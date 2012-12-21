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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кальяри - Ювентус
Кальяри - Ювентус: обзор матча 21 декабря 2012
Кальяри
21.12.2012, пятница, 23:45
Италия. Серия А, 18 тур
1 : 3
Завершен
Ювентус
16'
М. Пинилья (П)
75'
А. Матри
90+2'
А. Матри
90+5'
М. Вучинич
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кальяри - Ювентус
90'
+5
ГОЛ! 1:3!
М. Вучинич
Пас отдал
С. Джовинко
90'
+2
ГОЛ! 1:2!
А. Матри
Пас отдал
А. Видаль
Замена
Нене
️️️️
М. Пинилья
76'
75'
ГОЛ! 1:1!
А. Матри
73'
Пенальти не реализован!
А. Видаль
72'
Замена
М. Вучинич
️️️️
Ш. Лихтштайнер
Замена
Д. Дель Фабро
️️️️
М. Сау
67'
Вторая желтая
Д. Астори
65'
62'
Замена
С. Падоин
️️️️
М. Касерес
61'
Замена
А. Матри
️️️️
Ф. Квальярелла
Желтая карточка
Ф. Писано
60'
Желтая карточка
Д. Дессена
57'
54'
Желтая карточка
Ш. Лихтштайнер
Замена
Г. Перицо
️️️️
Н. Мурру
53'
Желтая карточка
Д. Астори
37'
Желтая карточка
Н. Мурру
29'
27'
Желтая карточка
А. Видаль
Желтая карточка
Л. Ариаудо
20'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
М. Пинилья
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кальяри
22
Михаэль Агацци
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
13
Давиде Астори
(К)
ЦЗ
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
24
Франческо Писано
ПЗ
27
Даниэле Дессена
ОП
44
Раджа Наингголан
ЦП
19
Тиаго Рибейро
АП
8
Альбин Экдаль
ПП
25
Марко Сау
ЦФ
51
Маурисио Пинилья
ЦФ
Главный тренер
Иво Пульга
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
(К)
ВР
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
21
Андреа Пирло
ЦП
10
Клаудио Маркизио
ЦП
23
Артуро Видаль
ЦП
2
Штефан Лихтштайнер
ПП
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Кальяри
1
Влада Аврамов
ВР
22
Данило Авелар
ЛЗ
4
Дарио Дель Фабро
ЦЗ
24
Габриэле Перицо
ПЗ
5
Федерико Казарини
ЛП
7
Андреа Коссу
АП
7
Нене
ЦФ
Ювентус
34
Рубиньо
ВР
30
Марко Сторари
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
4
Лука Марроне
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
8
Поль Погба
ЦП
19
Симоне Падоин
ЦП
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
21
Алессандро Матри
ЦФ
9
Мирко Вучинич
ЦФ
4-1-2-1-2
22
Агацци
29
Мурру
13
Астори
15
Ариаудо
24
Писано
27
Дессена
44
Наингголан
8
Экдаль
19
Рибейро
51
Пинилья
25
Сау
3-5-2
1
Буффон
15
Барцальи
19
Бонуччи
4
Касерес
2
Лихтштайнер
21
Пирло
10
Маркизио
23
Видаль
27
Асамоа
27
Квальярелла
21
Джовинко
25
Сау
4
Дель Фабро
4
Дель Фабро
25
Сау
29
Мурру
24
Перицо
24
Перицо
29
Мурру
51
Пинилья
7
Нене
7
Нене
51
Пинилья
4
Касерес
19
Падоин
19
Падоин
4
Касерес
27
Квальярелла
21
Матри
21
Матри
27
Квальярелла
2
Лихтштайнер
9
Вучинич
9
Вучинич
2
Лихтштайнер
Остались в запасе
Кальяри
Ювентус
1
Влада Аврамов
ВР
22
Данило Авелар
ЛЗ
5
Федерико Казарини
ЛП
7
Андреа Коссу
АП
Главный тренер
Иво Пульга
34
Рубиньо
ВР
30
Марко Сторари
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
4
Лука Марроне
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
8
Поль Погба
ЦП
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
Главный тренер
Антонио Конте
Остались в запасе
1
Влада Аврамов
ВР
22
Данило Авелар
ЛЗ
5
Федерико Казарини
ЛП
7
Андреа Коссу
АП
Остались в запасе
34
Рубиньо
ВР
30
Марко Сторари
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
4
Лука Марроне
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
8
Поль Погба
ЦП
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
Главный тренер
Иво Пульга
Главный тренер
Антонио Конте
Статистика матча Кальяри - Ювентус
5
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
- : -
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Монца
4 : 0
19.10.2026
Кальяри
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Главный судья:
Антонио Дамато
(Барлетта)
Стадион:
Стадио Из Аренас
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 23:40 (прямая)
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