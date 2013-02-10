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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кальяри - Милан
Кальяри - Милан: обзор матча 10 февраля 2013
Кальяри
10.02.2013, воскресенье, 18:00
Италия. Серия А, 24 тур
1 : 1
Завершен
Милан
45'
С. Ибарбо
82'
М. Балотелли (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кальяри - Милан
82'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
М. Балотелли
Вторая желтая
Д. Астори
81'
80'
Замена
Робиньо
️️️️
М. Ньянг
Замена
М. Пинилья
️️️️
М. Сау
76'
Замена
Л. Ариаудо
️️️️
Н. Мурру
70'
Желтая карточка
Д. Дессена
68'
Желтая карточка
Д. Астори
67'
65'
Замена
Б. Кркич
️️️️
М. Амброзини
63'
Желтая карточка
М. Амброзини
60'
Замена
К. Боатенг
️️️️
С. Эль-Шаарави
Замена
А. Коссу
️️️️
Т. Рибейро
56'
Желтая карточка
Д. Конти
51'
Желтая карточка
Н. Мурру
47'
45'
Желтая карточка
Ф. Мексес
ГОЛ! 1:0!
С. Ибарбо
Пас отдал
Д. Конти
45'
38'
Желтая карточка
М. Ньянг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кальяри
22
Михаэль Агацци
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
13
Лука Россеттини
ЦЗ
13
Давиде Астори
ЦЗ
24
Франческо Писано
ПЗ
5
Даниэле Конти
ЦП
8
Альбин Экдаль
ЦП
27
Даниэле Дессена
ЦП
8
Сегундо Ибарбо
ЦФ
19
Тиаго Рибейро
ЦФ
25
Марко Сау
ЦФ
Главный тренер
Иво Пульга
Милан
32
Кристиан Аббьяти
ВР
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
5
Филипп Мексес
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ПЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
4
Салли Мунтари
ЦП
20
Матье Фламини
ЦП
90
Массимо Амброзини
ЦП
45
Марио Балотелли
ЦФ
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Кальяри
1
Влада Аврамов
ВР
4
Дарио Дель Фабро
ЦЗ
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
24
Габриэле Перицо
ПЗ
5
Федерико Казарини
ЛП
7
Андреа Коссу
АП
51
Маурисио Пинилья
ЦФ
7
Нене
ЦФ
Милан
32
Марко Амелия
ВР
22
Габриэл
ВР
7
Лука Антонини
ЛЗ
33
Марио Йепес
ЦЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
23
Антонио Ночерино
ЦП
8
Бакайе Траоре
ЦП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
9
Боян Кркич
ЦФ
70
Робиньо
ЦФ
4-3-3
22
Агацци
29
Мурру
13
Россеттини
13
Астори
24
Писано
5
Конти
8
Экдаль
27
Дессена
25
Сау
19
Рибейро
8
Ибарбо
4-3-1-2
32
Аббьяти
22
Де Шильо
25
Сапата
5
Мексес
20
Абате
4
Мунтари
20
Фламини
90
Амброзини
92
Эль-Шаарави
99
Ньянг
45
Балотелли
29
Мурру
15
Ариаудо
15
Ариаудо
29
Мурру
19
Рибейро
7
Коссу
7
Коссу
19
Рибейро
25
Сау
51
Пинилья
51
Пинилья
25
Сау
92
Эль-Шаарави
27
Боатенг
27
Боатенг
92
Эль-Шаарави
90
Амброзини
9
Кркич
9
Кркич
90
Амброзини
99
Ньянг
70
Робиньо
70
Робиньо
99
Ньянг
Остались в запасе
Кальяри
Милан
1
Влада Аврамов
ВР
4
Дарио Дель Фабро
ЦЗ
24
Габриэле Перицо
ПЗ
5
Федерико Казарини
ЛП
7
Нене
ЦФ
Главный тренер
Иво Пульга
32
Марко Амелия
ВР
22
Габриэл
ВР
7
Лука Антонини
ЛЗ
33
Марио Йепес
ЦЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
23
Антонио Ночерино
ЦП
8
Бакайе Траоре
ЦП
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Остались в запасе
1
Влада Аврамов
ВР
4
Дарио Дель Фабро
ЦЗ
24
Габриэле Перицо
ПЗ
5
Федерико Казарини
ЛП
7
Нене
ЦФ
Остались в запасе
32
Марко Амелия
ВР
22
Габриэл
ВР
7
Лука Антонини
ЛЗ
33
Марио Йепес
ЦЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
23
Антонио Ночерино
ЦП
8
Бакайе Траоре
ЦП
Главный тренер
Иво Пульга
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Статистика матча Кальяри - Милан
4
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
- : -
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Монца
4 : 0
19.10.2026
Кальяри
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Информация о матче
Главный судья:
Антонио Джанночаро
(Лечче)
Стадион:
Стадио Из Аренас
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