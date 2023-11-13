Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Владимир - статистика

Завершил карьеру
16 июля 1989 (37)
#1 | Вратарь
190 см | 91 кг
Бразилия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сантос
3
0
0
0
1
Матчи игрока в этом турнире
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сантос
0 : 0
13.11.2023
Сан-Паулу
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 33 тур
Гойас
0 : 1
10.11.2023
Сантос
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Сантос
0 : 0
07.11.2023
Куяба
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 31 тур
Фламенго
1 : 2
02.11.2023
Сантос
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 30 тур
Коринтианс
1 : 1
30.10.2023
Сантос
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 28 тур
Интернасьонал
7 : 1
22.10.2023
Сантос
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 27 тур
Сантос
1 : 3
20.10.2023
Брагантино
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 26 тур
Палмейрас
1 : 2
08.10.2023
Сантос
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 25 тур
Сантос
4 : 1
01.10.2023
Васко да Гама
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 24 тур
Баия
1 : 2
19.09.2023
Сантос
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 23 тур
Сантос
0 : 3
15.09.2023
Крузейро
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 22 тур
Америка Минейро
2 : 0
04.09.2023
Сантос
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 21 тур
Атлетико Минейро
2 : 0
27.08.2023
Сантос
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 20 тур
Сантос
2 : 1
20.08.2023
Гремио
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 19 тур
Форталеза
4 : 0
14.08.2023
Сантос
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 18 тур
Сантос
1 : 1
05.08.2023
Атлетико Паранаэнсе
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 17 тур
Флуминенсе
1 : 0
29.07.2023
Сантос
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 16 тур
Сантос
2 : 2
23.07.2023
Ботафого
61' - 90'
Бразилия. Серия А, 14 тур
Сантос
4 : 3
09.07.2023
Гойас
Был в запасе
61'
Бразилия. Серия А, 13 тур
Куяба
3 : 0
03.07.2023
Сантос
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 12 тур
Сантос
2 : 3
26.06.2023
Фламенго
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 11 тур
Сантос
0 : 2
22.06.2023
Коринтианс
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 10 тур
Коритиба
0 : 0
10.06.2023
Сантос
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 9 тур
Сантос
1 : 1
04.06.2023
Интернасьонал
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 8 тур
Брагантино
2 : 0
29.05.2023
Сантос
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 7 тур
Сантос
0 : 0
21.05.2023
Палмейрас
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 6 тур
Васко да Гама
0 : 1
14.05.2023
Сантос
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 5 тур
Сантос
3 : 0
11.05.2023
Баия
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 4 тур
Крузейро
2 : 1
06.05.2023
Сантос
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 3 тур
Сантос
3 : 2
30.04.2023
Америка Минейро
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 2 тур
Сантос
0 : 0
23.04.2023
Атлетико Минейро
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 1 тур
Гремио
1 : 0
17.04.2023
Сантос
Был в запасе
Главные новости
Первая тренерская отставка в РПЛ, скандал в «Ростове», приступ Халка и другие новости
02:00
Генич назвал двух ключевых футболистов «Спартака»: «Не дай бог, что-то с ними случится»
01:50
Слуцкий раскрыл фразу, которую чаще всего слышит от людей на улице
01:40
Генич назвал игроков, делающих результат в «Зените»
01:20
Селюк объяснил, почему взял бы Дзюбу в «Спартак»
01:10
Талалаев определил лучшего защитника в новом сезоне РПЛ
01:00
Беллингем и Ромеро обменялись оскорблениями в мадридском дерби
00:52
Титов вернулся к тренерской работе после 7-летней паузы
00:37
ВидеоМесси показал форму на прощальный матч за сборную Аргентины
00:30
Беленов объяснил, почему отклонил предложение «Спартака» в 2023 году
Вчера, 23:59
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+