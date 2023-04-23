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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Лугано - Сьон
Лугано - Сьон: обзор матча 23 апреля 2023
Лугано
23.04.2023, воскресенье, 17:30
Швейцария. Суперлига, 29 тур
2 : 0
Завершен
Сьон
90'
М. Валенсуэла
90+4'
М. Амура
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лугано - Сьон
ГОЛ! 2:0!
М. Амура
Пас отдал
Р. Штеффен
90'
+4
ГОЛ! 1:0!
М. Валенсуэла
Пас отдал
Р. Штеффен
90'
89'
Желтая карточка
Балтасар
88'
Замена
Г. Карлен
️️️️
Д. Сио
Вторая желтая
М. Бельхадж Махмуд
78'
Замена
Ж. Целар
️️️️
М. Боттани
77'
77'
Замена
Д. Вилль Поа
️️️️
В. Сиприен
Желтая карточка
М. Бельхадж Махмуд
74'
Замена
М. Амура
️️️️
Д. Саббатини
68'
68'
Замена
K. Halabaku
️️️️
К. Буа
Замена
М. Валенсуэла
️️️️
А. Хайдари
58'
Замена
М. Бельхадж Махмуд
️️️️
Р. Мачек
58'
38'
Желтая карточка
В. Сиприен
21'
Желтая карточка
Ж. Шмид
Желтая карточка
Р. Штеффен
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лугано
1
Амир Сайпи
ВР
34
Аллен Аригони
ЦЗ
28
Крешник Хайризи
ЦЗ
5
Фабио Дапрела
ЦЗ
21
Албиан Хайдари
ЦЗ
31
Игнасио Алиседа
ЛВ
20
Усман Думбия
ОП
28
Роман Мачек
ЦП
14
Джонатан Саббатини
ЦП
11
Ренато Штеффен
ПВ
10
Маттиа Боттани
ЦФ
Главный тренер
Маттиа Кроки-Торти
Сьон
18
Кевин Фикеншер
ВР
2
Жоэль Шмид
ЦЗ
39
Натанаэль Сайнтини
ЦЗ
4
Гора Диуф
ЦЗ
14
Нума Лаванчи
ПЗ
33
Кевин Буа
ЦП
25
Вилан Сиприен
ЦП
8
Балтасар
ЦП
13
Джованни Сио
ЦФ
8
Musa Araz
ЦФ
27
Abdel Rachid Zagré
ЦФ
Главный тренер
Паоло Трамеццани
Лугано
58
Себастьян Осигве
ВР
16
Милтон Валенсуэла
ЛЗ
7
Микаэль Факкинетти
ЛЗ
29
Мохамед Бельхадж Махмуд
ЦЗ
4
Джон Эспиноса
ПЗ
24
Чинвенду Йохан Нкама
ЦП
9
Жан Целар
ЦФ
9
Мохамед Амура
ЦФ
Сьон
12
Alexandros Safarikas
ВР
15
Димитри Каваре
ЦЗ
31
Денис Вилль Поа
ЦП
8
Анто Гргич
ЦП
9
Яссин Фортюн
ЦФ
29
Kevin Halabaku
ЦФ
11
Гаэтан Карлен
ЦФ
7
Ильяс Шуареф
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Сайпи
34
Аригони
5
Дапрела
21
Хайдари
28
Хайризи
20
Думбия
28
Мачек
14
Саббатини
31
Алиседа
11
Штеффен
10
Боттани
4-3-3
18
Фикеншер
14
Лаванчи
39
Сайнтини
4
Диуф
2
Шмид
33
Буа
25
Сиприен
8
Балтасар
27
8
13
Сио
21
Хайдари
16
Валенсуэла
16
Валенсуэла
21
Хайдари
28
Мачек
29
Бельхадж Махмуд
29
Бельхадж Махмуд
28
Мачек
10
Боттани
9
Целар
9
Целар
10
Боттани
14
Саббатини
9
Амура
9
Амура
14
Саббатини
25
Сиприен
31
Поа
31
Поа
25
Сиприен
33
Буа
29
29
33
Буа
13
Сио
11
Карлен
11
Карлен
13
Сио
Остались в запасе
Лугано
Сьон
58
Себастьян Осигве
ВР
7
Микаэль Факкинетти
ЛЗ
4
Джон Эспиноса
ПЗ
24
Чинвенду Йохан Нкама
ЦП
Главный тренер
Маттиа Кроки-Торти
12
Alexandros Safarikas
ВР
15
Димитри Каваре
ЦЗ
8
Анто Гргич
ЦП
9
Яссин Фортюн
ЦФ
7
Ильяс Шуареф
ЦФ
Главный тренер
Паоло Трамеццани
Остались в запасе
58
Себастьян Осигве
ВР
7
Микаэль Факкинетти
ЛЗ
4
Джон Эспиноса
ПЗ
24
Чинвенду Йохан Нкама
ЦП
Остались в запасе
12
Alexandros Safarikas
ВР
15
Димитри Каваре
ЦЗ
8
Анто Гргич
ЦП
9
Яссин Фортюн
ЦФ
7
Ильяс Шуареф
ЦФ
Главный тренер
Маттиа Кроки-Торти
Главный тренер
Паоло Трамеццани
Статистика матча Лугано - Сьон
2
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Лугано
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Люцерн
- : -
29.11.2026
Лугано
Лига конференций, 4 тур
Яблонец
2 : 0
26.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лугано
2 : 1
21.11.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Санкт-Галлен
5 : 0
08.11.2026
Лугано
Лига конференций, 3 тур
Лугано
3 : 0
05.11.2026
Кауно Жальгирис
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Сьон
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Сьон
- : -
29.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Сьон
2 : 0
21.11.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Вадуц
0 : 4
07.11.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Люцерн
1 : 1
31.10.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Сьон
1 : 0
25.10.2026
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Серветт
0 : 0
10.10.2026
Сьон
Информация о матче
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