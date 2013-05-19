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Тиаго Рибейро
Статистика
Тиаго Рибейро - статистика
Завершил карьеру
24 февраля 1986 (40), Понтес Гестал
#19 | Нападающий
183 см
Бразилия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2012/2013
Италия. Серия А 2011/2012
Команда
И
Г
П
Ж
К
Кальяри
29
2
0
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 38 тур
Кальяри
1 : 0
19.05.2013
Лацио
1' - 69'
Италия. Серия А, 37 тур
Ювентус
1 : 1
11.05.2013
Кальяри
Был в запасе
Италия. Серия А, 36 тур
Кальяри
0 : 1
08.05.2013
Парма
1' - 90'
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 0
04.05.2013
Кальяри
65' - 90'
Италия. Серия А, 34 тур
Кальяри
0 : 1
27.04.2013
Удинезе
1' - 68'
67'
Италия. Серия А, 33 тур
Наполи
3 : 2
21.04.2013
Кальяри
1' - 68'
Италия. Серия А, 32 тур
Кальяри
2 : 0
14.04.2013
Интер
1' - 90'
Италия. Серия А, 31 тур
Катания
0 : 0
07.04.2013
Кальяри
77' - 90'
Италия. Серия А, 30 тур
Кальяри
2 : 1
30.03.2013
Фиорентина
Был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Сиена
0 : 0
17.03.2013
Кальяри
1' - 68'
Италия. Серия А, 28 тур
Кальяри
3 : 1
10.03.2013
Сампдория
1' - 90'
Италия. Серия А, 25 тур
Пескара
0 : 2
17.02.2013
Кальяри
Был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Кальяри
1 : 1
10.02.2013
Милан
1' - 56'
Италия. Серия А, 23 тур
Рома
2 : 4
01.02.2013
Кальяри
1' - 88'
Италия. Серия А, 22 тур
Кальяри
1 : 1
27.01.2013
Палермо
59' - 90'
90'
Италия. Серия А, 21 тур
Аталанта
1 : 1
20.01.2013
Кальяри
83' - 90'
Италия. Серия А, 20 тур
Кальяри
2 : 1
13.01.2013
Дженоа
56' - 90'
Италия. Серия А, 19 тур
Лацио
2 : 1
05.01.2013
Кальяри
Был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Кальяри
1 : 3
21.12.2012
Ювентус
1' - 90'
Италия. Серия А, 17 тур
Парма
4 : 1
16.12.2012
Кальяри
66' - 90'
82'
Италия. Серия А, 16 тур
Кальяри
0 : 2
09.12.2012
Кьево
73' - 90'
Италия. Серия А, 15 тур
Удинезе
4 : 1
02.12.2012
Кальяри
67' - 90'
Италия. Серия А, 14 тур
Кальяри
0 : 1
26.11.2012
Наполи
1' - 83'
Италия. Серия А, 13 тур
Интер
2 : 2
18.11.2012
Кальяри
Был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Кальяри
0 : 0
10.11.2012
Катания
75' - 90'
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
4 : 1
04.11.2012
Кальяри
1' - 51'
Италия. Серия А, 10 тур
Кальяри
4 : 2
31.10.2012
Сиена
1' - 90'
89'
Италия. Серия А, 9 тур
Сампдория
0 : 1
28.10.2012
Кальяри
1' - 59'
30'
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
1 : 0
21.10.2012
Болонья
85' - 90'
Италия. Серия А, 7 тур
Торино
0 : 1
07.10.2012
Кальяри
70' - 90'
Италия. Серия А, 6 тур
Кальяри
1 : 2
30.09.2012
Пескара
Был в запасе
Италия. Серия А, 5 тур
Милан
2 : 0
26.09.2012
Кальяри
1' - 54'
Италия. Серия А, 3 тур
Палермо
1 : 1
15.09.2012
Кальяри
1' - 63'
Италия. Серия А, 2 тур
Кальяри
1 : 1
02.09.2012
Аталанта
1' - 77'
Италия. Серия А, 1 тур
Дженоа
2 : 0
26.08.2012
Кальяри
86' - 90'
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