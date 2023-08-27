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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Лозанна-Спорт - Винтертур
Лозанна-Спорт - Винтертур: обзор матча 27 августа 2023
Лозанна-Спорт
27.08.2023, воскресенье, 17:30
Швейцария. Суперлига, 5 тур
2 : 5
Завершен
Винтертур
78'
Н. Дюсенн
90+1'
Н. Дюсенн
10'
А. Туркес
53'
А. Гантенбайн
57'
С. Балле
86'
С. Лтайеф
90+3'
С. Лтайеф
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лозанна-Спорт - Винтертур
90'
+3
ГОЛ! 2:5!
С. Лтайеф
Пас отдал
С. Рамизи
ГОЛ! 2:4!
Н. Дюсенн
Пас отдал
Т. Сузуки
90'
+1
88'
Замена
R. Arnold
️️️️
А. Янкевиц
87'
Желтая карточка
С. Лтайеф
86'
ГОЛ! 1:4!
С. Лтайеф
Пас отдал
С. Рамизи
80'
Замена
Р. Буэсс
️️️️
А. Туркес
80'
Замена
С. Рамизи
️️️️
С. Балле
ГОЛ! 1:3!
Н. Дюсенн
Пас отдал
С. Кукурузович
78'
76'
Желтая карточка
С. Балле
Замена
S. Grippo
️️️️
R. Giger
73'
Замена
С. Кукурузович
️️️️
О. Кустодио
73'
66'
Замена
M. Araz
️️️️
М. Ди Джусто
66'
Замена
С. Лтайеф
️️️️
Н. Буркарт
Замена
К. Сене
️️️️
Б. Лабе
59'
Замена
Т. Сузуки
️️️️
Р. Илие
59'
Замена
M. Poaty
️️️️
К. Каблан
58'
57'
ГОЛ! 0:3!
С. Балле
Пас отдал
М. Ди Джусто
53'
ГОЛ! 0:2!
А. Гантенбайн
Пас отдал
М. Ди Джусто
Желтая карточка
А. Бальде
40'
35'
Желтая карточка
А. Янкевиц
10'
ГОЛ! 0:1!
А. Туркес
Пас отдал
С. Балле
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лозанна-Спорт
34
Raoul Giger
ЦЗ
3
Ное Дюсенн
ЦЗ
22
Крис Каблан
ЦЗ
14
Алиу Бальде
ЛВ
8
Рарес Илие
ЛВ
10
Оливье Кустодио
ОП
24
Антуан Бернед
ЦП
51
Анель Хушич
ЦФ
10
Альвин Саншеш
ЦФ
96
Брайтон Лабе
ЦФ
1
Thomas Castella
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Винтертур
21
Markus Kuster
ВР
45
Александр Янкевиц
ВР
18
Souleymane Diaby
ЦЗ
23
Granit Lekaj
ЦЗ
17
Адриан Гантенбайн
ПЗ
4
Базиль Стильхарт
ЦП
7
Лука Дзуффи
ЦП
11
Маттео Ди Джусто
АП
10
Самуэль Балле
ЦФ
99
Нишан Буркарт
ЦФ
9
Алдин Туркес
ЦФ
Главный тренер
Бруно Бернер
Лозанна-Спорт
30
Карло Летица
ВР
25
Тоичи Сузуки
ЛП
18
Morgan Poaty
ЦП
7
Степан Кукурузович
ЦП
24
Jamie Roche
ЦП
2
Simone Grippo
ЦФ
7
D. Schwizer
ЦФ
11
Trae Coyle
ЦФ
9
Кали Сене
ЦФ
Винтертур
1
Йозеф Пукай
ВР
8
Самир Рамизи
ЛВ
16
Remo Arnold
ЦП
16
Ранди Шнайдер
АП
47
Сайфаллах Лтайеф
ПВ
25
Yannick Schmid
ЦФ
33
Тобиас Шаттин
ЦФ
8
Musa Araz
ЦФ
9
Роман Буэсс
ЦФ
3-1-1-2-4
34
3
Дюсенн
22
Каблан
10
Кустодио
24
Бернед
8
Илие
14
Бальде
51
Хушич
1
96
Лабе
10
Саншеш
3-2-1-3
21
17
Гантенбайн
23
18
4
Стильхарт
7
Дзуффи
11
Ди Джусто
9
Туркес
99
Буркарт
10
Балле
8
Илие
25
Сузуки
25
Сузуки
8
Илие
22
Каблан
18
18
22
Каблан
10
Кустодио
7
Кукурузович
7
Кукурузович
10
Кустодио
34
2
2
34
96
Лабе
9
Сене
9
Сене
96
Лабе
45
Янкевиц
16
16
45
Янкевиц
10
Балле
8
Рамизи
8
Рамизи
10
Балле
99
Буркарт
47
Лтайеф
47
Лтайеф
99
Буркарт
11
Ди Джусто
8
8
11
Ди Джусто
9
Туркес
9
Буэсс
9
Буэсс
9
Туркес
Остались в запасе
Лозанна-Спорт
Винтертур
30
Карло Летица
ВР
24
Jamie Roche
ЦП
7
D. Schwizer
ЦФ
11
Trae Coyle
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
1
Йозеф Пукай
ВР
16
Ранди Шнайдер
АП
25
Yannick Schmid
ЦФ
33
Тобиас Шаттин
ЦФ
Главный тренер
Бруно Бернер
Остались в запасе
30
Карло Летица
ВР
24
Jamie Roche
ЦП
7
D. Schwizer
ЦФ
11
Trae Coyle
ЦФ
Остались в запасе
1
Йозеф Пукай
ВР
16
Ранди Шнайдер
АП
25
Yannick Schmid
ЦФ
33
Тобиас Шаттин
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Главный тренер
Бруно Бернер
Статистика матча Лозанна-Спорт - Винтертур
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Серветт
- : -
28.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лозанна-Спорт
2 : 2
22.11.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Грассхоппер
1 : 1
07.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лозанна-Спорт
4 : 5
01.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Сьон
1 : 0
25.10.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Санкт-Галлен
1 : 0
11.10.2026
Лозанна-Спорт
Винтертур
Швейцария. Суперлига, 38 тур
Винтертур
0 : 3
16.05.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 37 тур
Грассхоппер
3 : 2
12.05.2026
Винтертур
Швейцария. Суперлига, 36 тур
Винтертур
2 : 1
09.05.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 35 тур
Винтертур
2 : 2
02.05.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 34 тур
Серветт
5 : 3
26.04.2026
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