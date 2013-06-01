Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Кристиан Гомес
Статистика
Кристиан Гомес - статистика
Завершил карьеру
27 июля 1989 (37), Барселона
#6 | Полузащитник
Испания
Статистика
Статистика по турнирам
Испания. Примера 2012/2013
Испания. Примера 2011/2012
Команда
И
Г
П
Ж
К
Эспаньол
16
0
1
4
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 38 тур
Сельта
1 : 0
01.06.2013
Эспаньол
66' - 90'
Испания. Примера, 37 тур
Эспаньол
0 : 2
26.05.2013
Барселона
89' - 90'
Испания. Примера, 36 тур
Депортиво
2 : 0
19.05.2013
Эспаньол
59' - 90'
Испания. Примера, 33 тур
Эспаньол
0 : 1
28.04.2013
Гранада
Был в запасе
Испания. Примера, 32 тур
Хетафе
0 : 2
21.04.2013
Эспаньол
Был в запасе
Испания. Примера, 28 тур
Малага
0 : 2
17.03.2013
Эспаньол
Был в запасе
Испания. Примера, 26 тур
Эспаньол
0 : 0
03.03.2013
Вальядолид
37' - 90'
Испания. Примера, 25 тур
Атлетико
1 : 0
24.02.2013
Эспаньол
Был в запасе
Испания. Примера, 24 тур
Эспаньол
1 : 0
17.02.2013
Бетис
88' - 90'
Испания. Примера, 21 тур
Сарагоса
0 : 0
26.01.2013
Эспаньол
75' - 51'
74'
Испания. Примера, 19 тур
Эспаньол
1 : 0
12.01.2013
Сельта
Был в запасе
Испания. Примера, 18 тур
Барселона
4 : 0
06.01.2013
Эспаньол
Был в запасе
Испания. Примера, 13 тур
Эспаньол
0 : 2
25.11.2012
Хетафе
1' - 46'
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
2 : 1
17.11.2012
Эспаньол
1' - 71'
Испания. Примера, 11 тур
Эспаньол
0 : 3
10.11.2012
Осасуна
1' - 57'
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
0 : 1
04.11.2012
Эспаньол
1' - 90'
42'
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 0
27.10.2012
Малага
1' - 82'
Испания. Примера, 8 тур
Эспаньол
3 : 2
21.10.2012
Райо Вальекано
Был в запасе
Испания. Примера, 7 тур
Вальядолид
1 : 1
06.10.2012
Эспаньол
82' - 90'
45'
Испания. Примера, 6 тур
Эспаньол
0 : 1
30.09.2012
Атлетико
1' - 35'
Испания. Примера, 5 тур
Бетис
1 : 0
22.09.2012
Эспаньол
59' - 90'
Испания. Примера, 4 тур
Эспаньол
3 : 3
16.09.2012
Атлетик
Был в запасе
Испания. Примера, 3 тур
Леванте
3 : 2
02.09.2012
Эспаньол
Был в запасе
Испания. Примера, 2 тур
Эспаньол
1 : 2
25.08.2012
Сарагоса
1' - 90'
90'
Испания. Примера, 1 тур
Мальорка
2 : 1
19.08.2012
Эспаньол
1' - 83'
6'
Главные новости
Первая тренерская отставка в РПЛ, скандал в «Ростове», приступ Халка и другие новости
02:00
Генич назвал двух ключевых футболистов «Спартака»: «Не дай бог, что-то с ними случится»
01:50
Слуцкий раскрыл фразу, которую чаще всего слышит от людей на улице
01:40
Генич назвал игроков, делающих результат в «Зените»
01:20
Селюк объяснил, почему взял бы Дзюбу в «Спартак»
01:10
Талалаев определил лучшего защитника в новом сезоне РПЛ
01:00
Беллингем и Ромеро обменялись оскорблениями в мадридском дерби
00:52
Титов вернулся к тренерской работе после 7-летней паузы
00:37
Видео
Месси показал форму на прощальный матч за сборную Аргентины
00:30
Беленов объяснил, почему отклонил предложение «Спартака» в 2023 году
Вчера, 23:59
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+