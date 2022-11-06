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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Базель - Сьон
Базель - Сьон: обзор матча 06 ноября 2022
Базель
06.11.2022, воскресенье, 18:30
Швейцария. Суперлига, 15 тур
0 : 0
Завершен
Сьон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Базель - Сьон
Замена
З. Амдуни
️️️️
Д. Ндой
76'
76'
Замена
Д. Вилль Поа
️️️️
В. Сиприен
76'
Замена
Л. Дзуффи
️️️️
А. Гргич
Замена
Ж. Огустен
️️️️
Б. Финк
76'
74'
Желтая карточка
M. Araz
65'
Желтая карточка
Д. Сио
63'
Замена
Ж. Шмид
️️️️
К. Буа
63'
Замена
Ф. Стоилькович
️️️️
М. Балотелли
Замена
Л. Миллар
️️️️
А. Каде
58'
57'
Красная карточка
Балтасар
45'
+4
Желтая карточка
М. Балотелли
Желтая карточка
В. Бюргер
45'
+3
45'
+3
Желтая карточка
К. Буа
45'
Желтая карточка
Балтасар
25'
Замена
Д. Сио
️️️️
Итаитинга
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Базель
13
Мирко Сальви
ВР
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
3
Арнау Комас
ЦЗ
4
Касим Нуху
ЦЗ
3
Анди Пельмар
ЦЗ
30
Антон Каде
ЛВ
17
Анди Диуф
ЦП
18
Вутер Бюргер
ЦП
14
Дан Ндой
ПВ
19
Дариан Малес
ЦФ
21
Брэдли Финк
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фрай
Сьон
13
Хайнц Линднер
ВР
15
Димитри Каваре
ЦЗ
39
Натанаэль Сайнтини
ЦЗ
14
Нума Лаванчи
ПЗ
76
Итаитинга
ЛВ
33
Кевин Буа
ЦП
25
Вилан Сиприен
ЦП
8
Анто Гргич
ЦП
8
Балтасар
ЦП
8
Musa Araz
ЦФ
45
Марио Балотелли
ЦФ
Главный тренер
Паоло Трамеццани
Базель
16
Нильс де Моль
ВР
3
Ноа Каттербах
ЛЗ
17
Лайам Миллар
ЛВ
20
Фабиан Фрай
ЦП
6
Эммануэль Эссиам
ЦП
9
Анди Зекири
ЦФ
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
9
Кали Сене
ЦФ
11
Зеки Амдуни
ЦФ
Сьон
18
Кевин Фикеншер
ВР
2
Жоэль Шмид
ЦЗ
31
Денис Вилль Поа
ЦП
7
Лука Дзуффи
ЦП
29
Kevin Halabaku
ЦФ
81
Филип Стоилькович
ЦФ
7
Ильяс Шуареф
ЦФ
13
Джованни Сио
ЦФ
11
Гаэтан Карлен
ЦФ
4-2-2-2
13
Сальви
33
Калафьори
4
Нуху
3
Пельмар
3
Комас
17
Диуф
18
Бюргер
30
Каде
14
Ндой
21
Финк
19
Малес
3-4-1-2
13
Линднер
14
Лаванчи
39
Сайнтини
15
Каваре
25
Сиприен
8
Гргич
8
Балтасар
33
Буа
76
Итаитинга
45
Балотелли
8
30
Каде
17
Миллар
17
Миллар
30
Каде
21
Финк
97
Огустен
97
Огустен
21
Финк
14
Ндой
11
Амдуни
11
Амдуни
14
Ндой
33
Буа
2
Шмид
2
Шмид
33
Буа
25
Сиприен
31
Поа
31
Поа
25
Сиприен
8
Гргич
7
Дзуффи
7
Дзуффи
8
Гргич
45
Балотелли
81
Стоилькович
81
Стоилькович
45
Балотелли
76
Итаитинга
13
Сио
13
Сио
76
Итаитинга
Остались в запасе
Базель
Сьон
16
Нильс де Моль
ВР
3
Ноа Каттербах
ЛЗ
20
Фабиан Фрай
ЦП
6
Эммануэль Эссиам
ЦП
9
Анди Зекири
ЦФ
9
Кали Сене
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фрай
18
Кевин Фикеншер
ВР
29
Kevin Halabaku
ЦФ
7
Ильяс Шуареф
ЦФ
11
Гаэтан Карлен
ЦФ
Главный тренер
Паоло Трамеццани
Остались в запасе
16
Нильс де Моль
ВР
3
Ноа Каттербах
ЛЗ
20
Фабиан Фрай
ЦП
6
Эммануэль Эссиам
ЦП
9
Анди Зекири
ЦФ
9
Кали Сене
ЦФ
Остались в запасе
18
Кевин Фикеншер
ВР
29
Kevin Halabaku
ЦФ
7
Ильяс Шуареф
ЦФ
11
Гаэтан Карлен
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фрай
Главный тренер
Паоло Трамеццани
Статистика матча Базель - Сьон
1
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Базель
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Грассхоппер
- : -
28.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
0 : 2
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Тун
3 : 3
08.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
Базель
Сьон
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Сьон
- : -
29.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Сьон
2 : 0
21.11.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Вадуц
0 : 4
07.11.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Люцерн
1 : 1
31.10.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Сьон
1 : 0
25.10.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Серветт
0 : 0
10.10.2026
Сьон
Информация о матче
Стадион:
Сент Якоб-Парк
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