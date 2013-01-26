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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Сарагоса - Эспаньол
Сарагоса - Эспаньол: обзор матча 26 января 2013
Сарагоса
26.01.2013, суббота, 23:00
Испания. Примера, 21 тур
0 : 0
Завершен
Эспаньол
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сарагоса - Эспаньол
Замена
Х. Мари
️️️️
Ф. Сукулини
90'
Замена
Х. Мануэль Фернандес
️️️️
В. Родригес
84'
Вторая желтая
К. Сэпунару
82'
80'
Замена
Р. Родригес
️️️️
К. Стуани
79'
Вторая желтая
Х. Лопес
75'
Замена
М. Петров
️️️️
К. Гомес
74'
Желтая карточка
К. Гомес
Замена
Э. Ориоль
️️️️
А. Пинтер
72'
59'
Желтая карточка
К. Стуани
Желтая карточка
К. Сэпунару
51'
51'
Замена
К. Гомес
️️️️
В. Санчес
33'
Желтая карточка
В. Санчес
23'
Желтая карточка
Х. Лопес
Желтая карточка
Абрахам
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сарагоса
13
Роберто
ВР
3
Хавьер Паредес
ЦЗ
22
Кристиан Сэпунару
ЦЗ
22
Абрахам
ЦЗ
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
8
Виктор Родригес
ЛВ
77
Адам Пинтер
ОП
18
Пако Монтанье
ЦП
4
Франко Сукулини
ЦП
26
Хосе Мовилья
ЦП
9
Элдер Поштига
ЦФ
Эспаньол
1
Кико Касилья
ВР
6
Хоан Капдевила
ЛЗ
19
Диего Колотто
ЦЗ
18
Хуан Форлин
ЦЗ
15
Эктор Морено
ЦЗ
20
Симау
ЛП
4
Виктор Санчес
ЦП
21
Хави Лопес
ЦП
15
Рауль Баэна
ЦП
9
Серхио Гарсия
ЦФ
7
Кристиан Стуани
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Сарагоса
1
Леонардо Франко
ВР
12
Хосе Мануэль Фернандес
ПЗ
6
Хосе Мари
ОП
18
Лукас Уилчез
ЦП
10
Стефан Бабович
ЦП
34
Хорхе Орти
ЦФ
80
Эду Ориоль
ЦФ
Эспаньол
1
Херман Парреньо
ВР
27
Виктор Альварес
ЛЗ
5
Рауль Родригес
ЦЗ
19
Мартин Петров
ЛП
16
Кристиан
ЦП
6
Кристиан Гомес
ЦП
9
Самуэле Лонго
ЦФ
4-1-3-1-1
13
Роберто
3
Паредес
22
Абрахам
27
Гонсалес
22
Сэпунару
77
Пинтер
18
Монтанье
4
Сукулини
26
Мовилья
8
Родригес
9
Поштига
4-4-2
1
Касилья
19
Колотто
18
Форлин
15
Морено
6
Капдевила
4
Санчес
21
Лопес
15
Баэна
20
Симау
7
Стуани
9
Гарсия
8
Родригес
12
Фернандес
12
Фернандес
8
Родригес
4
Сукулини
6
Хосе Мари
6
Хосе Мари
4
Сукулини
77
Пинтер
80
Ориоль
80
Ориоль
77
Пинтер
7
Стуани
5
Родригес
5
Родригес
7
Стуани
Гомес
19
Петров
19
Петров
Гомес
4
Санчес
6
Гомес
6
Гомес
4
Санчес
Остались в запасе
Сарагоса
Эспаньол
18
Лукас Уилчез
ЦП
34
Хорхе Орти
ЦФ
1
Леонардо Франко
ВР
10
Стефан Бабович
ЦП
16
Кристиан
ЦП
1
Херман Парреньо
ВР
27
Виктор Альварес
ЛЗ
9
Самуэле Лонго
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Остались в запасе
18
Лукас Уилчез
ЦП
34
Хорхе Орти
ЦФ
1
Леонардо Франко
ВР
10
Стефан Бабович
ЦП
Остались в запасе
16
Кристиан
ЦП
1
Херман Парреньо
ВР
27
Виктор Альварес
ЛЗ
9
Самуэле Лонго
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Статистика матча Сарагоса - Эспаньол
2
1
1
4
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Сарагоса
Испания. Сегунда, 42 тур
Сарагоса
0 : 2
31.05.2026
Малага
Испания. Сегунда, 41 тур
Лас-Пальмас
1 : 1
24.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 40 тур
Сарагоса
1 : 3
17.05.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 39 тур
Вальядолид
2 : 0
09.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 38 тур
Сарагоса
0 : 1
01.05.2026
Гранада
Эспаньол
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Главный судья:
Педро Перес Монтеро
(Севилья)
Стадион:
Ла Ромареда
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