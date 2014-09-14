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Расписание матчей
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Спартак - Торпедо
Спартак - Торпедо: обзор матча 14 сентября 2014
Спартак
14.09.2014, воскресенье, 13:30
Россия. Премьер-лига, 7 тур
3 : 1
Завершен
Торпедо
32'
К. Промес
70'
К. Промес
72'
Х. Мануэль Хурадо
88'
У. Виейра
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак - Торпедо
88'
ГОЛ! 3:1!
У. Виейра
Замена
Д. Давыдов
️️️️
Х. Мануэль Хурадо
84'
77'
Замена
А. Салугин
️️️️
С. Фомин
Замена
П. Яковлев
️️️️
К. Промес
74'
ГОЛ! 3:0!
Х. Мануэль Хурадо
Пас отдал
А. Дзюба
72'
ГОЛ! 2:0!
К. Промес
Пас отдал
Х. Мануэль Хурадо
70'
Замена
Джано
️️️️
Д. Комбаров
65'
62'
Желтая карточка
А. Кацалапов
61'
Замена
У. Виейра
️️️️
К. Комбаров
56'
Замена
А. Путило
️️️️
Д. Билялетдинов
43'
Желтая карточка
Д. Стеванович
ГОЛ! 1:0!
К. Промес
Пас отдал
С. Таски
32'
23'
Желтая карточка
С. Фомин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак
32
Артем Ребров
(К)
ВР
18
Сергей Паршивлюк
ЛЗ
2
Хуан Мануэль Инсаурральде
ЦЗ
35
Сердар Таски
ЦЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
23
Дмитрий Комбаров
ЛП
10
Квинси Промес
ЛВ
4
Ким Чельстрем
ОП
88
Денис Глушаков
ЦП
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЦП
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Мурат Якин
Торпедо
30
Юрий Жевнов
ВР
34
Александр Кацалапов
ЛЗ
44
Владимир Рыков
(К)
ЦЗ
99
Иван Новосельцев
ЦЗ
3
Адам Кокошка
ПЗ
16
Далибор Стеванович
ОП
4
Семен Фомин
ОП
14
Динияр Билялетдинов
ЦП
9
Кирилл Комбаров
ПП
99
Игорь Шевченко
ЦФ
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
Главный тренер
Николай Савичев
Спартак
30
Сергей Песьяков
ВР
1
Антон Митрюшкин
ВР
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
8
Артем Самсонов
ЦП
7
Джано
АП
91
Павел Яковлев
ПВ
88
Денис Давыдов
ЦФ
Торпедо
13
Горан Блажевич
ВР
98
Александр Будаков
ВР
5
Иван Франьич
ЛЗ
71
Михаил Багаев
ЛЗ
55
Егор Тараканов
ЦЗ
20
Вадим Стеклов
ЦП
14
Антон Путило
ЦП
77
Александр Салугин
ЦФ
10
Сергей Давыдов
ЦФ
10
Угу Виейра
ЦФ
4-1-3-1-1
32
Ребров
18
Паршивлюк
2
Инсаурральде
35
Таски
34
Макеев
4
Чельстрем
23
Комбаров
14
Хурадо
88
Глушаков
10
Промес
22
Дзюба
4-2-2-2
30
Жевнов
3
Кокошка
44
Рыков
99
Новосельцев
34
Кацалапов
16
Стеванович
4
Фомин
9
Комбаров
14
Билялетдинов
27
Мирзов
99
Шевченко
23
Комбаров
7
Джано
7
Джано
23
Комбаров
10
Промес
91
Яковлев
91
Яковлев
10
Промес
14
Хурадо
88
Давыдов
88
Давыдов
14
Хурадо
14
Билялетдинов
14
Путило
14
Путило
14
Билялетдинов
4
Фомин
77
Салугин
77
Салугин
4
Фомин
9
Комбаров
10
Угу Виейра
10
Угу Виейра
9
Комбаров
Остались в запасе
Спартак
Торпедо
30
Сергей Песьяков
ВР
1
Антон Митрюшкин
ВР
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
8
Артем Самсонов
ЦП
Главный тренер
Мурат Якин
13
Горан Блажевич
ВР
98
Александр Будаков
ВР
5
Иван Франьич
ЛЗ
71
Михаил Багаев
ЛЗ
55
Егор Тараканов
ЦЗ
20
Вадим Стеклов
ЦП
10
Сергей Давыдов
ЦФ
Главный тренер
Николай Савичев
Остались в запасе
30
Сергей Песьяков
ВР
1
Антон Митрюшкин
ВР
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
8
Артем Самсонов
ЦП
Остались в запасе
13
Горан Блажевич
ВР
98
Александр Будаков
ВР
5
Иван Франьич
ЛЗ
71
Михаил Багаев
ЛЗ
55
Егор Тараканов
ЦЗ
20
Вадим Стеклов
ЦП
10
Сергей Давыдов
ЦФ
Главный тренер
Мурат Якин
Главный тренер
Николай Савичев
Статистика матча Спартак - Торпедо
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
- : -
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
0 : 1
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Карасев
(Москва)
Стадион:
Лукойл Арена
Где смотреть матч:
"НТВ" 13:20 (прямая) "Наш футбол" 13:10 (прямая)
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