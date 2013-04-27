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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кальяри - Удинезе
Кальяри - Удинезе: обзор матча 27 апреля 2013
Кальяри
27.04.2013, суббота, 20:00
Италия. Серия А, 34 тур
0 : 1
Завершен
Удинезе
56'
Р. Перейра
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кальяри - Удинезе
Красная карточка
М. Пинилья
90'
+4
88'
Желтая карточка
Л. Муриэль
84'
Замена
Д. Пинци
️️️️
А. Ди Натале
Желтая карточка
С. Ибарбо
82'
Замена
Нене
️️️️
М. Сау
78'
Желтая карточка
Д. Конти
75'
Замена
Д. Авелар
️️️️
Т. Рибейро
68'
Желтая карточка
Т. Рибейро
67'
Желтая карточка
Р. Наингголан
59'
56'
ГОЛ! 0:1!
Р. Перейра
Пас отдал
М. Домицци
52'
Замена
Л. Муриэль
️️️️
П. Зелински
Замена
С. Ибарбо
️️️️
Ф. Казарини
52'
50'
Желтая карточка
М. Домицци
35'
Замена
Э. Агьеманг-Баду
️️️️
А. Лаццари
Желтая карточка
Л. Ариаудо
32'
27'
Желтая карточка
П. Зелински
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кальяри
22
Михаэль Агацци
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
13
Давиде Астори
ЦЗ
24
Габриэле Перицо
ПЗ
5
Федерико Казарини
ЛП
44
Раджа Наингголан
ЦП
5
Даниэле Конти
ЦП
25
Марко Сау
ЦФ
19
Тиаго Рибейро
ЦФ
51
Маурисио Пинилья
ЦФ
Главный тренер
Иво Пульга
Удинезе
23
Зелько Бркич
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
5
Данило
ЦЗ
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
6
Маурицио Домицци
ЦЗ
8
Душан Баста
ЦЗ
10
Петр Зелински
ЦП
10
Андреа Лаццари
ЦП
25
Аллан
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
10
Антонио Ди Натале
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Кальяри
1
Влада Аврамов
ВР
22
Данило Авелар
ЛЗ
13
Лука Россеттини
ЦЗ
30
Маттиа Мурони
ЦП
16
Матиас Кабрера
АП
7
Нене
ЦФ
8
Сегундо Ибарбо
ЦФ
Удинезе
93
Войцех Павловски
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
33
Габриэле Анджелла
ЦЗ
28
Томас Арто
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
92
Матиас Кампос
ЦП
15
Диего Мартин Родригес
ЦП
3
Джампьеро Пинци
ЦП
7
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
10
Луис Муриэль
ЦФ
70
Майкосуэл
ЦФ
4-3-3
22
Агацци
29
Мурру
15
Ариаудо
13
Астори
24
Перицо
5
Казарини
5
Конти
44
Наингголан
51
Пинилья
19
Рибейро
25
Сау
3-2-3-1-1
23
Бркич
4
Бенатиа
6
Домицци
8
Баста
5
Данило
11
Силва
10
Зелински
10
Лаццари
25
Аллан
37
Перейра
10
Ди Натале
19
Рибейро
22
Авелар
22
Авелар
19
Рибейро
25
Сау
7
Нене
7
Нене
25
Сау
5
Казарини
8
Ибарбо
8
Ибарбо
5
Казарини
10
Ди Натале
3
Пинци
3
Пинци
10
Ди Натале
10
Лаццари
7
Агьеманг-Баду
7
Агьеманг-Баду
10
Лаццари
10
Зелински
10
Муриэль
10
Муриэль
10
Зелински
Остались в запасе
Кальяри
Удинезе
30
Маттиа Мурони
ЦП
1
Влада Аврамов
ВР
13
Лука Россеттини
ЦЗ
16
Матиас Кабрера
АП
Главный тренер
Иво Пульга
93
Войцех Павловски
ВР
92
Матиас Кампос
ЦП
15
Диего Мартин Родригес
ЦП
93
Даниэле Паделли
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
33
Габриэле Анджелла
ЦЗ
28
Томас Арто
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
70
Майкосуэл
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Остались в запасе
30
Маттиа Мурони
ЦП
1
Влада Аврамов
ВР
13
Лука Россеттини
ЦЗ
16
Матиас Кабрера
АП
Остались в запасе
93
Войцех Павловски
ВР
92
Матиас Кампос
ЦП
15
Диего Мартин Родригес
ЦП
93
Даниэле Паделли
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
33
Габриэле Анджелла
ЦЗ
28
Томас Арто
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
70
Майкосуэл
ЦФ
Главный тренер
Иво Пульга
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Статистика матча Кальяри - Удинезе
5
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
- : -
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Монца
4 : 0
19.10.2026
Кальяри
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Информация о матче
Главный судья:
Джанлука Рокки
(Флоренция)
Стадион:
Стадио Из Аренас
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