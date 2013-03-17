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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Малага - Эспаньол
Малага - Эспаньол: обзор матча 17 марта 2013
Малага
17.03.2013, воскресенье, 15:00
Испания. Примера, 28 тур
0 : 2
Завершен
Эспаньол
49'
Д. Колотто
66'
С. Гарсия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Малага - Эспаньол
87'
Замена
В. Альварес
️️️️
М. Вакасо
Желтая карточка
И. Камачо
86'
76'
Замена
Р. Баэна
️️️️
Х. Верду
76'
Замена
Р. Родригес
️️️️
Х. Форлин
Желтая карточка
Дуда
75'
Замена
Х. Савиола
️️️️
Ж. Тулалан
68'
66'
ГОЛ! 0:2!
С. Гарсия
Пас отдал
М. Вакасо
Замена
С. Санчес
️️️️
С. Фернандес
61'
60'
Желтая карточка
Х. Верду
Замена
Дуда
️️️️
Л. Пиазон
60'
55'
Желтая карточка
Х. Форлин
49'
ГОЛ! 0:1!
Д. Колотто
43'
Желтая карточка
М. Вакасо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Малага
13
Вилли Кабальеро
ВР
5
Антунеш
ЦЗ
3
Велигтон
ЦЗ
14
Диего Лугано
ЦЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
28
Жереми Тулалан
ЦП
4
Игнасио Камачо
ЦП
22
Иско
АП
12
Лукас Пиазон
АП
30
Себастьян Фернандес
ПВ
24
Роке Санта Крус
ЦФ
Эспаньол
1
Кико Касилья
ВР
6
Хоан Капдевила
ЛЗ
19
Диего Колотто
ЦЗ
15
Эктор Морено
ЦЗ
18
Хуан Форлин
ЦЗ
2
Фелипе Матьони
ПЗ
4
Виктор Санчес
ЦП
22
Мубарак Вакасо
ЦП
25
Хоан Верду
АП
7
Кристиан Стуани
ЦФ
9
Серхио Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Малага
13
Идрисс Камени
ВР
23
Огучи Оньеву
ЦЗ
20
Серхио Санчес
ЦЗ
77
Педро Моралес
ЛП
17
Дуда
ЛВ
17
Хоакин
ПВ
16
Хавьер Савиола
ЦФ
Эспаньол
1
Кристиан Альварес
ВР
27
Виктор Альварес
ЛЗ
5
Рауль Родригес
ЦЗ
19
Мартин Петров
ЛП
6
Кристиан Гомес
ЦП
15
Рауль Баэна
ЦП
9
Самуэле Лонго
ЦФ
4-2-3-1
13
Кабальеро
5
Антунеш
3
Велигтон
14
Лугано
18
Гамес
28
Тулалан
4
Камачо
22
Иско
12
Пиазон
30
Фернандес
24
Санта Крус
3-2-2-1-2
1
Касилья
19
Колотто
15
Морено
18
Форлин
2
Матьони
6
Капдевила
4
Санчес
22
Вакасо
25
Верду
9
Гарсия
7
Стуани
30
Фернандес
20
Санчес
20
Санчес
30
Фернандес
12
Пиазон
17
Дуда
17
Дуда
12
Пиазон
28
Тулалан
16
Савиола
16
Савиола
28
Тулалан
22
Вакасо
27
Альварес
27
Альварес
22
Вакасо
18
Форлин
5
Родригес
5
Родригес
18
Форлин
25
Верду
15
Баэна
15
Баэна
25
Верду
Остались в запасе
Малага
Эспаньол
13
Идрисс Камени
ВР
23
Огучи Оньеву
ЦЗ
77
Педро Моралес
ЛП
17
Хоакин
ПВ
1
Кристиан Альварес
ВР
19
Мартин Петров
ЛП
6
Кристиан Гомес
ЦП
9
Самуэле Лонго
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Остались в запасе
13
Идрисс Камени
ВР
23
Огучи Оньеву
ЦЗ
77
Педро Моралес
ЛП
17
Хоакин
ПВ
Остались в запасе
1
Кристиан Альварес
ВР
19
Мартин Петров
ЛП
6
Кристиан Гомес
ЦП
9
Самуэле Лонго
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Статистика матча Малага - Эспаньол
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Эспаньол
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Дель Серро Гранде
(Мадрид)
Стадион:
Ла Росаледа
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