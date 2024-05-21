Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Степан Кукурузович - статистика

Завершил карьеру
7 июня 1989 (37), Тун
#7 | Полузащитник
Хорватия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Лозанна-Спорт
11
0
1
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Швейцария. Суперлига, 5 тур
Лозанна-Спорт
0 : 0
21.05.2024
Грассхоппер
60' - 90'
Швейцария. Суперлига, 4 тур
Стад Лозанна Уши
0 : 4
18.05.2024
Лозанна-Спорт
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 3 тур
Лозанна-Спорт
0 : 2
15.05.2024
Люцерн
1' - 56'
43'
Швейцария. Суперлига, 2 тур
Лозанна-Спорт
0 : 0
10.05.2024
Базель
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 1 тур
Ивердон
3 : 1
05.05.2024
Лозанна-Спорт
73' - 90'
Швейцария. Суперлига, 33 тур
Лугано
2 : 0
20.04.2024
Лозанна-Спорт
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 32 тур
Лозанна-Спорт
1 : 0
13.04.2024
Цюрих
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 31 тур
Люцерн
0 : 0
07.04.2024
Лозанна-Спорт
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 28 тур
Лозанна-Спорт
2 : 0
17.03.2024
Янг Бойз
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 27 тур
Серветт
3 : 1
10.03.2024
Лозанна-Спорт
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 26 тур
Базель
1 : 2
02.03.2024
Лозанна-Спорт
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 25 тур
Лозанна-Спорт
1 : 1
25.02.2024
Винтертур
88' - 90'
Швейцария. Суперлига, 24 тур
Лозанна-Спорт
3 : 1
17.02.2024
Ивердон
87' - 90'
Швейцария. Суперлига, 23 тур
Стад Лозанна Уши
1 : 1
10.02.2024
Лозанна-Спорт
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 22 тур
Лозанна-Спорт
0 : 1
03.02.2024
Янг Бойз
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 21 тур
Цюрих
2 : 2
31.01.2024
Лозанна-Спорт
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 20 тур
Люцерн
2 : 1
28.01.2024
Лозанна-Спорт
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 19 тур
Лозанна-Спорт
0 : 1
20.01.2024
Санкт-Галлен
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 18 тур
Винтертур
1 : 0
17.12.2023
Лозанна-Спорт
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 17 тур
Лозанна-Спорт
1 : 1
09.12.2023
Серветт
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 16 тур
Грассхоппер
5 : 0
02.12.2023
Лозанна-Спорт
71' - 90'
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Лозанна-Спорт
1 : 0
26.11.2023
Стад Лозанна Уши
89' - 90'
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Ивердон
2 : 2
11.11.2023
Лозанна-Спорт
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Лозанна-Спорт
3 : 1
04.11.2023
Лугано
81' - 90'
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лозанна-Спорт
3 : 0
29.10.2023
Базель
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Стад Лозанна Уши
2 : 2
21.10.2023
Лозанна-Спорт
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Лозанна-Спорт
3 : 1
08.10.2023
Люцерн
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Серветт
2 : 1
30.09.2023
Лозанна-Спорт
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 8 тур
Лугано
2 : 1
27.09.2023
Лозанна-Спорт
77' - 90'
Швейцария. Суперлига, 7 тур
Лозанна-Спорт
0 : 0
23.09.2023
Цюрих
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 6 тур
Санкт-Галлен
2 : 1
02.09.2023
Лозанна-Спорт
88' - 90'
Швейцария. Суперлига, 5 тур
Лозанна-Спорт
2 : 5
27.08.2023
Винтертур
73' - 90'
78'
Швейцария. Суперлига, 4 тур
Базель
1 : 2
13.08.2023
Лозанна-Спорт
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 3 тур
Лозанна-Спорт
1 : 2
06.08.2023
Ивердон
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 2 тур
Лозанна-Спорт
1 : 1
29.07.2023
Грассхоппер
Был в запасе
Главные новости
Талалаев определил лучшего форварда в новом сезоне РПЛ
18:56
Черданцев – о самом дорогом летнем новичке «Спартака»: «Объективно разочаровывает»
18:41
1
Мостовой отказал «Родине»: «Пойду в топ-клубы»
17:38
10
Даку не устраивает позиция в «Спартаке»
17:31
4
«Боженька»: Ловчев назвал лучшего футболиста в истории
17:17
2
Орлов заявил, что Семак нанес удар по репутации вице-капитана «Зенита»
16:51
1
Слуцкий подробно рассказал об изменениях во внешности: «Я не стесняюсь этого»
16:44
5
Ташуев готов возглавить команду РПЛ: «Обязательно рассмотрю этот вариант»
16:29
1
Канчельскис назвал причину завершения карьеры Дзюбы
16:16
3
Абаскаль ответил, готов ли он возглавить «Родину»
15:31
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+