Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Хуан Мануэль Инсаурральде - статистика

Завершил карьеру
3 октября 1984 (41)
#2 | Защитник
187 см | 84 кг
Аргентина
Статистика Новости Трансферы Публикации
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Спартак
20
1
1
4
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Спартак
3 : 3
30.05.2015
Амкар-Пермь
1' - 90'
90'
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Спартак
1 : 2
23.05.2015
Уфа
1' - 88'
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Спартак
0 : 4
17.05.2015
ЦСКА
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Ахмат
4 : 2
11.05.2015
Спартак
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Спартак
1 : 0
26.04.2015
Рубин
58' - 120'
74'
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Мордовия
1 : 3
18.04.2015
Спартак
82' - 120'
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Ростов
2 : 1
13.04.2015
Спартак
1' - 86'
37'
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Арсенал
1 : 0
09.04.2015
Спартак
46' - 120'
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Спартак
1 : 1
04.04.2015
Кубань (ЛФЛ)
1' - 120'
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Торпедо
0 : 1
21.03.2015
Спартак
1' - 120'
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Спартак
1 : 0
15.03.2015
Динамо
1' - 120'
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Спартак
1 : 3
08.03.2015
Краснодар
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Спартак
2 : 0
09.11.2014
Арсенал
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Кубань (ЛФЛ)
3 : 3
02.11.2014
Спартак
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
1 : 1
26.10.2014
Локомотив
1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Урал
2 : 0
19.10.2014
Спартак
1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Зенит
0 : 0
27.09.2014
Спартак
1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Спартак
1 : 1
20.09.2014
Ахмат
1' - 90'
85'
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Спартак
3 : 1
14.09.2014
Торпедо
1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Амкар-Пермь
2 : 0
30.08.2014
Спартак
1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Уфа
1 : 2
23.08.2014
Спартак
1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 4 тур
ЦСКА
0 : 1
17.08.2014
Спартак
1' - 90'
43'
Россия. Премьер-лига, 3 тур
Краснодар
4 : 0
14.08.2014
Спартак
1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 2 тур
Динамо
1 : 2
10.08.2014
Спартак
1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 1 тур
Рубин
0 : 4
01.08.2014
Спартак
1' - 90'
64'
Главные новости
Орлов заявил, что Семак нанес удар по репутации вице-капитана «Зенита»
16:51
1
Слуцкий подробно рассказал об изменениях во внешности: «Я не стесняюсь этого»
16:44
1
Ташуев готов возглавить команду РПЛ: «Обязательно рассмотрю этот вариант»
16:29
1
Канчельскис назвал причину завершения карьеры Дзюбы
16:16
3
Абаскаль ответил, готов ли он возглавить «Родину»
15:31
ЦСКА раскрыл еще пять участников прощального матча Вагнера Лава
15:15
1
Шнякин – о первой тренерской отставке в РПЛ: «Улыбчивый мужик за пару месяцев был морально избит»
15:00
4
Стало известно, почему звезды сборной Нигерии пропустят матч с Россией
14:51
10
Реакция Орлова на три ничьи «Краснодара» подряд
14:29
5
В «Родине» объяснили увольнение Диаса
13:30
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+