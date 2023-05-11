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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Сантос - Баия
Сантос - Баия: обзор матча 11 мая 2023
Сантос
11.05.2023, четверг, 01:00
Бразилия. Серия А, 5 тур
3 : 0
Завершен
Баия
14'
С. Мендоса
51'
А. Габриэль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сантос - Баия
89'
Желтая карточка
Кану
Замена
Д. Руис Ривера
️️️️
Л. Лима
88'
Замена
В. Балиэйро
️️️️
Доди
88'
Желтая карточка
Л. Лима
68'
63'
Замена
D. Rosa
️️️️
А. Салес
63'
Замена
V. Alessandro Mingotti
️️️️
Н. Асеведо
63'
Замена
Y. Felipe
️️️️
Тасиано
Замена
Алисон
️️️️
Г. Камачо
62'
ГОЛ! 2:0!
А. Габриэль
51'
46'
Замена
Каули
️️️️
Сисиньо
Желтая карточка
Л. Брага
45'
+6
45'
+5
Желтая карточка
Н. Асеведо
Замена
Л. Брага
️️️️
С. Мендоса
33'
25'
Желтая карточка
Сисиньо
ГОЛ! 1:0!
С. Мендоса
Пас отдал
Л. Лима
14'
3'
Желтая карточка
Д. Чавес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сантос
34
Жоао Пауло
ВР
23
Лукас Пирес
ЛЗ
12
Габриэл Иносенсио
ЦЗ
24
Мессиас
ЦЗ
28
Жоаким
ЦЗ
17
Доди
ОП
29
Гильерме Камачо
ЦП
20
Анжело Габриэль
ПВ
10
Лукас Лима
ЦФ
19
Дейвид Вашингтон
ЦФ
7
Стивен Мендоса
ЦФ
Главный тренер
Фабиан Бустос
Баия
4
Кану
ЦЗ
14
Витор Уго
ЦЗ
13
Джоаннер Чавес
ЦЗ
40
Сисиньо
ПЗ
5
Николас Асеведо
ОП
16
Тасиано
ЦП
7
Адемир
ПВ
1
Marcos Felipe
ЦФ
9
Артур Салес
ЦФ
20
Габриэл Тейшейра
ЦФ
33
Давид Дуарт
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Сантос
15
Луис Фелипе
ЦЗ
3
Майкон
ЦЗ
2
Жоао Лукас
ПЗ
23
Натан
ПЗ
22
Лукас Брага
ЛВ
17
Винисиус Балиэйро
ОП
37
Ed Carlos
ЦП
21
Лукас Барбоза
ПВ
10
Даниэль Руис Ривера
ЦФ
5
Алисон
ЦФ
88
Бруно Месенга
ЦФ
1
Владимир
ЦФ
Баия
12
Tiago Gomes
ВР
66
Риан Карлос
ЦЗ
23
Резенде
ЦЗ
29
Diego Rosa
ЦП
80
Каули
АП
11
Кайку
ПВ
77
Mateus Claus
ЦФ
6
Matheus Bahia
ЦФ
94
Даниэл
ЦФ
88
Yago Felipe
ЦФ
26
Lucas Mugni
ЦФ
32
Vinicius Alessandro Mingotti
ЦФ
4-1-1-1-3
34
Пауло
23
Пирес
24
Мессиас
28
Жоаким
12
Иносенсио
17
Доди
29
Камачо
20
Габриэль
7
Мендоса
19
Вашингтон
10
Лима
4-1-1-1-4
40
Сисиньо
14
Уго
13
Чавес
4
Кану
5
Асеведо
16
Тасиано
7
Адемир
33
Дуарт
20
Тейшейра
9
Салес
1
17
Доди
17
Балиэйро
17
Балиэйро
17
Доди
7
Мендоса
22
Брага
22
Брага
7
Мендоса
10
Лима
10
Руис Ривера
10
Руис Ривера
10
Лима
29
Камачо
5
Алисон
5
Алисон
29
Камачо
9
Салес
29
29
9
Салес
40
Сисиньо
80
Каули
80
Каули
40
Сисиньо
16
Тасиано
88
88
16
Тасиано
5
Асеведо
32
32
5
Асеведо
Остались в запасе
Сантос
Баия
15
Луис Фелипе
ЦЗ
3
Майкон
ЦЗ
2
Жоао Лукас
ПЗ
23
Натан
ПЗ
37
Ed Carlos
ЦП
21
Лукас Барбоза
ПВ
88
Бруно Месенга
ЦФ
1
Владимир
ЦФ
Главный тренер
Фабиан Бустос
12
Tiago Gomes
ВР
66
Риан Карлос
ЦЗ
23
Резенде
ЦЗ
11
Кайку
ПВ
77
Mateus Claus
ЦФ
6
Matheus Bahia
ЦФ
94
Даниэл
ЦФ
26
Lucas Mugni
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Остались в запасе
15
Луис Фелипе
ЦЗ
3
Майкон
ЦЗ
2
Жоао Лукас
ПЗ
23
Натан
ПЗ
37
Ed Carlos
ЦП
21
Лукас Барбоза
ПВ
88
Бруно Месенга
ЦФ
1
Владимир
ЦФ
Остались в запасе
12
Tiago Gomes
ВР
66
Риан Карлос
ЦЗ
23
Резенде
ЦЗ
11
Кайку
ПВ
77
Mateus Claus
ЦФ
6
Matheus Bahia
ЦФ
94
Даниэл
ЦФ
26
Lucas Mugni
ЦФ
Главный тренер
Фабиан Бустос
Главный тренер
Рожерио Сени
Статистика матча Сантос - Баия
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Сантос
Бразилия. Серия А, 37 тур
Витория
- : -
29.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
0 : 2
24.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коритиба
0 : 1
19.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 34 тур
Брагантино
2 : 1
03.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 33 тур
Сантос
0 : 0
29.10.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 32 тур
Сантос
1 : 1
25.10.2026
Баия
Баия
Бразилия. Серия А, 37 тур
Ботафого
- : -
29.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Баия
0 : 1
21.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гремио
0 : 0
19.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 34 тур
Крузейро
3 : 2
06.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 33 тур
Баия
3 : 2
29.10.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 32 тур
Сантос
1 : 1
25.10.2026
Баия
Информация о матче
Стадион:
Вила Белмиро
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