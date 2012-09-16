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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эспаньол - Атлетик
Эспаньол - Атлетик: обзор матча 16 сентября 2012
Эспаньол
16.09.2012, воскресенье, 14:00
Испания. Примера, 4 тур
3 : 3
Завершен
Атлетик
18'
Х. Лопес
44'
Х. Верду
80'
С. Лонго
56'
А. Адурис
71'
Ф. Льоренте
83'
А. Адурис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эспаньол - Атлетик
90'
+1
Желтая карточка
Ф. Аморебиета
84'
Желтая карточка
М. Сан Хосе
Замена
В. Альварес
️️️️
М. Вакасо
83'
83'
ГОЛ! 3:3!
А. Адурис
Пас отдал
М. Сусаета
Вторая желтая
С. Лонго
81'
ГОЛ! 3:2!
С. Лонго
Пас отдал
М. Вакасо
80'
Замена
С. Техера
️️️️
Х. Капдевила
75'
71'
ГОЛ! 2:2!
Ф. Льоренте
Пас отдал
И. Муньяин
69'
Замена
Ф. Льоренте
️️️️
И. Лопес Бланко
Замена
К. Стуани
️️️️
Р. Фонте
66'
Желтая карточка
Х. Верду
62'
56'
ГОЛ! 2:1!
А. Адурис
Пас отдал
И. Гомес
Желтая карточка
Х. Форлин
53'
48'
Желтая карточка
К. Гурпеги
46'
Замена
И. Гомес
️️️️
О. де Маркос
ГОЛ! 2:0!
Х. Верду
44'
41'
Замена
М. Сан Хосе
️️️️
И. Перес
35'
Желтая карточка
И. Перес
Желтая карточка
Р. Родригес
29'
26'
Желтая карточка
И. Муньяин
Желтая карточка
С. Лонго
26'
Желтая карточка
С. Лонго
26'
ГОЛ! 1:0!
Х. Лопес
Пас отдал
Х. Верду
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эспаньол
1
Кристиан Альварес
ВР
6
Хоан Капдевила
ЛЗ
18
Хуан Форлин
ЦЗ
15
Эктор Морено
ЦЗ
5
Рауль Родригес
ЦЗ
22
Мубарак Вакасо
ЦП
4
Виктор Санчес
ЦП
21
Хави Лопес
ЦП
25
Хоан Верду
АП
17
Руи Фонте
ЦФ
9
Самуэле Лонго
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Атлетик
1
Горка Ирайсос
ВР
45
Фернандо Аморебиета
ЦЗ
51
Андони Ираола
ПЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
14
Маркель Сусаета
ЦП
8
Андер Итурраспе
ЦП
18
Исмаэль Лопес Бланко
ЦП
21
Иньиго Перес
ЦП
18
Карлос Гурпеги
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
20
Ариц Адурис
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Эспаньол
1
Кико Касилья
ВР
27
Виктор Альварес
ЛЗ
14
Эрнесто Галан
ПЗ
20
Симау
ЛП
6
Кристиан Гомес
ЦП
8
Серхио Техера
ЦП
7
Кристиан Стуани
ЦФ
Атлетик
1
Рауль Фернандес
ВР
19
Хабьер Кастильо
ЛЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
5
Борха Экиза
ЦЗ
16
Иньиго Руис де Галаррета
ЦП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
11
Ибаи Гомес
ЦФ
4-3-1-2
1
Альварес
6
Капдевила
15
Морено
5
Родригес
18
Форлин
22
Вакасо
4
Санчес
21
Лопес
25
Верду
9
Лонго
17
Фонте
3-5-1-1
1
Ирайсос
18
де Маркос
45
Аморебиета
51
Ираола
14
Сусаета
18
Лопес Бланко
21
Перес
18
Гурпеги
8
Итурраспе
10
Муньяин
20
Адурис
22
Вакасо
27
Альварес
27
Альварес
22
Вакасо
6
Капдевила
8
Техера
8
Техера
6
Капдевила
17
Фонте
7
Стуани
7
Стуани
17
Фонте
21
Перес
12
Сан Хосе
12
Сан Хосе
21
Перес
18
Лопес Бланко
12
Льоренте
12
Льоренте
18
Лопес Бланко
18
де Маркос
11
Гомес
11
Гомес
18
де Маркос
Остались в запасе
Эспаньол
Атлетик
1
Кико Касилья
ВР
14
Эрнесто Галан
ПЗ
20
Симау
ЛП
6
Кристиан Гомес
ЦП
Главный тренер
Маурисио Почеттино
16
Иньиго Руис де Галаррета
ЦП
1
Рауль Фернандес
ВР
19
Хабьер Кастильо
ЛЗ
5
Борха Экиза
ЦЗ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Остались в запасе
1
Кико Касилья
ВР
14
Эрнесто Галан
ПЗ
20
Симау
ЛП
6
Кристиан Гомес
ЦП
Остались в запасе
16
Иньиго Руис де Галаррета
ЦП
1
Рауль Фернандес
ВР
19
Хабьер Кастильо
ЛЗ
5
Борха Экиза
ЦЗ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Главный тренер
Марсело Бьелса
Статистика матча Эспаньол - Атлетик
5
1
5
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
5
5
Матчи команд
Эспаньол
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Главный судья:
Педро Перес Монтеро
(Севилья)
Стадион:
Стейдж Фронт
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