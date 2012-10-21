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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кальяри - Болонья
Кальяри - Болонья: обзор матча 21 октября 2012
Кальяри
21.10.2012, воскресенье, 14:30
Италия. Серия А, 8 тур
1 : 0
Завершен
Болонья
61'
Р. Наингголан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кальяри - Болонья
Желтая карточка
Д. Дессена
90'
Замена
Т. Рибейро
️️️️
Р. Наингголан
85'
82'
Замена
Н. Пульцетти
️️️️
П. Коне
76'
Замена
М. Аберо
️️️️
А. Морлео
Замена
Х. Ларривей
️️️️
С. Ибарбо
76'
Замена
М. Сау
️️️️
Нене
68'
66'
Желтая карточка
П. Коне
64'
Замена
М. Габбиадини
️️️️
Т. Гуаренте
ГОЛ! 1:0!
Р. Наингголан
61'
43'
Желтая карточка
С. Таидер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кальяри
22
Михаэль Агацци
ВР
22
Данило Авелар
ЛЗ
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
13
Давиде Астори
ЦЗ
24
Франческо Писано
ПЗ
44
Раджа Наингголан
ЦП
8
Альбин Экдаль
ЦП
5
Даниэле Конти
ЦП
27
Даниэле Дессена
ЦП
7
Нене
ЦФ
8
Сегундо Ибарбо
ЦФ
Главный тренер
Иво Пульга
Болонья
30
Федерико Альярди
ВР
3
Архимеде Морлео
ЛЗ
15
Микаэль Антонссон
ЦЗ
3
Николо Черубин
ЦЗ
13
Гиорги Гарич
ПЗ
8
Сафир Таидер
ЦП
17
Тиберио Гуаренте
ЦП
24
Микеле Пациенца
ЦП
33
Панайотис Коне
ЦП
23
Алессандро Диаманти
АП
19
Альберто Джилардино
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Кальяри
1
Влада Аврамов
ВР
13
Лука Россеттини
ЦЗ
24
Габриэле Перицо
ПЗ
5
Федерико Казарини
ЛП
19
Тиаго Рибейро
ЦФ
25
Марко Сау
ЦФ
11
Хоакин Ларривей
ЦФ
Болонья
94
Лука Маркиньоли
ВР
22
Филиппо Ломбарди
ВР
20
Матиас Аберо
ЦЗ
45
Роджер Карвальо
ЦЗ
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
16
Марко Мотта
ПЗ
30
Марти Риверола
ЦП
21
Рене Крхин
ЦП
56
Нико Пульцетти
АП
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
8
Кристиан Паскуато
ЦФ
4-4-2
22
Агацци
22
Авелар
15
Ариаудо
13
Астори
24
Писано
44
Наингголан
5
Конти
27
Дессена
8
Экдаль
8
Ибарбо
7
Нене
4-4-1-1
30
Альярди
13
Гарич
15
Антонссон
3
Черубин
3
Морлео
17
Гуаренте
24
Пациенца
33
Коне
8
Таидер
23
Диаманти
19
Джилардино
44
Наингголан
19
Рибейро
19
Рибейро
44
Наингголан
7
Нене
25
Сау
25
Сау
7
Нене
8
Ибарбо
11
Ларривей
11
Ларривей
8
Ибарбо
3
Морлео
20
Аберо
20
Аберо
3
Морлео
33
Коне
56
Пульцетти
56
Пульцетти
33
Коне
17
Гуаренте
11
Габбиадини
11
Габбиадини
17
Гуаренте
Остались в запасе
Кальяри
Болонья
1
Влада Аврамов
ВР
13
Лука Россеттини
ЦЗ
24
Габриэле Перицо
ПЗ
5
Федерико Казарини
ЛП
Главный тренер
Иво Пульга
94
Лука Маркиньоли
ВР
22
Филиппо Ломбарди
ВР
45
Роджер Карвальо
ЦЗ
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
16
Марко Мотта
ПЗ
30
Марти Риверола
ЦП
21
Рене Крхин
ЦП
8
Кристиан Паскуато
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Остались в запасе
1
Влада Аврамов
ВР
13
Лука Россеттини
ЦЗ
24
Габриэле Перицо
ПЗ
5
Федерико Казарини
ЛП
Остались в запасе
94
Лука Маркиньоли
ВР
22
Филиппо Ломбарди
ВР
45
Роджер Карвальо
ЦЗ
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
16
Марко Мотта
ПЗ
30
Марти Риверола
ЦП
21
Рене Крхин
ЦП
8
Кристиан Паскуато
ЦФ
Главный тренер
Иво Пульга
Главный тренер
Стефано Пиоли
Статистика матча Кальяри - Болонья
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
- : -
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Монца
4 : 0
19.10.2026
Кальяри
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
1 : 3
17.10.2026
Интер
Информация о матче
Главный судья:
Джанлука Рокки
(Флоренция)
Стадион:
Стадио Из Аренас
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