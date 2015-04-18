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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Мордовия - Спартак
Мордовия - Спартак: обзор матча 18 апреля 2015
Мордовия
18.04.2015, суббота, 16:00
Россия. Премьер-лига, 24 тур
1 : 3
Завершен
Спартак
90+2'
И. Ниассе
46'
К. Промес
78'
К. Промес
90+3'
Ю. Мовсисян
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мордовия - Спартак
90'
+3
ГОЛ! 1:3!
Ю. Мовсисян
Пас отдал
Х. Мануэль Хурадо
ГОЛ! 1:2!
И. Ниассе
Пас отдал
Л. Эбесилио
90'
+2
86'
Желтая карточка
Ю. Мовсисян
82'
Замена
Х. Мануэль Инсаурральде
️️️️
К. Промес
Замена
С. Самодин
️️️️
Е. Луценко
79'
78'
ГОЛ! 0:2!
К. Промес
Пас отдал
П. Эберт
74'
Замена
Х. Мануэль Хурадо
️️️️
Д. Давыдов
73'
Замена
Ю. Мовсисян
️️️️
В. Кротов
70'
Желтая карточка
К. Промес
60'
Желтая карточка
Д. Давыдов
Замена
Л. Эбесилио
️️️️
О. Власов
59'
Замена
А. Дудиев
️️️️
П. Яковлев
56'
46'
ГОЛ! 0:1!
К. Промес
Пас отдал
Д. Давыдов
Желтая карточка
Е. Гапон
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мордовия
1
Антон Коченков
(К)
ВР
33
Евгений Гапон
ЛЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
40
Милан Перендиа
ЦЗ
24
Игорь Шитов
ПЗ
18
Ибрахима Ниассе
ОП
84
Олег Власов
ЦП
90
Данило
ЦП
16
Янник Джало
ПП
91
Павел Яковлев
ПВ
48
Евгений Луценко
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Спартак
32
Артем Ребров
(К)
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
20
Патрик Эберт
ЛП
10
Квинси Промес
ЛВ
4
Ким Чельстрем
ОП
27
Ромуло
ЦП
57
Вячеслав Кротов
АП
88
Денис Давыдов
ЦФ
Главный тренер
Мурат Якин
Мордовия
25
Илья Чебану
ВР
32
Марко Ломич
ЛЗ
55
Руслан Нахушев
ЛЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
9
Рустем Мухаметшин
ЛП
29
Павел Игнатович
ЛП
20
Митчелл Дональд
ОП
6
Лоренцо Эбесилио
ЦП
8
Антон Бобер
ПП
88
Алексей Иванов
ПП
22
Сергей Самодин
ЦФ
23
Руслан Мухаметшин
ЦФ
Спартак
1
Антон Митрюшкин
ВР
2
Хуан Мануэль Инсаурральде
ЦЗ
35
Сердар Таски
ЦЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЦП
7
Джано
АП
14
Юра Мовсисян
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Коченков
33
Гапон
5
Васин
40
Перендиа
24
Шитов
18
Ниассе
84
Власов
90
Данило
16
Джало
91
Яковлев
48
Луценко
4-1-2-2-1
32
Ребров
34
Макеев
18
Паршивлюк
92
Брызгалов
23
Комбаров
4
Чельстрем
27
Ромуло
20
Эберт
57
Кротов
10
Промес
88
Давыдов
91
Яковлев
8
Дудиев
8
Дудиев
91
Яковлев
84
Власов
6
Эбесилио
6
Эбесилио
84
Власов
48
Луценко
22
Самодин
22
Самодин
48
Луценко
10
Промес
2
Инсаурральде
2
Инсаурральде
10
Промес
88
Давыдов
14
Хурадо
14
Хурадо
88
Давыдов
57
Кротов
14
Мовсисян
14
Мовсисян
57
Кротов
Остались в запасе
Мордовия
Спартак
25
Илья Чебану
ВР
32
Марко Ломич
ЛЗ
55
Руслан Нахушев
ЛЗ
9
Рустем Мухаметшин
ЛП
29
Павел Игнатович
ЛП
20
Митчелл Дональд
ОП
8
Антон Бобер
ПП
88
Алексей Иванов
ПП
23
Руслан Мухаметшин
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
1
Антон Митрюшкин
ВР
35
Сердар Таски
ЦЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
7
Джано
АП
Главный тренер
Мурат Якин
Остались в запасе
25
Илья Чебану
ВР
32
Марко Ломич
ЛЗ
55
Руслан Нахушев
ЛЗ
9
Рустем Мухаметшин
ЛП
29
Павел Игнатович
ЛП
20
Митчелл Дональд
ОП
8
Антон Бобер
ПП
88
Алексей Иванов
ПП
23
Руслан Мухаметшин
ЦФ
Остались в запасе
1
Антон Митрюшкин
ВР
35
Сердар Таски
ЦЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
7
Джано
АП
Главный тренер
Юрий Семин
Главный тренер
Мурат Якин
Статистика матча Мордовия - Спартак
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Мордовия
Россия. ФНЛ, 27 тур
Чертаново
3 : 0
15.03.2020
Мордовия
Россия. ФНЛ, 26 тур
Мордовия
2 : 3
09.03.2020
СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ, 25 тур
Балтика
0 : 2
23.11.2019
Мордовия
Россия. ФНЛ, 24 тур
Мордовия
1 : 1
17.11.2019
Факел
Россия. ФНЛ, 23 тур
Чайка
3 : 1
13.11.2019
Мордовия
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Cергей Иванов
(Ростов-на-Дону)
Стадион:
Старт
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 15:45 (прямая)
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