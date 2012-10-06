Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Вальядолид - Эспаньол
Вальядолид - Эспаньол: обзор матча 06 октября 2012
Вальядолид
06.10.2012, суббота, 22:00
Испания. Примера, 7 тур
1 : 1
Завершен
Эспаньол
82'
О. Гонсалес
70'
Х. Верду (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вальядолид - Эспаньол
90'
+2
Желтая карточка
Х. Верду
82'
Замена
К. Гомес
️️️️
М. Вакасо
ГОЛ! 1:1!
О. Гонсалес
Пас отдал
П. Эберт
82'
Желтая карточка
Э. Серену
75'
73'
Замена
К. Стуани
️️️️
С. Лонго
72'
Желтая карточка
Х. Форлин
Замена
Х. Гуэрра
️️️️
А. Рубио
72'
70'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Х. Верду
Желтая карточка
А. Рукавина
69'
65'
Замена
Х. Лопес
️️️️
Р. Фонте
Замена
Омар
️️️️
А. Буэно
64'
57'
Желтая карточка
В. Санчес
45'
Вторая желтая
В. Альварес
45'
Желтая карточка
К. Гомес
41'
Желтая карточка
В. Альварес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вальядолид
25
Хайме Хименес
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
5
Энрике Серену
ЦЗ
4
Марк Валиенте
ЦЗ
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
20
Патрик Эберт
ЛП
20
Виктор Перес
ОП
18
Альваро Рубио
ЦП
10
Оскар Гонсалес
ЦП
9
Манушу
ЦФ
19
Альберто Буэно
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Джукич
Эспаньол
1
Кристиан Альварес
ВР
27
Виктор Альварес
ЛЗ
5
Рауль Родригес
ЦЗ
15
Эктор Морено
ЦЗ
19
Диего Колотто
ЦЗ
18
Хуан Форлин
ЦЗ
4
Виктор Санчес
ЦП
22
Мубарак Вакасо
ЦП
25
Хоан Верду
АП
9
Самуэле Лонго
ЦФ
17
Руи Фонте
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Вальядолид
25
Дани Эрнандес
ВР
8
Хавьер Бараха
ЦЗ
18
Хесус Руэда
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
7
Омар
ЦП
10
Хуан Анхель Нейра
ЦФ
24
Хави Гуэрра
ЦФ
Эспаньол
1
Кико Касилья
ВР
6
Хоан Капдевила
ЛЗ
14
Эрнесто Галан
ПЗ
6
Кристиан Гомес
ЦП
21
Хави Лопес
ЦП
25
Хуан Анхель Альбин
ЦФ
7
Кристиан Стуани
ЦФ
4-1-3-2
25
Хименес
18
Баленсиага
4
Валиенте
2
Рукавина
5
Серену
20
Перес
20
Эберт
10
Гонсалес
18
Рубио
19
Буэно
9
Манушу
3-2-2-1-2
1
Альварес
15
Морено
19
Колотто
18
Форлин
5
Родригес
27
Альварес
4
Санчес
22
Вакасо
25
Верду
17
Фонте
9
Лонго
19
Буэно
7
Омар
7
Омар
19
Буэно
18
Рубио
24
Гуэрра
24
Гуэрра
18
Рубио
22
Вакасо
6
Гомес
6
Гомес
22
Вакасо
17
Фонте
21
Лопес
21
Лопес
17
Фонте
9
Лонго
7
Стуани
7
Стуани
9
Лонго
Остались в запасе
Вальядолид
Эспаньол
10
Хуан Анхель Нейра
ЦФ
25
Дани Эрнандес
ВР
8
Хавьер Бараха
ЦЗ
18
Хесус Руэда
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
Главный тренер
Мирослав Джукич
1
Кико Касилья
ВР
6
Хоан Капдевила
ЛЗ
14
Эрнесто Галан
ПЗ
25
Хуан Анхель Альбин
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Остались в запасе
10
Хуан Анхель Нейра
ЦФ
25
Дани Эрнандес
ВР
8
Хавьер Бараха
ЦЗ
18
Хесус Руэда
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
Остались в запасе
1
Кико Касилья
ВР
6
Хоан Капдевила
ЛЗ
14
Эрнесто Галан
ПЗ
25
Хуан Анхель Альбин
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Джукич
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Статистика матча Вальядолид - Эспаньол
2
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Вальядолид
Испания. Сегунда, 14 тур
Вальядолид
- : -
14.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Вальядолид
2 : 3
18.10.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 9 тур
Вальядолид
5 : 0
12.10.2026
Альбасете
Эспаньол
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Главный судья:
Давид Фернандес Борбалан
(Альмерия)
Стадион:
Хосе Соррилья
Новости команд
Все
Вальядолид
Эспаньол
«Эспаньол» – «Депортиво»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Эспаньола» и «Депортиво» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Вильярреал» – «Эспаньол»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 30 октября 2026
30 октября
Ла Лига Испании: шансы «Вильярреала» и «Эспаньола» на победу в матче 11-го тура
29 октября
«Расинг» – «Эспаньол»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
У Рахимова появился вариант в Европе
11 апреля
5
«Вальядолид» – «Гранада»: прогноз и ставки на матч 3 ноября 2025 с коэффициентом 2.05
2025.11.02 10:33
«Зенит» заинтересовался марокканским хавбеком
2025.09.24 10:50
2
«Леганес» – «Вальядолид»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 мая 2025
2025.05.24 18:20
Роналдо продал свой клуб
2025.05.23 21:18
1
«Эспаньол» – «Депортиво»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Эспаньола» и «Депортиво» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Вильярреал» – «Эспаньол»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 30 октября 2026
30 октября
Ла Лига Испании: шансы «Вильярреала» и «Эспаньола» на победу в матче 11-го тура
29 октября
«Расинг» – «Эспаньол»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+