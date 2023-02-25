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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Сьон - Санкт-Галлен
Сьон - Санкт-Галлен: обзор матча 25 февраля 2023
Сьон
25.02.2023, суббота, 20:00
Швейцария. Суперлига, 22 тур
0 : 4
Завершен
Санкт-Галлен
33'
Ч. Аколо
49'
Б. Стильхарт
60'
Г. Карлен
69'
Ж. Гуйемено (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сьон - Санкт-Галлен
85'
Желтая карточка
М. Маглица
81'
Желтая карточка
Ж. Гуйемено
77'
Замена
А. Вальчи
️️️️
С. Гвидотти
Замена
К. Буа
️️️️
И. Шуареф
70'
Замена
Г. Карлен
️️️️
М. Балотелли
70'
Замена
Д. Вилль Поа
️️️️
M. Araz
70'
69'
ГОЛ с пенальти! 0:4!
Ж. Гуйемено
63'
Замена
В. Геббельс
️️️️
Ч. Аколо
Замена
K. Halabaku
️️️️
Итаитинга
61'
Замена
А. Гргич
️️️️
В. Сиприен
61'
60'
ГОЛ! 0:3!
Г. Карлен
Пас отдал
Э. Латте-Лат
56'
Замена
С. Гвидотти
️️️️
Л. Гертлер
55'
Замена
Г. Карлен
️️️️
К. Витциг
49'
ГОЛ! 0:2!
Б. Стильхарт
Пас отдал
Ж. Квинтийя
46'
Замена
Э. Латте-Лат
️️️️
Л. Даяку
Желтая карточка
М. Балотелли
36'
33'
ГОЛ! 0:1!
Ч. Аколо
Пас отдал
Л. Даяку
26'
Желтая карточка
Ж. Квинтийя
Желтая карточка
M. Araz
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сьон
13
Хайнц Линднер
ВР
15
Димитри Каваре
ЦЗ
39
Натанаэль Сайнтини
ЦЗ
29
Франсуа Мубандже
ЦЗ
14
Нума Лаванчи
ПЗ
76
Итаитинга
ЛВ
25
Вилан Сиприен
ЦП
8
Musa Araz
ЦФ
7
Ильяс Шуареф
ЦФ
13
Джованни Сио
ЦФ
45
Марио Балотелли
ЦФ
Главный тренер
Паоло Трамеццани
Санкт-Галлен
20
Леонидас Стержиу
ЦЗ
6
Матей Маглица
ЦЗ
4
Базиль Стильхарт
ЦП
16
Лукас Гертлер
ЦП
88
Жорди Квинтийя
ЦП
7
Кристиан Витциг
ЦП
21
Жереми Гуйемено
ЦП
22
Айзек Шмидт
ПВ
25
Лукаш Ватковяк
ЦФ
77
Чадрак Аколо
ЦФ
43
Леон Даяку
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Сьон
18
Кевин Фикеншер
ВР
3
Рето Циглер
ЦЗ
8
Анто Гргич
ЦП
33
Кевин Буа
ЦП
31
Денис Вилль Поа
ЦП
8
Балтасар
ЦП
7
Лука Дзуффи
ЦП
29
Kevin Halabaku
ЦФ
11
Гаэтан Карлен
ЦФ
Санкт-Галлен
35
Bela Dumrath
ВР
24
Michael Kempter
ЦЗ
5
Альберт Вальчи
ПЗ
69
Виллем Геббельс
ЛВ
17
Рикардо Азеведо
ЦП
34
Стефано Гвидотти
ЦП
13
Грегори Карлен
АП
11
Ноа Ндомбаси
ЦФ
29
Эммануэль Латте-Лат
ЦФ
4-1-1-4
13
Линднер
15
Каваре
39
Сайнтини
29
Мубандже
14
Лаванчи
25
Сиприен
76
Итаитинга
8
45
Балотелли
13
Сио
7
Шуареф
2-5-1-3
20
Стержиу
6
Маглица
4
Стильхарт
88
Квинтийя
7
Витциг
21
Гуйемено
16
Гертлер
22
Шмидт
43
Даяку
77
Аколо
25
Ватковяк
25
Сиприен
8
Гргич
8
Гргич
25
Сиприен
7
Шуареф
33
Буа
33
Буа
7
Шуареф
8
31
Поа
31
Поа
8
76
Итаитинга
29
29
76
Итаитинга
45
Балотелли
11
Карлен
11
Карлен
45
Балотелли
Гвидотти
5
Вальчи
5
Вальчи
Гвидотти
16
Гертлер
34
Гвидотти
34
Гвидотти
16
Гертлер
7
Витциг
13
Карлен
13
Карлен
7
Витциг
77
Аколо
69
Геббельс
69
Геббельс
77
Аколо
43
Даяку
29
Латте-Лат
29
Латте-Лат
43
Даяку
Остались в запасе
Сьон
Санкт-Галлен
18
Кевин Фикеншер
ВР
3
Рето Циглер
ЦЗ
8
Балтасар
ЦП
7
Лука Дзуффи
ЦП
Главный тренер
Паоло Трамеццани
35
Bela Dumrath
ВР
24
Michael Kempter
ЦЗ
17
Рикардо Азеведо
ЦП
11
Ноа Ндомбаси
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Остались в запасе
18
Кевин Фикеншер
ВР
3
Рето Циглер
ЦЗ
8
Балтасар
ЦП
7
Лука Дзуффи
ЦП
Остались в запасе
35
Bela Dumrath
ВР
24
Michael Kempter
ЦЗ
17
Рикардо Азеведо
ЦП
11
Ноа Ндомбаси
ЦФ
Главный тренер
Паоло Трамеццани
Главный тренер
Петер Цайдлер
Статистика матча Сьон - Санкт-Галлен
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
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Швейцария. Суперлига, 15 тур
Сьон
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0 : 4
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1 : 1
31.10.2026
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Сьон
1 : 0
25.10.2026
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Серветт
0 : 0
10.10.2026
Сьон
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Тун
- : -
29.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Цюрих
2 : 2
22.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Санкт-Галлен
5 : 0
08.11.2026
Лугано
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Санкт-Галлен
2 : 1
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Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Санкт-Галлен
1 : 0
11.10.2026
Лозанна-Спорт
Информация о матче
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