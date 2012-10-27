Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эспаньол - Малага
Эспаньол - Малага: обзор матча 27 октября 2012
Эспаньол
27.10.2012, суббота, 18:00
Испания. Примера, 9 тур
0 : 0
Завершен
Малага
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эспаньол - Малага
83'
Желтая карточка
И. Камачо
Замена
Р. Баэна
️️️️
К. Гомес
82'
Желтая карточка
Х. Форлин
81'
78'
Замена
Ф. Портильо
️️️️
Иско
Замена
Х. Анхель Альбин
️️️️
С. Гарсия
72'
67'
Желтая карточка
М. Демичелис
60'
Замена
С. Санчес
️️️️
С. Фернандес
51'
Желтая карточка
Дуда
Желтая карточка
К. Стуани
48'
Замена
К. Стуани
️️️️
С. Лонго
46'
Желтая карточка
В. Санчес
34'
32'
Желтая карточка
М. Итурра
26'
Желтая карточка
С. Фернандес
Желтая карточка
М. Вакасо
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эспаньол
1
Кристиан Альварес
ВР
27
Виктор Альварес
ЛЗ
15
Эктор Морено
ЦЗ
18
Хуан Форлин
ЦЗ
5
Рауль Родригес
ЦЗ
6
Кристиан Гомес
ЦП
22
Мубарак Вакасо
ЦП
4
Виктор Санчес
ЦП
25
Хоан Верду
АП
9
Серхио Гарсия
ЦФ
9
Самуэле Лонго
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Малага
13
Вилли Кабальеро
ВР
19
Элизеу
ЛЗ
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
3
Велигтон
ЦЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
17
Дуда
ЛВ
4
Игнасио Камачо
ЦП
16
Мануэль Итурра
ЦП
22
Иско
АП
30
Себастьян Фернандес
ПВ
24
Роке Санта Крус
ЦФ
Эспаньол
1
Кико Касилья
ВР
6
Хоан Капдевила
ЛЗ
14
Эрнесто Галан
ПЗ
15
Рауль Баэна
ЦП
25
Хуан Анхель Альбин
ЦФ
7
Кристиан Стуани
ЦФ
17
Руи Фонте
ЦФ
Малага
13
Идрисс Камени
ВР
20
Серхио Санчес
ЦЗ
23
Огучи Оньеву
ЦЗ
36
Ресио
ЦП
30
Диего Буонанотте
АП
20
Франциско Портильо
ПВ
16
Хавьер Савиола
ЦФ
4-3-1-2
1
Альварес
27
Альварес
18
Форлин
5
Родригес
15
Морено
6
Гомес
22
Вакасо
4
Санчес
25
Верду
9
Лонго
9
Гарсия
4-2-3-1
13
Кабальеро
18
Гамес
2
Демичелис
3
Велигтон
19
Элизеу
4
Камачо
16
Итурра
30
Фернандес
22
Иско
17
Дуда
24
Санта Крус
6
Гомес
15
Баэна
15
Баэна
6
Гомес
9
Гарсия
25
Альбин
25
Альбин
9
Гарсия
9
Лонго
7
Стуани
7
Стуани
9
Лонго
30
Фернандес
20
Санчес
20
Санчес
30
Фернандес
22
Иско
20
Портильо
20
Портильо
22
Иско
Остались в запасе
Эспаньол
Малага
1
Кико Касилья
ВР
6
Хоан Капдевила
ЛЗ
14
Эрнесто Галан
ПЗ
17
Руи Фонте
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
13
Идрисс Камени
ВР
23
Огучи Оньеву
ЦЗ
36
Ресио
ЦП
30
Диего Буонанотте
АП
16
Хавьер Савиола
ЦФ
Остались в запасе
1
Кико Касилья
ВР
6
Хоан Капдевила
ЛЗ
14
Эрнесто Галан
ПЗ
17
Руи Фонте
ЦФ
Остались в запасе
13
Идрисс Камени
ВР
23
Огучи Оньеву
ЦЗ
36
Ресио
ЦП
30
Диего Буонанотте
АП
16
Хавьер Савиола
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Статистика матча Эспаньол - Малага
4
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
5
Матчи команд
Эспаньол
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Дельгадо Феррейро
(Португалете)
Стадион:
Стейдж Фронт
Новости команд
Все
Эспаньол
Малага
«Эспаньол» – «Депортиво»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
«Малага» – «Расинг Сантандер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Эспаньола» и «Депортиво» на победу в матче 12 тура
6 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Малаги» и «Расинга» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Бетис» – «Малага»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
«Эспаньол» – «Депортиво»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Эспаньола» и «Депортиво» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Вильярреал» – «Эспаньол»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 30 октября 2026
30 октября
Ла Лига Испании: шансы «Вильярреала» и «Эспаньола» на победу в матче 11-го тура
29 октября
«Расинг» – «Эспаньол»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
«Малага» – «Расинг Сантандер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Малаги» и «Расинга» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Бетис» – «Малага»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Ла Лига Испании: шансы «Бетиса» и «Малаги» на победу в матче 11-го тура
30 октября
«Алавес» – «Малага»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 октября 2026
23 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+