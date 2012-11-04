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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Фиорентина - Кальяри
Фиорентина - Кальяри: обзор матча 04 ноября 2012
Фиорентина
04.11.2012, воскресенье, 18:00
Италия. Серия А, 11 тур
4 : 1
Завершен
Кальяри
14'
Гонсало
50'
С. Йоветич
54'
Л. Тони
84'
Х. Куадрадо
43'
Ф. Казарини
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фиорентина - Кальяри
Замена
М. Кассани
️️️️
Х. Куадрадо
85'
ГОЛ! 4:1!
Х. Куадрадо
84'
72'
Замена
С. Эрикссон
️️️️
А. Коссу
67'
Замена
С. Ибарбо
️️️️
М. Сау
Замена
М. Эль-Хамдауи
️️️️
С. Йоветич
64'
Замена
А. Аквилани
️️️️
К. Льяма
61'
Желтая карточка
Д. Писарро
56'
ГОЛ! 3:1!
Л. Тони
Пас отдал
С. Йоветич
54'
51'
Замена
М. Пинилья
️️️️
Т. Рибейро
ГОЛ! 2:1!
С. Йоветич
Пас отдал
Б. Валеро
50'
44'
Желтая карточка
Ф. Казарини
43'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Казарини
Пас отдал
А. Коссу
Желтая карточка
Ф. Ронкалья
36'
ГОЛ! 1:0!
Гонсало
Пас отдал
Б. Валеро
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фиорентина
2
Эмилиано Вивиано
ВР
4
Ненад Томович
ЦЗ
2
Гонсало
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
19
Кристиан Льяма
ЛП
6
Борха Валеро
ЦП
7
Давид Писарро
ЦП
49
Ромуло
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
18
Лука Тони
ЦФ
9
Стеван Йоветич
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Кальяри
22
Михаэль Агацци
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
13
Лука Россеттини
ЦЗ
13
Давиде Астори
ЦЗ
24
Франческо Писано
ПЗ
5
Федерико Казарини
ЛП
8
Альбин Экдаль
ЦП
27
Даниэле Дессена
ЦП
7
Андреа Коссу
АП
19
Тиаго Рибейро
ЦФ
25
Марко Сау
ЦФ
Главный тренер
Иво Пульга
Фиорентина
33
Нето
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
26
Ахмед Хегази
ЦЗ
6
Маттиа Кассани
ПЗ
20
Альберто Аквилани
ЦП
83
Рубен Оливера
ЦП
14
Матиас Фернандес
ЦП
22
Адем Льяич
АП
8
Джулио Мильяччо
ПП
77
Мунир Эль-Хамдауи
ЦФ
9
Харис Сеферович
ЦФ
Кальяри
26
Риккардо Анедда
ВР
4
Дарио Дель Фабро
ЦЗ
24
Габриэле Перицо
ПЗ
26
Себастьян Эрикссон
ЦП
7
Нене
ЦФ
51
Маурисио Пинилья
ЦФ
8
Сегундо Ибарбо
ЦФ
3-5-2
2
Вивиано
4
Томович
2
Гонсало
14
Ронкалья
19
Льяма
6
Валеро
7
Писарро
49
Ромуло
7
Куадрадо
9
Йоветич
18
Тони
4-3-1-2
22
Агацци
24
Писано
13
Россеттини
13
Астори
29
Мурру
8
Экдаль
27
Дессена
5
Казарини
7
Коссу
25
Сау
19
Рибейро
7
Куадрадо
6
Кассани
6
Кассани
7
Куадрадо
19
Льяма
20
Аквилани
20
Аквилани
19
Льяма
9
Йоветич
77
Эль-Хамдауи
77
Эль-Хамдауи
9
Йоветич
7
Коссу
26
Эрикссон
26
Эрикссон
7
Коссу
19
Рибейро
51
Пинилья
51
Пинилья
19
Рибейро
25
Сау
8
Ибарбо
8
Ибарбо
25
Сау
Остались в запасе
Фиорентина
Кальяри
33
Нето
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
26
Ахмед Хегази
ЦЗ
83
Рубен Оливера
ЦП
14
Матиас Фернандес
ЦП
22
Адем Льяич
АП
8
Джулио Мильяччо
ПП
9
Харис Сеферович
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
26
Риккардо Анедда
ВР
4
Дарио Дель Фабро
ЦЗ
24
Габриэле Перицо
ПЗ
7
Нене
ЦФ
Главный тренер
Иво Пульга
Остались в запасе
33
Нето
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
26
Ахмед Хегази
ЦЗ
83
Рубен Оливера
ЦП
14
Матиас Фернандес
ЦП
22
Адем Льяич
АП
8
Джулио Мильяччо
ПП
9
Харис Сеферович
ЦФ
Остались в запасе
26
Риккардо Анедда
ВР
4
Дарио Дель Фабро
ЦЗ
24
Габриэле Перицо
ПЗ
7
Нене
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Главный тренер
Иво Пульга
Статистика матча Фиорентина - Кальяри
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
- : -
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Монца
4 : 0
19.10.2026
Кальяри
Информация о матче
Главный судья:
Джанпаоло Кальварезе
(Терамо)
Стадион:
Артемио Франки
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