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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сампдория - Кальяри
Сампдория - Кальяри: обзор матча 28 октября 2012
Сампдория
28.10.2012, воскресенье, 18:00
Италия. Серия А, 9 тур
0 : 1
Завершен
Кальяри
47'
Д. Дессена
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сампдория - Кальяри
89'
Замена
С. Эрикссон
️️️️
Р. Наингголан
85'
Желтая карточка
Р. Наингголан
Замена
М. Икарди
️️️️
Ф. Тиссоне
77'
68'
Желтая карточка
Д. Авелар
63'
Желтая карточка
Нене
Желтая карточка
Д. Мунари
61'
59'
Замена
С. Ибарбо
️️️️
Т. Рибейро
Замена
Д. Мунари
️️️️
А. Поли
59'
50'
Желтая карточка
Д. Конти
47'
ГОЛ! 0:1!
Д. Дессена
Желтая карточка
Л. Де Сильвестри
40'
30'
Желтая карточка
Т. Рибейро
23'
Желтая карточка
Д. Астори
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сампдория
46
Томмазо Берни
ВР
35
Жонатан Россини
ЦЗ
5
Даниэле Гастальделло
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
18
Марсело Эстигаррибия
ЛП
21
Роберто Сориано
ЦП
15
Андреа Поли
ЦП
12
Фернандо Тиссоне
ЦП
23
Эдер
ЦФ
11
Макси Лопес
ЦФ
Кальяри
22
Михаэль Агацци
ВР
22
Данило Авелар
ЛЗ
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
13
Давиде Астори
ЦЗ
24
Франческо Писано
ПЗ
44
Раджа Наингголан
ЦП
8
Альбин Экдаль
ЦП
5
Даниэле Конти
ЦП
27
Даниэле Дессена
ЦП
7
Нене
ЦФ
19
Тиаго Рибейро
ЦФ
Главный тренер
Иво Пульга
Сампдория
30
Владимиро Фальконе
ВР
7
Паоло Кастеллини
ЛЗ
7
Симон Поульсен
ЦЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
5
Ренан
ЦП
11
Джанни Мунари
ЦП
29
Хуан Антонио
ЦФ
93
Анделько Савич
ЦФ
9
Мауро Икарди
ЦФ
Кальяри
1
Влада Аврамов
ВР
13
Лука Россеттини
ЦЗ
24
Габриэле Перицо
ПЗ
5
Федерико Казарини
ЛП
26
Себастьян Эрикссон
ЦП
11
Хоакин Ларривей
ЦФ
25
Марко Сау
ЦФ
8
Сегундо Ибарбо
ЦФ
4-4-2
46
Берни
29
Де Сильвестри
35
Россини
5
Гастальделло
28
Берарди
18
Эстигаррибия
15
Поли
12
Тиссоне
21
Сориано
11
Лопес
23
Эдер
4-4-2
22
Агацци
24
Писано
15
Ариаудо
13
Астори
22
Авелар
8
Экдаль
5
Конти
27
Дессена
44
Наингголан
19
Рибейро
7
Нене
15
Поли
11
Мунари
11
Мунари
15
Поли
12
Тиссоне
9
Икарди
9
Икарди
12
Тиссоне
44
Наингголан
26
Эрикссон
26
Эрикссон
44
Наингголан
19
Рибейро
8
Ибарбо
8
Ибарбо
19
Рибейро
Остались в запасе
Сампдория
Кальяри
5
Ренан
ЦП
29
Хуан Антонио
ЦФ
93
Анделько Савич
ЦФ
30
Владимиро Фальконе
ВР
7
Паоло Кастеллини
ЛЗ
7
Симон Поульсен
ЦЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
1
Влада Аврамов
ВР
13
Лука Россеттини
ЦЗ
24
Габриэле Перицо
ПЗ
5
Федерико Казарини
ЛП
11
Хоакин Ларривей
ЦФ
25
Марко Сау
ЦФ
Главный тренер
Иво Пульга
Остались в запасе
5
Ренан
ЦП
29
Хуан Антонио
ЦФ
93
Анделько Савич
ЦФ
30
Владимиро Фальконе
ВР
7
Паоло Кастеллини
ЛЗ
7
Симон Поульсен
ЦЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
Остались в запасе
1
Влада Аврамов
ВР
13
Лука Россеттини
ЦЗ
24
Габриэле Перицо
ПЗ
5
Федерико Казарини
ЛП
11
Хоакин Ларривей
ЦФ
25
Марко Сау
ЦФ
Главный тренер
Иво Пульга
Статистика матча Сампдория - Кальяри
2
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
6
Матчи команд
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
- : -
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 7 тур
Сампдория
1 : 2
18.10.2026
Ареццо
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
- : -
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Монца
4 : 0
19.10.2026
Кальяри
Информация о матче
Главный судья:
Джанлука Рокки
(Флоренция)
Стадион:
Луиджи Феррарис
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