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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Палермо - Кальяри
Палермо - Кальяри: обзор матча 15 сентября 2012
Палермо
15.09.2012, суббота, 20:00
Италия. Серия А, 3 тур
1 : 1
Завершен
Кальяри
40'
А. Риос
88'
М. Сау
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Палермо - Кальяри
90'
+2
Желтая карточка
М. Пинилья
Замена
Э. Пизано
️️️️
М. Донати
89'
88'
ГОЛ! 1:1!
М. Сау
78'
Замена
Нене
️️️️
А. Экдаль
Замена
Э. Муньос
️️️️
М. Морганелла
75'
63'
Замена
М. Сау
️️️️
Т. Рибейро
Замена
Я. Куртич
️️️️
Й. Иличич
53'
Желтая карточка
С. Гарсия
45'
ГОЛ! 1:0!
А. Риос
Пас отдал
Ф. Микколи
40'
Желтая карточка
Ф. Микколи
37'
35'
Замена
С. Ибарбо
️️️️
А. Коссу
Желтая карточка
А. Мантовани
23'
20'
Желтая карточка
Р. Наингголан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Палермо
1
Самир Уйкани
ВР
17
Андреа Мантовани
ЛЗ
5
Стив фон Берген
ЦЗ
3
Сантьяго Гарсия
ЛП
16
Николас Бертоло
ЦП
5
Аревало Риос
ЦП
5
Массимо Донати
ЦП
89
Мишель Морганелла
ПП
11
Абель Эрнандес
ЦФ
72
Йосип Иличич
ЦФ
10
Фабрицио Микколи
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Саннино
Кальяри
22
Михаэль Агацци
ВР
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
13
Лука Россеттини
ЦЗ
24
Габриэле Перицо
ПЗ
24
Франческо Писано
ПЗ
44
Раджа Наингголан
ЦП
8
Альбин Экдаль
ЦП
5
Даниэле Конти
ЦП
7
Андреа Коссу
АП
19
Тиаго Рибейро
ЦФ
51
Маурисио Пинилья
ЦФ
Главный тренер
Массимо Фиккаденти
Палермо
22
Джакомо Бричетто
ВР
22
Франческо Бенусси
ВР
5
Милан Миланович
ЦЗ
18
Карлос Лабрин
ЦЗ
6
Эсекьель Муньос
ЦЗ
5
Эрос Пизано
ЦЗ
10
Бенито Николас Виола
ЦП
27
Ясмин Куртич
ЦП
21
Пауло Дибала
ЦФ
19
Игор Будан
ЦФ
Кальяри
1
Влада Аврамов
ВР
22
Данило Авелар
ЛЗ
13
Давиде Астори
ЦЗ
27
Даниэле Дессена
ЦП
8
Сегундо Ибарбо
ЦФ
25
Марко Сау
ЦФ
7
Нене
ЦФ
2-5-3
1
Уйкани
17
Мантовани
5
фон Берген
3
Гарсия
16
Бертоло
5
Риос
5
Донати
89
Морганелла
10
Микколи
72
Иличич
11
Эрнандес
4-3-1-2
22
Агацци
24
Писано
15
Ариаудо
13
Россеттини
24
Перицо
44
Наингголан
8
Экдаль
5
Конти
7
Коссу
51
Пинилья
19
Рибейро
89
Морганелла
6
Муньос
6
Муньос
89
Морганелла
5
Донати
5
Пизано
5
Пизано
5
Донати
72
Иличич
27
Куртич
27
Куртич
72
Иличич
7
Коссу
8
Ибарбо
8
Ибарбо
7
Коссу
19
Рибейро
25
Сау
25
Сау
19
Рибейро
8
Экдаль
7
Нене
7
Нене
8
Экдаль
Остались в запасе
Палермо
Кальяри
22
Джакомо Бричетто
ВР
22
Франческо Бенусси
ВР
5
Милан Миланович
ЦЗ
18
Карлос Лабрин
ЦЗ
10
Бенито Николас Виола
ЦП
21
Пауло Дибала
ЦФ
19
Игор Будан
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Саннино
1
Влада Аврамов
ВР
22
Данило Авелар
ЛЗ
13
Давиде Астори
ЦЗ
27
Даниэле Дессена
ЦП
Главный тренер
Массимо Фиккаденти
Остались в запасе
22
Джакомо Бричетто
ВР
22
Франческо Бенусси
ВР
5
Милан Миланович
ЦЗ
18
Карлос Лабрин
ЦЗ
10
Бенито Николас Виола
ЦП
21
Пауло Дибала
ЦФ
19
Игор Будан
ЦФ
Остались в запасе
1
Влада Аврамов
ВР
22
Данило Авелар
ЛЗ
13
Давиде Астори
ЦЗ
27
Даниэле Дессена
ЦП
Главный тренер
Джузеппе Саннино
Главный тренер
Массимо Фиккаденти
Статистика матча Палермо - Кальяри
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Палермо
Италия. Серия В, 12 тур
Катанцаро
- : -
21.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 11 тур
Асколи
1 : 1
06.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 10 тур
Палермо
3 : 1
01.11.2026
Виченца
Италия. Серия В, 9 тур
Пиза
3 : 3
28.10.2026
Палермо
Италия. Серия В, 8 тур
Палермо
2 : 1
25.10.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 7 тур
Мантова
0 : 2
17.10.2026
Палермо
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
- : -
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Монца
4 : 0
19.10.2026
Кальяри
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Сильвио Маццолени
(Бергамо)
Стадион:
Ренцо Барбера
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