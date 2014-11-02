Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Кубань (ЛФЛ) - Спартак
Кубань (ЛФЛ) - Спартак: обзор матча 02 ноября 2014
Кубань (ЛФЛ)
02.11.2014, воскресенье, 19:00
Россия. Премьер-лига, 12 тур
3 : 3
Завершен
Спартак
48'
Секу
56'
Секу
68'
И. Попов (П)
11'
С. Таски
61'
К. Чельстрем
65'
К. Чельстрем
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кубань (ЛФЛ) - Спартак
Желтая карточка
А. Хубулов
90'
+2
88'
Замена
Х. Мануэль Хурадо
️️️️
П. Яковлев
Замена
А. Хубулов
️️️️
В. Игнатьев
83'
Замена
Данило
️️️️
Секу
75'
Замена
В. Кулик
️️️️
М. Рабиу
71'
ГОЛ с пенальти! 3:3!
И. Попов
68'
65'
ГОЛ! 2:3!
К. Чельстрем
Пас отдал
Ж. Карлос
61'
ГОЛ! 2:2!
К. Чельстрем
Пас отдал
Ю. Мовсисян
59'
Замена
К. Промес
️️️️
Р. Широков
ГОЛ! 2:1!
Секу
Пас отдал
М. Рабиу
56'
ГОЛ! 1:1!
Секу
Пас отдал
А. Соснин
48'
35'
Замена
Д. Глушаков
️️️️
Ромуло
33'
Желтая карточка
С. Таски
Желтая карточка
И. Попов
29'
Желтая карточка
М. Рабиу
23'
14'
Желтая карточка
П. Яковлев
11'
ГОЛ! 0:1!
С. Таски
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кубань (ЛФЛ)
31
Александр Беленов
(К)
ВР
44
Тони Шунич
ЦЗ
2
Шандао
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
77
Шарль Каборе
ОП
19
Мохаммед Рабиу
ОП
71
Ивелин Попов
ЦП
23
Антон Соснин
ЦП
26
Секу
ПП
6
Ибрахима Бальде
ЦФ
Спартак
32
Артем Ребров
(К)
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
35
Сердар Таски
ЦЗ
30
Жоао Карлос
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
27
Ромуло
ОП
4
Ким Чельстрем
ОП
15
Роман Широков
ЦП
20
Патрик Эберт
ПП
91
Павел Яковлев
ПВ
14
Юра Мовсисян
ЦФ
Главный тренер
Мурат Якин
Кубань (ЛФЛ)
85
Богдан Карюкин
ВР
1
Евгений Помазан
ВР
8
Роман Бугаев
ЛЗ
10
Лоренцо Мельгарехо
ЛЗ
5
Игорь Армаш
ЦЗ
11
Георге Букур
ЛП
8
Артур Тлисов
ОП
55
Владислав Кулик
ЦП
88
Арсен Хубулов
ПП
99
Данило
ЦФ
Спартак
30
Сергей Песьяков
ВР
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
2
Хуан Мануэль Инсаурральде
ЦЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
17
Александр Зуев
ЛВ
10
Квинси Промес
ЛВ
8
Артем Самсонов
ЦП
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЦП
8
Тино Коста
ЦП
88
Денис Глушаков
ЦП
88
Денис Давыдов
ЦФ
22
Артем Дзюба
ЦФ
4-2-3-1
31
Беленов
38
Ещенко
44
Шунич
2
Шандао
20
Игнатьев
77
Каборе
19
Рабиу
71
Попов
23
Соснин
26
Секу
6
Бальде
4-2-2-1-1
32
Ребров
18
Паршивлюк
35
Таски
30
Карлос
23
Комбаров
27
Ромуло
4
Чельстрем
20
Эберт
15
Широков
91
Яковлев
14
Мовсисян
19
Рабиу
55
Кулик
55
Кулик
19
Рабиу
20
Игнатьев
88
Хубулов
88
Хубулов
20
Игнатьев
26
Секу
99
Данило
99
Данило
26
Секу
91
Яковлев
14
Хурадо
14
Хурадо
91
Яковлев
27
Ромуло
88
Глушаков
88
Глушаков
27
Ромуло
15
Широков
10
Промес
10
Промес
15
Широков
Остались в запасе
Кубань (ЛФЛ)
Спартак
85
Богдан Карюкин
ВР
1
Евгений Помазан
ВР
8
Роман Бугаев
ЛЗ
10
Лоренцо Мельгарехо
ЛЗ
5
Игорь Армаш
ЦЗ
11
Георге Букур
ЛП
8
