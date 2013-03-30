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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кальяри - Фиорентина
Кальяри - Фиорентина: обзор матча 30 марта 2013
Кальяри
30.03.2013, суббота, 18:00
Италия. Серия А, 30 тур
2 : 1
Завершен
Фиорентина
11'
М. Пинилья
39'
М. Пинилья (П)
73'
Х. Куадрадо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кальяри - Фиорентина
Желтая карточка
А. Коссу
90'
Желтая карточка
Д. Дессена
84'
Желтая карточка
Ф. Писано
79'
Замена
М. Кабрера
️️️️
Д. Конти
73'
73'
ГОЛ! 2:1!
Х. Куадрадо
Пас отдал
М. Паскуаль
Замена
С. Ибарбо
️️️️
М. Пинилья
68'
61'
Замена
М. Фернандес
️️️️
Д. Мильяччо
46'
Замена
Л. Тони
️️️️
А. Льяич
Замена
Д. Дессена
️️️️
А. Экдаль
46'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
М. Пинилья
39'
38'
Желтая карточка
Х. Куадрадо
31'
Замена
М. Ларрондо
️️️️
С. Йоветич
25'
Желтая карточка
Гонсало
ГОЛ! 1:0!
М. Пинилья
Пас отдал
А. Экдаль
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кальяри
22
Михаэль Агацци
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
13
Лука Россеттини
ЦЗ
13
Давиде Астори
ЦЗ
24
Франческо Писано
ПЗ
44
Раджа Наингголан
ЦП
8
Альбин Экдаль
ЦП
5
Даниэле Конти
ЦП
7
Андреа Коссу
АП
25
Марко Сау
ЦФ
51
Маурисио Пинилья
ЦФ
Главный тренер
Иво Пульга
Фиорентина
2
Эмилиано Вивиано
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
2
Гонсало
ЦЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
20
Альберто Аквилани
ЦП
7
Давид Писарро
ЦП
22
Адем Льяич
АП
7
Хуан Куадрадо
ПП
8
Джулио Мильяччо
ПП
9
Стеван Йоветич
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Кальяри
26
Риккардо Анедда
ВР
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
24
Габриэле Перицо
ПЗ
27
Даниэле Дессена
ЦП
16
Матиас Кабрера
АП
8
Сегундо Ибарбо
ЦФ
19
Тиаго Рибейро
ЦФ
Фиорентина
21
Кристиано Лупателли
ВР
33
Нето
ВР
5
Марвин Комппер
ЦЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
19
Кристиан Льяма
ЛП
14
Матиас Фернандес
ЦП
49
Ромуло
ЦП
22
Мохаммед Сиссоко
ЦП
10
Рафал Вольски
ЦП
9
Марсело Ларрондо
АП
18
Лука Тони
ЦФ
77
Мунир Эль-Хамдауи
ЦФ
4-3-1-2
22
Агацци
29
Мурру
13
Россеттини
13
Астори
24
Писано
44
Наингголан
8
Экдаль
5
Конти
7
Коссу
51
Пинилья
25
Сау
4-4-1-1
2
Вивиано
14
Ронкалья
2
Гонсало
15
Савич
21
Паскуаль
8
Мильяччо
20
Аквилани
7
Писарро
7
Куадрадо
22
Льяич
9
Йоветич
8
Экдаль
27
Дессена
27
Дессена
8
Экдаль
5
Конти
16
Кабрера
16
Кабрера
5
Конти
51
Пинилья
8
Ибарбо
8
Ибарбо
51
Пинилья
8
Мильяччо
14
Фернандес
14
Фернандес
8
Мильяччо
9
Йоветич
9
Ларрондо
9
Ларрондо
9
Йоветич
22
Льяич
18
Тони
18
Тони
22
Льяич
Остались в запасе
Кальяри
Фиорентина
26
Риккардо Анедда
ВР
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
24
Габриэле Перицо
ПЗ
19
Тиаго Рибейро
ЦФ
Главный тренер
Иво Пульга
21
Кристиано Лупателли
ВР
33
Нето
ВР
5
Марвин Комппер
ЦЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
19
Кристиан Льяма
ЛП
49
Ромуло
ЦП
22
Мохаммед Сиссоко
ЦП
10
Рафал Вольски
ЦП
77
Мунир Эль-Хамдауи
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Остались в запасе
26
Риккардо Анедда
ВР
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
24
Габриэле Перицо
ПЗ
19
Тиаго Рибейро
ЦФ
Остались в запасе
21
Кристиано Лупателли
ВР
33
Нето
ВР
5
Марвин Комппер
ЦЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
19
Кристиан Льяма
ЛП
49
Ромуло
ЦП
22
Мохаммед Сиссоко
ЦП
10
Рафал Вольски
ЦП
77
Мунир Эль-Хамдауи
ЦФ
Главный тренер
Иво Пульга
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Статистика матча Кальяри - Фиорентина
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
- : -
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Монца
4 : 0
19.10.2026
Кальяри
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Информация о матче
Главный судья:
Даниэле Орсато
(Чио)
Стадион:
Стадио Из Аренас
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