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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кальяри - Сампдория
Кальяри - Сампдория: обзор матча 10 марта 2013
Кальяри
10.03.2013, воскресенье, 18:00
Италия. Серия А, 28 тур
3 : 1
Завершен
Сампдория
18'
С. Ибарбо
53'
С. Ибарбо
72'
С. Ибарбо
90+1'
М. Лопес (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кальяри - Сампдория
90'
+1
ГОЛ с пенальти! 3:1!
М. Лопес
Красная карточка
Л. Россеттини
90'
Замена
М. Пинилья
️️️️
С. Ибарбо
75'
Замена
М. Кабрера
️️️️
А. Коссу
73'
ГОЛ! 3:0!
С. Ибарбо
Пас отдал
А. Коссу
72'
64'
Замена
М. Лопес
️️️️
М. Икарди
55'
Замена
Р. Сориано
️️️️
Э. Мареска
55'
Замена
Д. Мунари
️️️️
М. Эстигаррибия
ГОЛ! 2:0!
С. Ибарбо
Пас отдал
А. Коссу
53'
Замена
В. Аврамов
️️️️
М. Агацци
46'
ГОЛ! 1:0!
С. Ибарбо
18'
13'
Желтая карточка
П. Мба Обьянг
Желтая карточка
Р. Наингголан
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кальяри
22
Михаэль Агацци
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
13
Лука Россеттини
ЦЗ
13
Давиде Астори
ЦЗ
24
Габриэле Перицо
ПЗ
44
Раджа Наингголан
ЦП
8
Альбин Экдаль
ЦП
27
Даниэле Дессена
ЦП
7
Андреа Коссу
АП
8
Сегундо Ибарбо
ЦФ
19
Тиаго Рибейро
ЦФ
Главный тренер
Иво Пульга
Сампдория
44
Серхио Ромеро
ВР
35
Жонатан Россини
ЦЗ
21
Андреа Коста
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
18
Марсело Эстигаррибия
ЛП
15
Андреа Поли
ЦП
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
17
Анджело Паломбо
ЦП
16
Энцо Мареска
ЦП
23
Эдер
ЦФ
9
Мауро Икарди
ЦФ
Кальяри
1
Влада Аврамов
ВР
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
5
Федерико Казарини
ЛП
16
Матиас Кабрера
АП
51
Маурисио Пинилья
ЦФ
7
Нене
ЦФ
25
Марко Сау
ЦФ
Сампдория
1
Анжело Да Кошта
ВР
46
Томмазо Берни
ВР
7
Паоло Кастеллини
ЛЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
6
Матиас Родригес
ПЗ
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
5
Ренан
ЦП
21
Роберто Сориано
ЦП
11
Джанни Мунари
ЦП
11
Макси Лопес
ЦФ
18
Джанлука Сансоне
ЦФ
4-3-1-2
22
Агацци
29
Мурру
13
Россеттини
13
Астори
24
Перицо
44
Наингголан
8
Экдаль
27
Дессена
7
Коссу
19
Рибейро
8
Ибарбо
3-5-2
44
Ромеро
29
Де Сильвестри
21
Коста
35
Россини
15
Поли
14
Мба Обьянг
17
Паломбо
16
Мареска
18
Эстигаррибия
9
Икарди
23
Эдер
22
Агацци
1
Аврамов
1
Аврамов
22
Агацци
7
Коссу
16
Кабрера
16
Кабрера
7
Коссу
8
Ибарбо
51
Пинилья
51
Пинилья
8
Ибарбо
16
Мареска
21
Сориано
21
Сориано
16
Мареска
18
Эстигаррибия
11
Мунари
11
Мунари
18
Эстигаррибия
9
Икарди
11
Лопес
11
Лопес
9
Икарди
Остались в запасе
Кальяри
Сампдория
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
5
Федерико Казарини
ЛП
7
Нене
ЦФ
25
Марко Сау
ЦФ
Главный тренер
Иво Пульга
5
Ренан
ЦП
1
Анжело Да Кошта
ВР
46
Томмазо Берни
ВР
7
Паоло Кастеллини
ЛЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
6
Матиас Родригес
ПЗ
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
18
Джанлука Сансоне
ЦФ
Остались в запасе
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
5
Федерико Казарини
ЛП
7
Нене
ЦФ
25
Марко Сау
ЦФ
Остались в запасе
5
Ренан
ЦП
1
Анжело Да Кошта
ВР
46
Томмазо Берни
ВР
7
Паоло Кастеллини
ЛЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
6
Матиас Родригес
ПЗ
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
18
Джанлука Сансоне
ЦФ
Главный тренер
Иво Пульга
Статистика матча Кальяри - Сампдория
1
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
- : -
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Монца
4 : 0
19.10.2026
Кальяри
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
- : -
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 7 тур
Сампдория
1 : 2
18.10.2026
Ареццо
Информация о матче
Главный судья:
Давиде Масса
(Империя)
Стадион:
Стадио Из Аренас
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