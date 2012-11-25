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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эспаньол - Хетафе
Эспаньол - Хетафе: обзор матча 25 ноября 2012
Эспаньол
25.11.2012, воскресенье, 15:00
Испания. Примера, 13 тур
0 : 2
Завершен
Хетафе
17'
П. Леон
90+1'
Мане
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эспаньол - Хетафе
90'
+1
ГОЛ! 0:2!
Мане
Пас отдал
Д. Кастро
87'
Замена
М. Торрес
️️️️
П. Леон
77'
Замена
Д. Кастро
️️️️
А. Васкес
Желтая карточка
Х. Лопес
72'
68'
Замена
М. Ласен
️️️️
А. Баррада
Замена
Х. Анхель Альбин
️️️️
Кристиан
65'
64'
Желтая карточка
Мичел
64'
Желтая карточка
П. Леон
Желтая карточка
Х. Форлин
50'
Замена
К. Стуани
️️️️
К. Гомес
46'
Замена
Х. Лопес
️️️️
Р. Баэна
46'
17'
ГОЛ! 0:1!
П. Леон
Пас отдал
Мане
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эспаньол
1
Кристиан Альварес
ВР
27
Виктор Альварес
ЛЗ
5
Рауль Родригес
ЦЗ
18
Хуан Форлин
ЦЗ
16
Кристиан
ЦП
15
Рауль Баэна
ЦП
4
Виктор Санчес
ЦП
22
Мубарак Вакасо
ЦП
6
Кристиан Гомес
ЦП
25
Хоан Верду
АП
9
Самуэле Лонго
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Хетафе
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
2
Мане
ЛЗ
4
Алексис
ЦЗ
22
Альберто Лопо
ЦЗ
20
Хуан Валера
ПЗ
7
Анхель Лафита
ЛП
10
Абделазиз Баррада
ЦП
8
Мичел
ЦП
25
Хавьер Торрес
ЦП
14
Педро Леон
ПВ
9
Альваро Васкес
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Эспаньол
1
Кико Касилья
ВР
6
Хоан Капдевила
ЛЗ
19
Диего Колотто
ЦЗ
21
Хави Лопес
ЦП
8
Серхио Техера
ЦП
25
Хуан Анхель Альбин
ЦФ
7
Кристиан Стуани
ЦФ
Хетафе
13
Жорди Кодина
ВР
23
Мигель Торрес
ЦЗ
14
Хайме Гавилан
ЛП
17
Диего Кастро
ЛВ
25
Мехди Ласен
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
9
Пако Алькасер
ЦФ
3-5-1-1
1
Альварес
27
Альварес
18
Форлин
5
Родригес
15
Баэна
4
Санчес
22
Вакасо
6
Гомес
16
Кристиан
25
Верду
9
Лонго
4-4-1-1
13
Мойя
20
Валера
4
Алексис
22
Лопо
2
Мане
10
Баррада
8
Мичел
25
Торрес
7
Лафита
14
Леон
9
Васкес
15
Баэна
21
Лопес
21
Лопес
15
Баэна
16
Кристиан
25
Альбин
25
Альбин
16
Кристиан
6
Гомес
7
Стуани
7
Стуани
6
Гомес
14
Леон
23
Торрес
23
Торрес
14
Леон
10
Баррада
25
Ласен
25
Ласен
10
Баррада
9
Васкес
17
Кастро
17
Кастро
9
Васкес
Остались в запасе
Эспаньол
Хетафе
1
Кико Касилья
ВР
6
Хоан Капдевила
ЛЗ
19
Диего Колотто
ЦЗ
8
Серхио Техера
ЦП
Главный тренер
Маурисио Почеттино
13
Жорди Кодина
ВР
14
Хайме Гавилан
ЛП
7
Пабло Сарабия
ПВ
9
Пако Алькасер
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Остались в запасе
1
Кико Касилья
ВР
6
Хоан Капдевила
ЛЗ
19
Диего Колотто
ЦЗ
8
Серхио Техера
ЦП
Остались в запасе
13
Жорди Кодина
ВР
14
Хайме Гавилан
ЛП
7
Пабло Сарабия
ПВ
9
Пако Алькасер
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Статистика матча Эспаньол - Хетафе
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Эспаньол
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Лига конференций, 2 тур
Хетафе
2 : 5
22.10.2026
Лугано
Информация о матче
Главный судья:
Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес
(Санта-Крус-де-Тенерифе)
Стадион:
Стейдж Фронт
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