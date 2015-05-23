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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Спартак - Уфа
Спартак - Уфа: обзор матча 23 мая 2015
Спартак
23.05.2015, суббота, 18:00
Россия. Премьер-лига, 29 тур
1 : 2
Завершен
Уфа
27'
В. Кротов
22'
И. Пауревич
40'
Д. Стоцкий
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак - Уфа
Замена
К. Чельстрем
️️️️
Х. Мануэль Инсаурральде
88'
Желтая карточка
С. Таски
87'
83'
Замена
П. Степанец
️️️️
Н. Сафрониди
80'
Травма
Н. Сафрониди
73'
Желтая карточка
И. Пауревич
Замена
Джано
️️️️
Д. Давыдов
70'
Желтая карточка
П. Эберт
68'
Вторая желтая
Ромуло
66'
Замена
Х. Мануэль Хурадо
️️️️
Д. Глушаков
64'
61'
Замена
А. Зинченко
️️️️
Д. Стоцкий
Желтая карточка
Ромуло
46'
40'
ГОЛ! 1:2!
Д. Стоцкий
Пас отдал
Х. Ханджич
37'
Замена
Х. Ханджич
️️️️
В. Галиулин
34'
Желтая карточка
П. Аликин
ГОЛ! 1:1!
В. Кротов
Пас отдал
Д. Комбаров
27'
22'
ГОЛ! 0:1!
И. Пауревич
Пас отдал
Д. Верховцов
Желтая карточка
В. Кротов
21'
7'
Желтая карточка
А. Сухов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак
1
Антон Митрюшкин
ВР
23
Дмитрий Комбаров
(К)
ЛЗ
2
Хуан Мануэль Инсаурральде
ЦЗ
35
Сердар Таски
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
20
Патрик Эберт
ЛП
10
Квинси Промес
ЛВ
27
Ромуло
ЦП
88
Денис Глушаков
ЦП
57
Вячеслав Кротов
АП
88
Денис Давыдов
ЦФ
Главный тренер
Мурат Якин
Уфа
1
Давид Юрченко
ВР
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
3
Павел Аликин
ЦЗ
13
Дмитрий Верховцов
ЦЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
21
Вагиз Галиулин
ЛП
29
Иван Пауревич
ОП
13
Азамат Засеев
(К)
ОП
11
Диего Карлос
ЦП
10
Марсиньо
ЦФ
Главный тренер
Игорь Колыванов
Спартак
32
Артем Ребров
ВР
30
Жоао Карлос
ЦЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
23
Арас Озбилиз
ЦП
4
Ким Чельстрем
ЦП
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЦП
7
Джано
АП
Уфа
16
Сергей Веремко
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
4
Павел Степанец
ЦЗ
18
Антон Килин
ПВ
99
Харис Ханджич
ЦФ
99
Игорь Шевченко
ЦФ
85
Дмитрий Голубов
ЦФ
4-3-2-1
1
Митрюшкин
23
Комбаров
2
Инсаурральде
35
Таски
18
Паршивлюк
20
Эберт
88
Глушаков
27
Ромуло
10
Промес
57
Кротов
88
Давыдов
3-4-2-1
1
Юрченко
89
Стоцкий
3
Аликин
13
Верховцов
33
Сухов
29
Пауревич
13
Засеев
70
Сафрониди
11
Карлос
21
Галиулин
10
Марсиньо
2
Инсаурральде
4
Чельстрем
4
Чельстрем
2
Инсаурральде
88
Глушаков
14
Хурадо
14
Хурадо
88
Глушаков
88
Давыдов
7
Джано
7
Джано
88
Давыдов
89
Стоцкий
47
Зинченко
47
Зинченко
89
Стоцкий
70
Сафрониди
4
Степанец
4
Степанец
70
Сафрониди
21
Галиулин
99
Ханджич
99
Ханджич
21
Галиулин
Остались в запасе
Спартак
Уфа
32
Артем Ребров
ВР
30
Жоао Карлос
ЦЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
23
Арас Озбилиз
ЦП
Главный тренер
Мурат Якин
16
Сергей Веремко
ВР
18
Антон Килин
ПВ
99
Игорь Шевченко
ЦФ
85
Дмитрий Голубов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Колыванов
Остались в запасе
32
Артем Ребров
ВР
30
Жоао Карлос
ЦЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
23
Арас Озбилиз
ЦП
Остались в запасе
16
Сергей Веремко
ВР
18
Антон Килин
ПВ
99
Игорь Шевченко
ЦФ
85
Дмитрий Голубов
ЦФ
Главный тренер
Мурат Якин
Главный тренер
Игорь Колыванов
Статистика матча Спартак - Уфа
4
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Сочи
1 : 0
11.10.2026
Уфа
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Низовцев
(Нижний Новгород)
Стадион:
Лукойл Арена
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 17:45 (прямая)
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