Артур Тлисов
ОП
17
Александр Зуев
ЛВ
30
Сергей Песьяков
ВР
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
2
Хуан Мануэль Инсаурральде
ЦЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
8
Артем Самсонов
ЦП
8
Тино Коста
ЦП
88
Денис Давыдов
ЦФ
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Мурат Якин
Остались в запасе
85
Богдан Карюкин
ВР
1
Евгений Помазан
ВР
8
Роман Бугаев
ЛЗ
10
Лоренцо Мельгарехо
ЛЗ
5
Игорь Армаш
ЦЗ
11
Георге Букур
ЛП
8
Артур Тлисов
ОП
Остались в запасе
17
Александр Зуев
ЛВ
30
Сергей Песьяков
ВР
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
2
Хуан Мануэль Инсаурральде
ЦЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
8
Артем Самсонов
ЦП
8
Тино Коста
ЦП
88
Денис Давыдов
ЦФ
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Мурат Якин
Статистика матча Кубань (ЛФЛ) - Спартак
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 38 тур
Кубань (ЛФЛ)
3 : 3
12.05.2018
Томь
Россия. ФНЛ, 37 тур
Крылья Советов
1 : 0
06.05.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 36 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
02.05.2018
Нижний Новгород
Россия. ФНЛ, 35 тур
Луч
2 : 2
28.04.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 34 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 3
22.04.2018
Авангард
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Михаил Вилков
(Нижний Новгород)
Стадион:
Кубань
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 18:45 (прямая)
Новости команд
Все
Кубань (ЛФЛ)
Спартак
Игрок «Спартака» не смог перейти в иностранный клуб из-за российского паспорта: «Жена руководителя была украинка»
Вчера, 19:36
34
Представители Жедсона высказались об уходе игрока из «Спартака»
Вчера, 17:26
8
Mynet: Жедсон несчастлив в «Спартаке» и хочет уйти
Вчера, 13:39
41
Павлюченко назвал итальянский клуб, где едва не оказался
Вчера, 09:51
3
«Ром, ты играть не будешь, у нас есть Веллитон»: Павлюченко в деталях вспомнил уход из «Спартака»
Вчера, 00:28
1
Аршавин рассказал о проблемах с жизнью в Лондоне во время игры за «Арсенал»
4 мая
Петреску заболел коронавирусом
2020.07.22 15:00
1
Мельгарехо: «В «Спартаке» я провел лучшие моменты карьеры. Благодарен России»
2020.07.03 12:43
15
Экс-форвард «Кубани» Сиссе возобновит карьеру
2020.05.13 09:00
3
Четыре года назад Фролов тоже получал наказание от клуба за интервью. Он играл за «Кубань» и сказал, что «Краснодар» лучше
2020.04.28 20:50
25
Игрок «Спартака» не смог перейти в иностранный клуб из-за российского паспорта: «Жена руководителя была украинка»
Вчера, 19:36
34
Представители Жедсона высказались об уходе игрока из «Спартака»
Вчера, 17:26
8
Mynet: Жедсон несчастлив в «Спартаке» и хочет уйти
Вчера, 13:39
41
Павлюченко назвал итальянский клуб, где едва не оказался
Вчера, 09:51
3
«Ром, ты играть не будешь, у нас есть Веллитон»: Павлюченко в деталях вспомнил уход из «Спартака»
Вчера, 00:28
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+