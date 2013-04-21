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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Хетафе - Эспаньол
Хетафе - Эспаньол: обзор матча 21 апреля 2013
Хетафе
21.04.2013, воскресенье, 14:00
Испания. Примера, 32 тур
0 : 2
Завершен
Эспаньол
37'
Х. Верду
73'
К. Стуани
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хетафе - Эспаньол
86'
Замена
Кристиан
️️️️
К. Стуани
77'
Замена
Симау
️️️️
М. Вакасо
75'
Желтая карточка
М. Вакасо
73'
ГОЛ! 0:2!
К. Стуани
Пас отдал
Д. Колотто
Вторая желтая
Ф. Фернандес
72'
Замена
П. Сарабия
️️️️
Д. Кастро
69'
Желтая карточка
Х. Торрес
68'
68'
Замена
К. Касилья
️️️️
К. Альварес
65'
Желтая карточка
К. Альварес
63'
Желтая карточка
Х. Форлин
Замена
А. Лафита
️️️️
Х. Торрес
55'
Замена
А. Васкес
️️️️
П. Алькасер
54'
53'
Желтая карточка
С. Гарсия
Вторая желтая
Борха
52'
Желтая карточка
Д. Кастро
45'
39'
Желтая карточка
К. Стуани
37'
ГОЛ! 0:1!
Х. Верду
Пас отдал
С. Гарсия
Желтая карточка
Ф. Фернандес
26'
Желтая карточка
Борха
19'
6'
Желтая карточка
Д. Колотто
2'
Желтая карточка
В. Санчес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хетафе
13
Жорди Кодина
ВР
2
Мане
ЛЗ
22
Альберто Лопо
ЦЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
20
Хуан Валера
ПЗ
17
Диего Кастро
ЛВ
25
Хавьер Торрес
ЦП
8
Борха
ЦП
10
Абделазиз Баррада
ЦП
14
Педро Леон
ПВ
9
Пако Алькасер
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Эспаньол
1
Кристиан Альварес
ВР
6
Хоан Капдевила
ЛЗ
18
Хуан Форлин
ЦЗ
19
Диего Колотто
ЦЗ
15
Эктор Морено
ЦЗ
4
Виктор Санчес
ЦП
22
Мубарак Вакасо
ЦП
21
Хави Лопес
ЦП
25
Хоан Верду
АП
7
Кристиан Стуани
ЦФ
9
Серхио Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Хетафе
33
Альберто
ВР
3
Рафа
ЦЗ
7
Анхель Лафита
ЛП
14
Хайме Гавилан
ЛП
25
Мехди Ласен
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
9
Альваро Васкес
ЦФ
Эспаньол
1
Кико Касилья
ВР
27
Виктор Альварес
ЛЗ
20
Симау
ЛП
19
Мартин Петров
ЛП
16
Кристиан
ЦП
6
Кристиан Гомес
ЦП
15
Рауль Баэна
ЦП
4-3-2-1
13
Кодина
2
Мане
22
Лопо
6
Фернандес
20
Валера
25
Торрес
8
Борха
10
Баррада
17
Кастро
14
Леон
9
Алькасер
4-3-1-2
1
Альварес
18
Форлин
19
Колотто
15
Морено
6
Капдевила
4
Санчес
22
Вакасо
21
Лопес
25
Верду
9
Гарсия
7
Стуани
25
Торрес
7
Лафита
7
Лафита
25
Торрес
17
Кастро
7
Сарабия
7
Сарабия
17
Кастро
9
Алькасер
9
Васкес
9
Васкес
9
Алькасер
7
Стуани
16
Кристиан
16
Кристиан
7
Стуани
1
Альварес
1
Касилья
1
Касилья
1
Альварес
22
Вакасо
20
Симау
20
Симау
22
Вакасо
Остались в запасе
Хетафе
Эспаньол
33
Альберто
ВР
3
Рафа
ЦЗ
14
Хайме Гавилан
ЛП
25
Мехди Ласен
ЦП
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
27
Виктор Альварес
ЛЗ
19
Мартин Петров
ЛП
6
Кристиан Гомес
ЦП
15
Рауль Баэна
ЦП
Главный тренер
Хавьер Агирре
Остались в запасе
33
Альберто
ВР
3
Рафа
ЦЗ
14
Хайме Гавилан
ЛП
25
Мехди Ласен
ЦП
Остались в запасе
27
Виктор Альварес
ЛЗ
19
Мартин Петров
ЛП
6
Кристиан Гомес
ЦП
15
Рауль Баэна
ЦП
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Главный тренер
Хавьер Агирре
Статистика матча Хетафе - Эспаньол
4
2
7
Красные карточки
2
0
Желтые карточки
4
7
Матчи команд
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Лига конференций, 2 тур
Хетафе
2 : 5
22.10.2026
Лугано
Эспаньол
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Главный судья:
Фернандо Тейшейра Витьенес
(Сантандер)
Стадион:
Колисео Алфонсо Перес
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