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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Милан - Кальяри
Милан - Кальяри: обзор матча 26 сентября 2012
Милан
26.09.2012, среда, 22:45
Италия. Серия А, 5 тур
2 : 0
Завершен
Кальяри
15'
С. Эль-Шаарави
82'
С. Эль-Шаарави
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Милан - Кальяри
83'
Замена
Нене
️️️️
М. Пинилья
ГОЛ! 2:0!
С. Эль-Шаарави
Пас отдал
М. Амброзини
82'
Замена
М. Амброзини
️️️️
Р. Монтоливо
76'
Желтая карточка
М. Де Шильо
71'
71'
Замена
А. Экдаль
️️️️
С. Ибарбо
66'
Вторая желтая
Д. Конти
Замена
Робиньо
️️️️
У. Эмануэльсон
65'
63'
Желтая карточка
Д. Конти
Желтая карточка
Д. Паццини
63'
Замена
К. Констан
️️️️
Б. Траоре
55'
54'
Замена
М. Сау
️️️️
Т. Рибейро
36'
Желтая карточка
М. Пинилья
ГОЛ! 1:0!
С. Эль-Шаарави
Пас отдал
Р. Монтоливо
15'
Желтая карточка
Н. Де Йонг
12'
3'
Желтая карточка
Ф. Писано
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
32
Кристиан Аббьяти
(К)
ВР
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
5
Филипп Мексес
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
20
Иньяцио Абате
ПАЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
34
Найджел Де Йонг
ОП
8
Бакайе Траоре
ЦП
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
18
Урби Эмануэльсон
АП
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Кальяри
22
Михаэль Агацци
ВР
24
Франческо Писано
ЛЗ
13
Давиде Астори
ЦЗ
13
Лука Россеттини
ЦЗ
24
Габриэле Перицо
ПЗ
44
Раджа Наингголан
ЦП
5
Даниэле Конти
(К)
ЦП
27
Даниэле Дессена
ПП
51
Маурисио Пинилья
ЛФ
8
Сегундо Ибарбо
ЦФ
19
Тиаго Рибейро
РФ
Главный тренер
Массимо Фиккаденти
Милан
22
Габриэл
ВР
32
Марко Амелия
ВР
15
Джамел Месба
ЛЗ
7
Лука Антонини
ЛЗ
19
Кевин Констан
ЛЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
33
Марио Йепес
ЦЗ
23
Антонио Ночерино
ЦП
90
Массимо Амброзини
ЦП
70
Робиньо
ЦФ
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
9
Боян Кркич
ЦФ
Кальяри
26
Риккардо Анедда
ВР
1
Влада Аврамов
ВР
22
Данило Авелар
ЛЗ
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
5
Федерико Казарини
ЛП
26
Себастьян Эрикссон
ЦП
8
Альбин Экдаль
ЦП
25
Марко Сау
ЦФ
7
Нене
ЦФ
3-2-2-2-1
32
Аббьяти
23
Бонера
5
Мексес
22
Де Шильо
34
Де Йонг
20
Абате
8
Траоре
18
Монтоливо
92
Эль-Шаарави
18
Эмануэльсон
11
Паццини
4-3-3
22
Агацци
24
Перицо
13
Астори
13
Россеттини
24
Писано
27
Дессена
5
Конти
44
Наингголан
19
Рибейро
8
Ибарбо
51
Пинилья
8
Траоре
19
Констан
19
Констан
8
Траоре
18
Монтоливо
90
Амброзини
90
Амброзини
18
Монтоливо
18
Эмануэльсон
70
Робиньо
70
Робиньо
18
Эмануэльсон
8
Ибарбо
8
Экдаль
8
Экдаль
8
Ибарбо
19
Рибейро
25
Сау
25
Сау
19
Рибейро
51
Пинилья
7
Нене
7
Нене
51
Пинилья
Остались в запасе
Милан
Кальяри
22
Габриэл
ВР
32
Марко Амелия
ВР
15
Джамел Месба
ЛЗ
7
Лука Антонини
ЛЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
33
Марио Йепес
ЦЗ
23
Антонио Ночерино
ЦП
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
9
Боян Кркич
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
26
Риккардо Анедда
ВР
26
Себастьян Эрикссон
ЦП
1
Влада Аврамов
ВР
22
Данило Авелар
ЛЗ
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
5
Федерико Казарини
ЛП
Главный тренер
Массимо Фиккаденти
Остались в запасе
22
Габриэл
ВР
32
Марко Амелия
ВР
15
Джамел Месба
ЛЗ
7
Лука Антонини
ЛЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
33
Марио Йепес
ЦЗ
23
Антонио Ночерино
ЦП
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
9
Боян Кркич
ЦФ
Остались в запасе
26
Риккардо Анедда
ВР
26
Себастьян Эрикссон
ЦП
1
Влада Аврамов
ВР
22
Данило Авелар
ЛЗ
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
5
Федерико Казарини
ЛП
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Главный тренер
Массимо Фиккаденти
Статистика матча Милан - Кальяри
3
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
- : -
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Монца
4 : 0
19.10.2026
Кальяри
Информация о матче
Главный судья:
Андреа Де Марко
(Кьявари)
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Спорт" 22:40 (прямая)
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