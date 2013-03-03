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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эспаньол - Вальядолид
Эспаньол - Вальядолид: обзор матча 03 марта 2013
Эспаньол
03.03.2013, воскресенье, 20:00
Испания. Примера, 26 тур
0 : 0
Завершен
Вальядолид
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эспаньол - Вальядолид
80'
Замена
Х. Гуэрра
️️️️
Манушу
67'
Замена
О. Гонсалес
️️️️
А. Буэно
48'
Желтая карточка
Д. Ларссон
Замена
М. Вакасо
️️️️
С. Лонго
46'
Замена
К. Гомес
️️️️
Д. Колотто
37'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эспаньол
1
Кико Касилья
ВР
6
Хоан Капдевила
ЛЗ
19
Диего Колотто
ЦЗ
5
Рауль Родригес
ЦЗ
15
Эктор Морено
ЦЗ
20
Симау
ЛП
4
Виктор Санчес
ЦП
21
Хави Лопес
ЦП
25
Хоан Верду
АП
9
Серхио Гарсия
ЦФ
9
Самуэле Лонго
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Вальядолид
25
Дани Эрнандес
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
18
Хесус Руэда
ЦЗ
5
Энрике Серену
ЦЗ
7
Омар
ЦП
22
Луис Састре
ЦП
18
Альваро Рубио
ЦП
12
Даниэль Ларссон
ЦФ
9
Манушу
ЦФ
19
Альберто Буэно
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Джукич
Эспаньол
1
Кристиан Альварес
ВР
27
Виктор Альварес
ЛЗ
2
Фелипе Матьони
ПЗ
19
Мартин Петров
ЛП
16
Кристиан
ЦП
6
Кристиан Гомес
ЦП
22
Мубарак Вакасо
ЦП
Вальядолид
25
Хайме Хименес
ВР
17
Карлос Пенья
ЛЗ
8
Хавьер Бараха
ЦЗ
10
Оскар Гонсалес
ЦП
10
Хуан Анхель Нейра
ЦФ
19
Вальдет Рама
ЦФ
24
Хави Гуэрра
ЦФ
4-3-1-2
1
Касилья
6
Капдевила
5
Родригес
15
Морено
19
Колотто
20
Симау
21
Лопес
4
Санчес
25
Верду
9
Лонго
9
Гарсия
4-3-3
25
Эрнандес
2
Рукавина
18
Руэда
5
Серену
18
Баленсиага
7
Омар
22
Састре
18
Рубио
19
Буэно
9
Манушу
12
Ларссон
19
Колотто
6
Гомес
6
Гомес
19
Колотто
9
Лонго
22
Вакасо
22
Вакасо
9
Лонго
19
Буэно
10
Гонсалес
10
Гонсалес
19
Буэно
9
Манушу
24
Гуэрра
24
Гуэрра
9
Манушу
Остались в запасе
Эспаньол
Вальядолид
16
Кристиан
ЦП
1
Кристиан Альварес
ВР
27
Виктор Альварес
ЛЗ
2
Фелипе Матьони
ПЗ
19
Мартин Петров
ЛП
Главный тренер
Хавьер Агирре
10
Хуан Анхель Нейра
ЦФ
19
Вальдет Рама
ЦФ
25
Хайме Хименес
ВР
17
Карлос Пенья
ЛЗ
8
Хавьер Бараха
ЦЗ
Главный тренер
Мирослав Джукич
Остались в запасе
16
Кристиан
ЦП
1
Кристиан Альварес
ВР
27
Виктор Альварес
ЛЗ
2
Фелипе Матьони
ПЗ
19
Мартин Петров
ЛП
Остались в запасе
10
Хуан Анхель Нейра
ЦФ
19
Вальдет Рама
ЦФ
25
Хайме Хименес
ВР
17
Карлос Пенья
ЛЗ
8
Хавьер Бараха
ЦЗ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Главный тренер
Мирослав Джукич
Статистика матча Эспаньол - Вальядолид
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Эспаньол
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Вальядолид
Испания. Сегунда, 14 тур
Вальядолид
- : -
14.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Вальядолид
2 : 3
18.10.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 9 тур
Вальядолид
5 : 0
12.10.2026
Альбасете
Информация о матче
Главный судья:
Матеу Лаос
(Валенсия)
Стадион:
Стейдж Фронт
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