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Спартак - Кубань (ЛФЛ)
Спартак - Кубань (ЛФЛ): обзор матча 04 апреля 2015
Спартак
04.04.2015, суббота, 19:00
Россия. Премьер-лига, 21 тур
1 : 1
Завершен
Кубань (ЛФЛ)
20'
Д. Комбаров (П)
60'
С. Ткачев
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак - Кубань (ЛФЛ)
88'
Желтая карточка
В. Игнатьев
Замена
Джано
️️️️
П. Эберт
85'
80'
Замена
М. Рабиу
️️️️
В. Кулик
Замена
Д. Давыдов
️️️️
Ю. Мовсисян
79'
Замена
Д. Глушаков
️️️️
К. Чельстрем
73'
65'
Желтая карточка
Шандао
62'
Желтая карточка
А. Соснин
61'
Замена
Г. Букур
️️️️
С. Ткачев
60'
ГОЛ! 1:1!
С. Ткачев
Пас отдал
В. Игнатьев
52'
Замена
У. Алмейда
️️️️
И. Бальде
Желтая карточка
Ж. Карлос
22'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Д. Комбаров
20'
19'
Желтая карточка
И. Армаш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак
32
Артем Ребров
(К)
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
30
Жоао Карлос
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
2
Хуан Мануэль Инсаурральде
ЦЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
20
Патрик Эберт
ЛП
10
Квинси Промес
ЛВ
4
Ким Чельстрем
ОП
27
Ромуло
ЦП
14
Юра Мовсисян
ЦФ
Главный тренер
Мурат Якин
Кубань (ЛФЛ)
31
Александр Беленов
(К)
ВР
5
Игорь Армаш
ЦЗ
2
Шандао
ЦЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
77
Шарль Каборе
ОП
55
Владислав Кулик
ОП
11
Сергей Ткачев
ЦП
23
Антон Соснин
ЦП
71
Ивелин Попов
ЦП
6
Ибрахима Бальде
ЦФ
Спартак
30
Сергей Песьяков
ВР
1
Антон Митрюшкин
ВР
5
Денис Кутин
ПЗ
17
Александр Зуев
ЛВ
94
Артем Тимофеев
ОП
8
Артем Самсонов
ЦП
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЦП
88
Денис Глушаков
ЦП
57
Вячеслав Кротов
АП
7
Джано
АП
88
Денис Давыдов
ЦФ
Кубань (ЛФЛ)
1
Евгений Помазан
ВР
1
Эдуард Байчора
ВР
8
Роман Бугаев
ЛЗ
10
Лоренцо Мельгарехо
ЛЗ
44
Тони Шунич
ЦЗ
11
Станислав Манолев
ПЗ
11
Георге Букур
ЛП
19
Мохаммед Рабиу
ОП
31
Сергей Каретник
ПП
88
Арсен Хубулов
ПП
9
Угу Алмейда
ЦФ
3-3-2-1-1
32
Ребров
30
Карлос
92
Брызгалов
2
Инсаурральде
23
Комбаров
4
Чельстрем
34
Макеев
20
Эберт
27
Ромуло
10
Промес
14
Мовсисян
4-2-3-1
31
Беленов
38
Ещенко
5
Армаш
2
Шандао
20
Игнатьев
77
Каборе
55
Кулик
11
Ткачев
23
Соснин
71
Попов
6
Бальде
4
Чельстрем
88
Глушаков
88
Глушаков
4
Чельстрем
20
Эберт
7
Джано
7
Джано
20
Эберт
14
Мовсисян
88
Давыдов
88
Давыдов
14
Мовсисян
11
Ткачев
11
Букур
11
Букур
11
Ткачев
55
Кулик
19
Рабиу
19
Рабиу
55
Кулик
6
Бальде
9
Алмейда
9
Алмейда
6
Бальде
Остались в запасе
Спартак
Кубань (ЛФЛ)
17
Александр Зуев
ЛВ
57
Вячеслав Кротов
АП
30
Сергей Песьяков
ВР
1
Антон Митрюшкин
ВР
5
Денис Кутин
ПЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
8
Артем Самсонов
ЦП
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЦП
Главный тренер
Мурат Якин
1
Евгений Помазан
ВР
1
Эдуард Байчора
ВР
8
Роман Бугаев
ЛЗ
10
Лоренцо Мельгарехо
ЛЗ
44
Тони Шунич
ЦЗ
11
Станислав Манолев
ПЗ
31
Сергей Каретник
ПП
88
Арсен Хубулов
ПП
Остались в запасе
17
Александр Зуев
ЛВ
57
Вячеслав Кротов
АП
30
Сергей Песьяков
ВР
1
Антон Митрюшкин
ВР
5
Денис Кутин
ПЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
8
Артем Самсонов
ЦП
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЦП
Остались в запасе
1
Евгений Помазан
ВР
1
Эдуард Байчора
ВР
8
Роман Бугаев
ЛЗ
10
Лоренцо Мельгарехо
ЛЗ
44
Тони Шунич
ЦЗ
11
Станислав Манолев
ПЗ
31
Сергей Каретник
ПП
88
Арсен Хубулов
ПП
Главный тренер
Мурат Якин
Статистика матча Спартак - Кубань (ЛФЛ)
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 38 тур
Кубань (ЛФЛ)
3 : 3
12.05.2018
Томь
Россия. ФНЛ, 37 тур
Крылья Советов
1 : 0
06.05.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 36 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
02.05.2018
Нижний Новгород
Россия. ФНЛ, 35 тур
Луч
2 : 2
28.04.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 34 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 3
22.04.2018
Авангард
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Мешков
(Дмитров)
Стадион:
Лукойл Арена
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 18:45 (прямая)
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