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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Палмейрас - Сантос
Палмейрас - Сантос: обзор матча 08 октября 2023
Палмейрас
08.10.2023, воскресенье, 22:00
Бразилия. Серия А, 26 тур
1 : 2
Завершен
Сантос
43'
З. Рафаэль
45+1'
Т. Ринкон
70'
М. Леонардо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Палмейрас - Сантос
Желтая карточка
Р. Риос
90'
+5
87'
Замена
J. Furch
️️️️
М. Леонардо
Замена
Л. Гилерме
️️️️
М. Серкейра
78'
73'
Желтая карточка
Г. Камачо
70'
ГОЛ! 1:2!
М. Леонардо
Пас отдал
M. Silvera
68'
Замена
Г. Камачо
️️️️
Т. Ринкон
68'
Замена
Доди
️️️️
Нонато
Замена
Х. Мануэль Лопес
️️️️
Кевин
67'
Замена
Д. Джон
️️️️
Г. Менино
60'
Замена
Фабиньо
️️️️
Р. Вейга
59'
59'
Замена
M. Silvera
️️️️
А. Морелос
Замена
Р. Риос
️️️️
З. Рафаэль
58'
45'
+1
ГОЛ! 1:1!
Т. Ринкон
Пас отдал
Жоаким
ГОЛ! 1:0!
З. Рафаэль
Пас отдал
Г. Менино
43'
42'
Желтая карточка
А. Морелос
41'
Желтая карточка
Т. Ринкон
Желтая карточка
З. Рафаэль
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Палмейрас
1
Вевертон
ВР
22
Хоакин Пикерес
ЛЗ
15
Густаво Гомес
ЦЗ
26
Мурило Серкейра
ЦЗ
12
Майке
ПЗ
33
Рони
ЛВ
25
Габриэль Менино
ЦП
93
Зе Рафаэль
ЦП
23
Рафаэль Вейга
АП
11
Кевин
ЦФ
9
Эндрик
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
Сантос
34
Жоао Пауло
ВР
13
Жоао Бассо
ЦЗ
28
Жоаким
ЦЗ
24
Мессиас
ЦЗ
22
Лукас Брага
ЛВ
16
Нонато
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
6
Жеан Лукас
ЦП
3
Kevyson
ЦП
9
Альфредо Морелос
ЦФ
38
Маркос Леонардо
ЦФ
Главный тренер
Одаир Хеллман
Палмейрас
14
Марсело Ломба
ВР
12
Вандерлан
ЛЗ
5
Навес
ЦЗ
13
Луан
ЦЗ
14
Маркос Роша
ПЗ
5
Фабиньо
ОП
5
Ричард Риос
ЦП
14
Джон Джон
АП
77
Брено Лопес
ПВ
37
Артур
ПВ
31
Луис Гилерме
ЦФ
42
Хосе Мануэль Лопес
ЦФ
Сантос
1
Владимир
ВР
12
Габриэл Иносенсио
ЛЗ
23
Жаир Кунья
ЦЗ
80
Жуниор Кайсара
ЦЗ
2
Жоао Лукас
ПЗ
7
Весли Патати
ЛВ
17
Доди
ОП
29
Гильерме Камачо
ЦП
97
Луан Диас
АП
11
Maximiliano Silvera
ЦФ
18
Julio Furch
ЦФ
88
Бруно Месенга
ЦФ
4-2-2-2
1
Вевертон
22
Пикерес
15
Гомес
26
Серкейра
12
Майке
25
Менино
93
Зе Рафаэль
33
Рони
23
Вейга
9
Эндрик
11
Кевин
3-4-1-2
34
Пауло
13
Бассо
28
Жоаким
24
Мессиас
8
Ринкон
6
Лукас
3
16
Нонато
22
Брага
38
Леонардо
9
Морелос
23
Вейга
5
Фабиньо
5
Фабиньо
23
Вейга
93
Зе Рафаэль
5
Риос
5
Риос
93
Зе Рафаэль
25
Менино
14
Джон Джон
14
Джон Джон
25
Менино
26
Серкейра
31
Гилерме
31
Гилерме
26
Серкейра
11
Кевин
42
Лопес
42
Лопес
11
Кевин
16
Нонато
17
Доди
17
Доди
16
Нонато
8
Ринкон
29
Камачо
29
Камачо
8
Ринкон
9
Морелос
11
11
9
Морелос
38
Леонардо
18
18
38
Леонардо
Остались в запасе
Палмейрас
Сантос
14
Марсело Ломба
ВР
12
Вандерлан
ЛЗ
5
Навес
ЦЗ
13
Луан
ЦЗ
14
Маркос Роша
ПЗ
77
Брено Лопес
ПВ
37
Артур
ПВ
Главный тренер
Абель Феррейра
1
Владимир
ВР
12
Габриэл Иносенсио
ЛЗ
23
Жаир Кунья
ЦЗ
80
Жуниор Кайсара
ЦЗ
2
Жоао Лукас
ПЗ
97
Луан Диас
АП
7
Весли Патати
ЛВ
88
Бруно Месенга
ЦФ
Главный тренер
Одаир Хеллман
Остались в запасе
14
Марсело Ломба
ВР
12
Вандерлан
ЛЗ
5
Навес
ЦЗ
13
Луан
ЦЗ
14
Маркос Роша
ПЗ
77
Брено Лопес
ПВ
37
Артур
ПВ
Остались в запасе
1
Владимир
ВР
12
Габриэл Иносенсио
ЛЗ
23
Жаир Кунья
ЦЗ
80
Жуниор Кайсара
ЦЗ
2
Жоао Лукас
ПЗ
97
Луан Диас
АП
7
Весли Патати
ЛВ
88
Бруно Месенга
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
Главный тренер
Одаир Хеллман
Статистика матча Палмейрас - Сантос
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Палмейрас
Кубок Либертадорес, Финал
Палмейрас
- : -
28.11.2026
Эстудиантес
Бразилия. Серия А, 37 тур
Шапекоэнсе
3 : 0
25.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Крузейро
2 : 1
19.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Палмейрас
6 : 1
06.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 33 тур
Сантос
0 : 0
29.10.2026
Палмейрас
Сантос
Бразилия. Серия А, 37 тур
Витория
- : -
29.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
0 : 2
24.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коритиба
0 : 1
19.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 34 тур
Брагантино
2 : 1
03.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 33 тур
Сантос
0 : 0
29.10.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 32 тур
Сантос
1 : 1
25.10.2026
Баия
Информация о матче
Стадион:
Эстадио Мунисипаль Пауло Машадо Де Карвальо
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