rachid Zagré
ЦФ
Главный тренер
Карлос Бернеггер
Главный тренер
Паоло Трамеццани
Статистика матча Грассхоппер - Сьон
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Грассхоппер
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Грассхоппер
- : -
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2 : 1
21.11.2026
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Грассхоппер
1 : 1
07.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Грассхоппер
2 : 2
31.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Сьон
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Сьон
- : -
29.11.2026
Янг Бойз
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Сьон
2 : 0
21.11.2026
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Швейцария. Суперлига, 13 тур
Вадуц
0 : 4
07.11.2026
Сьон
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Люцерн
1 : 1
31.10.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Сьон
1 : 0
25.10.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Серветт
0 : 0
10.10.2026
Сьон
Информация о матче
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