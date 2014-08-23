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РПЛ 2026/2027
Уфа - Спартак
Уфа - Спартак: обзор матча 23 августа 2014
Уфа
23.08.2014, суббота, 14:00
Россия. Премьер-лига, 5 тур
1 : 2
Завершен
Спартак
74'
Д. Карлос
28'
А. Дзюба
34'
А. Дзюба
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уфа - Спартак
90'
+3
Желтая карточка
Д. Комбаров
90'
+2
Замена
Д. Давыдов
️️️️
А. Дзюба
90'
+1
Желтая карточка
П. Яковлев
87'
Замена
Ж. Карлос
️️️️
К. Промес
81'
Замена
С. Брызгалов
️️️️
Д. Глушаков
ГОЛ! 1:2!
Д. Карлос
74'
Замена
Д. Голубов
️️️️
М. Семакин
67'
Замена
В. Галиулин
️️️️
Х. Ханджич
53'
Желтая карточка
Ф. Браун Форбс
50'
Замена
А. Сухов
️️️️
М. Тишкин
46'
34'
ГОЛ! 0:2!
А. Дзюба
Пас отдал
К. Промес
28'
ГОЛ! 0:1!
А. Дзюба
Пас отдал
Х. Мануэль Хурадо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уфа
16
Сергей Веремко
ВР
44
Максим Тишкин
ЛЗ
4
Павел Степанец
ЦЗ
3
Павел Аликин
(К)
ЦЗ
26
Фелисио Браун Форбс
ПЗ
11
Диего Карлос
ЛВ
29
Иван Пауревич
ОП
13
Азамат Засеев
ОП
14
Максим Семакин
ЦП
10
Марсиньо
ПВ
99
Харис Ханджич
ЦФ
Главный тренер
Игорь Колыванов
Спартак
32
Артем Ребров
(К)
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
2
Хуан Мануэль Инсаурральде
ЦЗ
35
Сердар Таски
ЦЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
10
Квинси Промес
ЛВ
4
Ким Чельстрем
ОП
88
Денис Глушаков
ЦП
14
Хосе Мануэль Хурадо
ПП
91
Павел Яковлев
ПВ
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Мурат Якин
Уфа
1
Давид Юрченко
ВР
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
34
Денис Тумасян
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
21
Вагиз Галиулин
ЛП
6
Виллиам
ЦП
17
Александр Васильев
ЦП
90
Никита Безлихотнов
ПВ
18
Антон Килин
ПВ
27
Такафуми Акахоши
ЦФ
85
Дмитрий Голубов
ЦФ
Спартак
1
Антон Митрюшкин
ВР
30
Сергей Песьяков
ВР
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
30
Жоао Карлос
ЦЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
88
Денис Давыдов
ЦФ
4-2-1-2-1
16
Веремко
44
Тишкин
4
Степанец
3
Аликин
26
Браун Форбс
29
Пауревич
13
Засеев
14
Семакин
11
Карлос
10
Марсиньо
99
Ханджич
4-1-2-2-1
32
Ребров
34
Макеев
2
Инсаурральде
35
Таски
23
Комбаров
4
Чельстрем
14
Хурадо
88
Глушаков
91
Яковлев
10
Промес
22
Дзюба
44
Тишкин
33
Сухов
33
Сухов
44
Тишкин
99
Ханджич
21
Галиулин
21
Галиулин
99
Ханджич
14
Семакин
85
Голубов
85
Голубов
14
Семакин
88
Глушаков
92
Брызгалов
92
Брызгалов
88
Глушаков
10
Промес
30
Карлос
30
Карлос
10
Промес
22
Дзюба
88
Давыдов
88
Давыдов
22
Дзюба
Остались в запасе
Уфа
Спартак
90
Никита Безлихотнов
ПВ
1
Давид Юрченко
ВР
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
34
Денис Тумасян
ЦЗ
6
Виллиам
ЦП
17
Александр Васильев
ЦП
18
Антон Килин
ПВ
27
Такафуми Акахоши
ЦФ
Главный тренер
Игорь Колыванов
1
Антон Митрюшкин
ВР
30
Сергей Песьяков
ВР
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
Главный тренер
Мурат Якин
Остались в запасе
90
Никита Безлихотнов
ПВ
1
Давид Юрченко
ВР
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
34
Денис Тумасян
ЦЗ
6
Виллиам
ЦП
17
Александр Васильев
ЦП
18
Антон Килин
ПВ
27
Такафуми Акахоши
ЦФ
Остались в запасе
1
Антон Митрюшкин
ВР
30
Сергей Песьяков
ВР
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
Главный тренер
Игорь Колыванов
Главный тренер
Мурат Якин
Статистика матча Уфа - Спартак
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Сочи
1 : 0
11.10.2026
Уфа
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Низовцев
(Нижний Новгород)
Стадион:
Звезда
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 13:45 (прямая)
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