Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Энтони Форд - статистика

Завершил карьеру
16 ноября 1993 (32)
#7 | Нападающий
Ирландия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ротерхэм
17
1
2
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Чемпионшип, 46 тур
Ротерхэм
1 : 2
05.05.2019
Мидлсбро
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 45 тур
Вест Бромвич
2 : 1
27.04.2019
Ротерхэм
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 44 тур
Ротерхэм
1 : 3
22.04.2019
Бирмингем Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 43 тур
Суонси
4 : 3
19.04.2019
Ротерхэм
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 42 тур
Сток Сити
2 : 2
13.04.2019
Ротерхэм
1' - 90'
58'
Англия. Чемпионшип, 41 тур
Ротерхэм
1 : 2
10.04.2019
Астон Вилла
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 40 тур
Ротерхэм
2 : 1
06.04.2019
Ноттингем Форест
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 39 тур
Дерби Каунти
6 : 1
30.03.2019
Ротерхэм
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 38 тур
Ротерхэм
1 : 2
16.03.2019
Норвич Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 37 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 2
13.03.2019
Ротерхэм
Был в запасе
90'
Англия. Чемпионшип, 36 тур
Шеффилд Юнайтед
2 : 0
09.03.2019
Ротерхэм
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 35 тур
Ротерхэм
3 : 2
02.03.2019
Блэкберн
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 34 тур
Рединг
1 : 1
23.02.2019
Ротерхэм
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 33 тур
Ротерхэм
2 : 2
16.02.2019
Шеффилд Уэнсдэй
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 32 тур
Халл Сити
2 : 2
12.02.2019
Ротерхэм
Был в запасе
48'
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Ротерхэм
1 : 1
09.02.2019
Уиган Атлетик
1' - 90'
88'
Англия. Чемпионшип, 30 тур
Миллуолл
0 : 0
02.02.2019
Ротерхэм
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 29 тур
Ротерхэм
1 : 2
26.01.2019
Лидс
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 28 тур
Ротерхэм
2 : 4
19.01.2019
Брентфорд
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 27 тур
Ипсвич Таун
1 : 0
12.01.2019
Ротерхэм
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 26 тур
Ротерхэм
2 : 1
01.01.2019
Престон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 25 тур
Бристоль Сити
1 : 0
29.12.2018
Ротерхэм
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 24 тур
Болтон
2 : 1
26.12.2018
Ротерхэм
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 23 тур
Ротерхэм
0 : 4
22.12.2018
Вест Бромвич
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 22 тур
Ротерхэм
1 : 1
15.12.2018
Рединг
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 21 тур
Шеффилд Уэнсдэй
2 : 2
08.12.2018
Ротерхэм
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 20 тур
Норвич Сити
3 : 1
01.12.2018
Ротерхэм
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Ротерхэм
2 : 2
27.11.2018
Куинз Парк Рейнджерс
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Блэкберн
1 : 1
10.11.2018
Ротерхэм
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Ротерхэм
2 : 1
03.11.2018
Суонси
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Мидлсбро
0 : 0
23.10.2018
Ротерхэм
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Бирмингем Сити
3 : 1
06.10.2018
Ротерхэм
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Ротерхэм
0 : 0
03.10.2018
Бристоль Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 10 тур
Ротерхэм
2 : 2
29.09.2018
Сток Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 9 тур
Ноттингем Форест
1 : 0
22.09.2018
Ротерхэм
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Астон Вилла
2 : 0
18.09.2018
Ротерхэм
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Ротерхэм
1 : 0
15.09.2018
Дерби Каунти
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 2 тур
Ротерхэм
1 : 0
11.08.2018
Ипсвич Таун
Был в запасе
Главные новости
Канчельскис: «Почему-то Вторую лигу делают отбросами – просто негодяи»
23:45
ВидеоХоланд и Mr Beast повторили популярный мем
23:31
Миранчук определился с будущим в «Динамо»
23:23
Батраков раскрыл свою цель в «Галатасарае»
22:55
Талалаев определил лучшего полузащитника РПЛ: «Мне такие нравятся»
22:00
Смородская объяснила, почему «Спартак» не станет чемпионом
21:25
11
«В этом плане тяжело»: Батраков рассказал о своей проблеме в Турции
21:08
2
Сын гендиректора «Ростова» ездил на матч со «Спартаком» за счет клуба, отобрав деньги у детской команды
20:59
5
Канчельскис двумя словами описал игру «Манчестер Юнайтед» в этом сезоне
20:50
В «Галатасарае» Батракова приняли решение по главному тренеру
20:27
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+